Castillo de Chapultepec: así eran las ostentosas reuniones de Maximiliano y Porfirio Díaz en este recinto histórico

as reuniones organizadas por la emperatriz Carlota en Chapultepec destacan por su lujo, la selección de invitados y la búsqueda de legitimidad política (Foto: Wiki Commons)

Las reuniones sociales en el Castillo de Chapultepec durante el Segundo Imperio Mexicano marcaron una época de esplendor, estrategia política y exhibición de lujo. Entre 1864 y 1867, Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota convirtieron El Alcázar en el escenario de bailes, cenas y tertulias que buscaban fortalecer la legitimidad del imperio ante la alta sociedad mexicana.

Maximiliano y Carlota organizaban eventos cuya preparación implicaba la llegada de muebles y adornos europeos para transformar los espacios del Castillo. Estas reuniones no solo servían para la convivencia, también eran una herramienta política para atraer a la aristocracia mexicana y forjar alianzas con la clase dirigente.

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El ambiente de los bailes en el Castillo de Chapultepec se distinguía por la música en vivo interpretada por músicos europeos, la presentación de trajes y joyas costosas y la asistencia de personajes influyentes de la época.

El lujo en la mesa y el salón

Porfirio Díaz también realizó grandes eventos sociales en el Castillo de Chapultepec, edificio donde vivió cuando fue presidente. (Archivo Infobae)

La vida cotidiana y los banquetes reflejaban la influencia europea y la posición social de sus anfitriones. En la mesa de Maximiliano y Carlota se servían platillos elaborados por chefs extranjeros como M. Mandl y J. Bouleret. El menú de un festín del 18 de julio de 1865 incluyó sopa de Quenelles, filetes de lenguado a la holandesa, costillas de cordero con espárragos y estómagos de aves en salsa Périgueux.

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Los postres, como helado de durazno, budín de Berlín y pasteles de perones, eran parte esencial de los convites. Quesos y vinos completaban la oferta, y se sabe que Maximiliano prefería desayunar soletas bañadas en jerez, mientras Carlota tenía predilección por platos perfumados con mantequilla y frutas.

El lujo no solo se expresaba en la comida, también en la decoración y el mobiliario. Salones como el de los Gobelinos y el Comedor estaban adornados con tapices, muebles de maderas finas y vajillas de plata. El salón de embajadores contaba con alfombras y mobiliario importados de Francia, y los vitrales de la galería fueron fabricados en París, según información del Museo Nacional de Historia.

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Estrategia política y social

Maximiliano y Carlota utilizaban las exóticas y costosas fiestas en el Castillo de Chapultepec para integrarse con la aristocracia mexicana y fortalecer la imagen de su imperio ante la sociedad (INAH)

Los bailes y tertulias no eran simples celebraciones. Para la monarquía francesa, estos eventos eran una táctica para que la sociedad mexicana, en especial la clase alta, reconociera al Segundo Imperio Mexicano como un sistema legítimo. Mientras Benito Juárez lideraba el gobierno liberal desde el norte, Carlota organizaba reuniones para atraer simpatías y proyectar una imagen positiva de la monarquía.

Por otro lado, las tertulias se celebraban después de las 18:00 horas en casas particulares. Solo podían acceder quienes contaban con invitación de mujeres cercanas a la emperatriz, y en ellas se discutían temas de actualidad de Francia y México. El objetivo era consolidar la unión entre la clase alta mexicana y la francesa.

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Sheinbaum confirma que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec para una fiesta previa al Mundial 2026

Claudia Sheinbaum confirma este 18 de junio que la FIFA renta el Castillo de Chapultepec para una fiesta previa al Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves 18 de junio que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec para una fiesta previa al Mundial 2026, un uso que, según dijo en la mañanera en Palacio Nacional, forma parte del esquema habitual de renta del recinto para eventos privados y públicos.

Precisó la mandataria que el cobro fue de aproximadamente 1 millón de pesos y agregó que la cifra oficial la dará a conocer la Secretaría de Cultura, dependencia responsable de la administración del espacio. En el acto se reunieron personas vinculadas con el futbol internacional y con la política nacional.

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“Se renta el Castillo de Chapultepec, se renta para muchos eventos”, declaró Sheinbaum durante la conferencia matutina. También sostuvo que la utilización de ese inmueble para celebraciones y reuniones no es nueva.