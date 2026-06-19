México

Cuál es la mejor hora para regar tus macetas según el tipo de plantas

La mejor hora para regar plantas varía por especie y ambiente, y ayuda a evitar hongos y estrés hídrico.

Guardar
Google icon
Primer plano de una planta lengua de suegra siendo regada por una regadera blanca, con gotas de agua brillando al sol, y una casa borrosa al fondo.
El color amarillento, la resequedad o el exceso de humedad sirven como señales para ajustar la frecuencia, junto con el tipo de suelo, la estación y el tamaño de cada ejemplar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento en que se riega una planta puede marcar la diferencia entre un crecimiento saludable y la aparición de problemas como hongos o estrés hídrico.

Conocer la mejor hora para regar, según el tipo de planta y las condiciones del ambiente, es clave para optimizar el aprovechamiento del agua y evitar daños en hojas y raíces.

PUBLICIDAD

Esta práctica sencilla ayuda a mantener jardines, huertos y espacios verdes en óptimas condiciones, favoreciendo el desarrollo y la resistencia de cada especie.

Regar el pasto
La hora puede influir más de lo que piensas en la salud de tus plantas.

Cuál es la mejor hora para regar tus plantas según el tipo de planta

La mejor hora para regar tus plantas depende del tipo de planta y las condiciones del ambiente, pero en general se recomienda las siguientes pautas:

PUBLICIDAD

Plantas de exterior (jardín, patio, huerto)

  • Mejor hora: Temprano en la mañana (entre 6:00 y 9:00).
  • Por qué: El agua se absorbe mejor antes de que el sol esté fuerte, se reduce la evaporación y las hojas se secan rápido, evitando enfermedades por hongos.
  • Evita: Regar al mediodía o en horas de calor intenso porque el agua se evapora rápido y las plantas pueden sufrir estrés.

Plantas de interior

  • Mejor hora: Mañana o primeras horas de la tarde.
  • Por qué: Permite que el sustrato se seque ligeramente antes de la noche, lo que previene hongos y pudrición de raíces.
  • Evita: Regar de noche, ya que la humedad puede quedarse atrapada y favorecer enfermedades.

Plantas suculentas y cactus

  • Mejor hora: Temprano en la mañana.
  • Por qué: Así aprovechan el agua antes de que la temperatura suba, imitando su entorno natural.

Césped y plantas de gran consumo de agua

  • Mejor hora: Mañana temprano o al atardecer.
  • Por qué: Permite que el agua penetre bien en el suelo y las raíces la aprovechen; en la tarde solo si no es época de humedad excesiva.

Consideraciones adicionales

  • Siempre adapta la frecuencia y hora de riego al clima, estación y tipo de suelo.
  • Evita mojar las hojas, sobre todo en plantas sensibles a hongos.
  • En época de frío, riega solo en días soleados y por la mañana.
Mano regando varias suculentas coloridas en macetas de barro. Una regadera metálica vierte agua bajo la luna llena y luces de cadena.
El color amarillento, la resequedad o el exceso de humedad sirven como señales para ajustar la frecuencia, junto con el tipo de suelo, la estación y el tamaño de cada ejemplar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta agua necesitan las plantas según el tipo de planta

La cantidad de agua que necesitan las plantas varía según el tipo de planta, su etapa de crecimiento y las condiciones ambientales. Aquí tienes una guía general para diferentes tipos de plantas:

Plantas de interior

  • Frecuencia: 1 a 2 veces por semana.
  • Cantidad: Humedecer el sustrato sin encharcar. La capa superior debe secarse entre riegos.
  • Ejemplo: Ficus, potos, helechos.

Plantas suculentas y cactus

  • Frecuencia: Cada 2 a 3 semanas, dependiendo del clima.
  • Cantidad: Agua suficiente para humedecer la tierra, pero permite que se seque por completo antes de volver a regar.
  • Ejemplo: Echeveria, aloe, nopal.

