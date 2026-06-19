México

Castillo de Chapultepec: así eran las ostentosas reuniones de Maximiliano y Porfirio Díaz en este recinto histórico

Los bailes y banquetes servían para atraer alianzas políticas y mostrar el esplendor de las autoridades

Guardar
Google icon
(Foto: Wiki Commons)
as reuniones organizadas por la emperatriz Carlota en Chapultepec destacan por su lujo, la selección de invitados y la búsqueda de legitimidad política (Foto: Wiki Commons)

Las reuniones sociales en el Castillo de Chapultepec durante el Segundo Imperio Mexicano marcaron una época de esplendor, estrategia política y exhibición de lujo. Entre 1864 y 1867, Maximiliano de Habsburgo y la emperatriz Carlota convirtieron El Alcázar en el escenario de bailes, cenas y tertulias que buscaban fortalecer la legitimidad del imperio ante la alta sociedad mexicana.

Maximiliano y Carlota organizaban eventos cuya preparación implicaba la llegada de muebles y adornos europeos para transformar los espacios del Castillo. Estas reuniones no solo servían para la convivencia, también eran una herramienta política para atraer a la aristocracia mexicana y forjar alianzas con la clase dirigente.

PUBLICIDAD

El ambiente de los bailes en el Castillo de Chapultepec se distinguía por la música en vivo interpretada por músicos europeos, la presentación de trajes y joyas costosas y la asistencia de personajes influyentes de la época.

El lujo en la mesa y el salón

Porfirio Díaz también realizó grandes eventos sociales en el Castillo de Chapultepec, edificio donde vivió cuando fue presidente. (Archivo Infobae)
Porfirio Díaz también realizó grandes eventos sociales en el Castillo de Chapultepec, edificio donde vivió cuando fue presidente. (Archivo Infobae)

La vida cotidiana y los banquetes reflejaban la influencia europea y la posición social de sus anfitriones. En la mesa de Maximiliano y Carlota se servían platillos elaborados por chefs extranjeros como M. Mandl y J. Bouleret. El menú de un festín del 18 de julio de 1865 incluyó sopa de Quenelles, filetes de lenguado a la holandesa, costillas de cordero con espárragos y estómagos de aves en salsa Périgueux.

PUBLICIDAD

Los postres, como helado de durazno, budín de Berlín y pasteles de perones, eran parte esencial de los convites. Quesos y vinos completaban la oferta, y se sabe que Maximiliano prefería desayunar soletas bañadas en jerez, mientras Carlota tenía predilección por platos perfumados con mantequilla y frutas.

El lujo no solo se expresaba en la comida, también en la decoración y el mobiliario. Salones como el de los Gobelinos y el Comedor estaban adornados con tapices, muebles de maderas finas y vajillas de plata. El salón de embajadores contaba con alfombras y mobiliario importados de Francia, y los vitrales de la galería fueron fabricados en París, según información del Museo Nacional de Historia.

Estrategia política y social

La pareja gobernó México de 1864 a 1867 en calidad de emperadores durante la Segunda Intervención Francesa
Maximiliano y Carlota utilizaban las exóticas y costosas fiestas en el Castillo de Chapultepec para integrarse con la aristocracia mexicana y fortalecer la imagen de su imperio ante la sociedad (INAH)

Los bailes y tertulias no eran simples celebraciones. Para la monarquía francesa, estos eventos eran una táctica para que la sociedad mexicana, en especial la clase alta, reconociera al Segundo Imperio Mexicano como un sistema legítimo. Mientras Benito Juárez lideraba el gobierno liberal desde el norte, Carlota organizaba reuniones para atraer simpatías y proyectar una imagen positiva de la monarquía.

Por otro lado, las tertulias se celebraban después de las 18:00 horas en casas particulares. Solo podían acceder quienes contaban con invitación de mujeres cercanas a la emperatriz, y en ellas se discutían temas de actualidad de Francia y México. El objetivo era consolidar la unión entre la clase alta mexicana y la francesa.

Sheinbaum confirma que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec para una fiesta previa al Mundial 2026

Claudia Sheinbaum confirma este 18 de junio que la FIFA renta el Castillo de Chapultepec para una fiesta previa al Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)
Claudia Sheinbaum confirma este 18 de junio que la FIFA renta el Castillo de Chapultepec para una fiesta previa al Mundial 2026. (Infobae-Itzallana)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó este jueves 18 de junio que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec para una fiesta previa al Mundial 2026, un uso que, según dijo en la mañanera en Palacio Nacional, forma parte del esquema habitual de renta del recinto para eventos privados y públicos.

Precisó la mandataria que el cobro fue de aproximadamente 1 millón de pesos y agregó que la cifra oficial la dará a conocer la Secretaría de Cultura, dependencia responsable de la administración del espacio. En el acto se reunieron personas vinculadas con el futbol internacional y con la política nacional.

“Se renta el Castillo de Chapultepec, se renta para muchos eventos”, declaró Sheinbaum durante la conferencia matutina. También sostuvo que la utilización de ese inmueble para celebraciones y reuniones no es nueva.

Temas Relacionados

Castillo De ChapultepecPorfirio DíazMaximiliano De HabsburgoHistoria De MexicoPolítica Mexicanamexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri en la línea

El Estadio Guadalajara alberga un nuevo enfrentamiento en Mundiales entre ambas selecciones, en un partido que definirá al líder del Grupo A

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri en la línea

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

En cuestión de minutos, el equipo de Javier Aguirre saltará a la cancha del Estadio Guadalajara para enfrentarse a Corea

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Policías arribaron al lugar para reestablecer el orden en las calles del centro de Jalisco en vísperas del México vs Corea del Sur

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Lluvias intensas, granizo y fuertes vientos: así afectará el clima a México este viernes 19 de junio

El Servicio Meteorológico Nacional prevé precipitaciones muy fuertes en al menos 12 estados, además de tormentas eléctricas y posibles granizadas

Infobae

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Sigue la cobertura de Infobae México sobre los acontecimientos más importantes del país en el rubro de seguridad

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Detienen a Enrique “N”, “El Coyotito”, objetivo prioritario ligado a homicidios y ataques contra policías en Sonora

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

Niegan amparo contra extradición a “El Jardinero”, líder del CJNG capturado en Nayarit

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre

Quién es la ex de Manuel Garcia-Rulfo, el supuesto nuevo amor de Shakira

Marcha LGBT 2026 en CDMX: María Daniela y su Sonido Lasser y otros artistas confirmados para Bellas Artes

¿Indirecta para Peso Pluma? Kenia Os habla de la fidelidad en sus relaciones

DEPORTES

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri en la línea

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

Estas son las mejoras que Checo Pérez y Cadillac llevarán al GP de Austria 2026