Plantas de exterior (ornamentales)

  • Frecuencia: 2 a 3 veces por semana en temporada de calor, menos en época de lluvias.
  • Cantidad: Regar hasta que el suelo esté húmedo a 10-15 cm de profundidad.
  • Ejemplo: Bugambilia, rosas, margaritas.

Césped

  • Frecuencia: 2 a 3 veces por semana, más en época de calor.
  • Cantidad: De 10 a 15 litros por metro cuadrado, procurando un riego profundo.

Huerto (hortalizas)

  • Frecuencia: Diaria o cada dos días, dependiendo del clima y etapa de crecimiento.
  • Cantidad: Mantener el sustrato constantemente húmedo, evitando encharcamientos.
  • Ejemplo: Tomate, lechuga, zanahoria.

Plantas en maceta

  • Frecuencia: Más frecuente que en suelo, ya que las macetas se secan más rápido.
  • Cantidad: Regar hasta que salga agua por los orificios de drenaje, luego permitir que el sustrato seque parcialmente antes del siguiente riego.

Consideraciones adicionales

  • La cantidad exacta siempre depende del tamaño de la planta, tipo de suelo y clima.
  • Es mejor regar poco y de forma constante que encharcar.
  • Observa señales de la planta: hojas caídas, amarillas o secas pueden indicar falta o exceso de agua.

Temas Relacionados

plantasjardineríahogarmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

El Estadio Guadalajara alberga un nuevo enfrentamiento en Mundiales entre ambas selecciones, en un partido que definirá al líder del Grupo A

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Policías arribaron al lugar para reestablecer el orden en las calles del centro de Jalisco en vísperas del México vs Corea del Sur

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

El fan número 1 de la Selección Mexicana perdió su sombrero de charro tras arrojarlo a los jugadores cafeteros en el estadio Ciudad de México

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

En cuestión de minutos, el equipo de Javier Aguirre saltará a la cancha del Estadio Guadalajara para enfrentarse a Corea

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

Sheinbaum alienta a la selección de México en su duelo ante Corea del Sur

La Selección Mexicana disputa su segundo partido en el Estadio Akron

Sheinbaum alienta a la selección de México en su duelo ante Corea del Sur
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 18 de junio: Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, enfrentará audiencia por presunta simulación de secuestro

Detienen a Enrique “N”, “El Coyotito”, objetivo prioritario ligado a homicidios y ataques contra policías en Sonora

Procesan a “El Vani”, de La Familia Michoacana, por el secuestro de 12 personas: quedará preso en El Altiplano

Niegan amparo contra extradición a “El Jardinero”, líder del CJNG capturado en Nayarit

Refutan a Sheinbaum: abogados de los Farías Laguna afirman que todavía no tienen toda la carpeta del caso de huachicol fiscal

ENTRETENIMIENTO

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

Habrá funciones gratuitas de lucha libre por Día del Padre: dónde y a qué hora serán

Estos son los conciertos gratis que tendrá la Alcaldía Tlalpan por el Día del Padre

Quién es la ex de Manuel Garcia-Rulfo, el supuesto nuevo amor de Shakira

Marcha LGBT 2026 en CDMX: María Daniela y su Sonido Lasser y otros artistas confirmados para Bellas Artes

¿Indirecta para Peso Pluma? Kenia Os habla de la fidelidad en sus relaciones

DEPORTES

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

México vs Corea del Sur en VIVO minuto a minuto: Edson salva al Tri del primero

Fanáticos ingresan a la fuerza en el FIFA Fan Fest Guadalajara: así fue el momento

Caramelo en polémica del Mundial 2026: lanzó su sombrero tras victoria de Colombia y la FIFA no se lo regresa

Mundial 2026 desde Guadalajara, EN VIVO: entre portazos y trifulcas, fanáticos ya observan el juego del Tri

Estas son las mejoras que Checo Pérez y Cadillac llevarán al GP de Austria 2026