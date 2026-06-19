Cuál es la mejor hora para regar tus macetas según el tipo de plantas

El color amarillento, la resequedad o el exceso de humedad sirven como señales para ajustar la frecuencia, junto con el tipo de suelo, la estación y el tamaño de cada ejemplar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El momento en que se riega una planta puede marcar la diferencia entre un crecimiento saludable y la aparición de problemas como hongos o estrés hídrico.

Conocer la mejor hora para regar, según el tipo de planta y las condiciones del ambiente, es clave para optimizar el aprovechamiento del agua y evitar daños en hojas y raíces.

PUBLICIDAD

Esta práctica sencilla ayuda a mantener jardines, huertos y espacios verdes en óptimas condiciones, favoreciendo el desarrollo y la resistencia de cada especie.

La hora puede influir más de lo que piensas en la salud de tus plantas.

Cuál es la mejor hora para regar tus plantas según el tipo de planta

La mejor hora para regar tus plantas depende del tipo de planta y las condiciones del ambiente, pero en general se recomienda las siguientes pautas:

PUBLICIDAD

Plantas de exterior (jardín, patio, huerto)

Mejor hora: Temprano en la mañana (entre 6:00 y 9:00).

Por qué: El agua se absorbe mejor antes de que el sol esté fuerte, se reduce la evaporación y las hojas se secan rápido, evitando enfermedades por hongos.

Evita: Regar al mediodía o en horas de calor intenso porque el agua se evapora rápido y las plantas pueden sufrir estrés.

Plantas de interior

Mejor hora: Mañana o primeras horas de la tarde.

Por qué: Permite que el sustrato se seque ligeramente antes de la noche, lo que previene hongos y pudrición de raíces.

Evita: Regar de noche, ya que la humedad puede quedarse atrapada y favorecer enfermedades.

Plantas suculentas y cactus

Mejor hora: Temprano en la mañana.

Por qué: Así aprovechan el agua antes de que la temperatura suba, imitando su entorno natural.

Césped y plantas de gran consumo de agua

Mejor hora: Mañana temprano o al atardecer.

Por qué: Permite que el agua penetre bien en el suelo y las raíces la aprovechen; en la tarde solo si no es época de humedad excesiva.

Consideraciones adicionales

Siempre adapta la frecuencia y hora de riego al clima, estación y tipo de suelo.

Evita mojar las hojas, sobre todo en plantas sensibles a hongos.

En época de frío, riega solo en días soleados y por la mañana.

El color amarillento, la resequedad o el exceso de humedad sirven como señales para ajustar la frecuencia, junto con el tipo de suelo, la estación y el tamaño de cada ejemplar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuánta agua necesitan las plantas según el tipo de planta

La cantidad de agua que necesitan las plantas varía según el tipo de planta, su etapa de crecimiento y las condiciones ambientales. Aquí tienes una guía general para diferentes tipos de plantas:

Plantas de interior

Frecuencia: 1 a 2 veces por semana.

Cantidad: Humedecer el sustrato sin encharcar. La capa superior debe secarse entre riegos.

Ejemplo: Ficus, potos, helechos.

Plantas suculentas y cactus

Frecuencia: Cada 2 a 3 semanas, dependiendo del clima.

Cantidad: Agua suficiente para humedecer la tierra, pero permite que se seque por completo antes de volver a regar.

Ejemplo: Echeveria, aloe, nopal.

Plantas de exterior (ornamentales)

Frecuencia: 2 a 3 veces por semana en temporada de calor, menos en época de lluvias.

Cantidad: Regar hasta que el suelo esté húmedo a 10-15 cm de profundidad.

Ejemplo: Bugambilia, rosas, margaritas.

Césped

Frecuencia: 2 a 3 veces por semana, más en época de calor.

Cantidad: De 10 a 15 litros por metro cuadrado, procurando un riego profundo.

Huerto (hortalizas)

Frecuencia: Diaria o cada dos días, dependiendo del clima y etapa de crecimiento.

Cantidad: Mantener el sustrato constantemente húmedo, evitando encharcamientos.

Ejemplo: Tomate, lechuga, zanahoria.

Plantas en maceta

Frecuencia: Más frecuente que en suelo, ya que las macetas se secan más rápido.

Cantidad: Regar hasta que salga agua por los orificios de drenaje, luego permitir que el sustrato seque parcialmente antes del siguiente riego.

Consideraciones adicionales

La cantidad exacta siempre depende del tamaño de la planta, tipo de suelo y clima.

Es mejor regar poco y de forma constante que encharcar.

Observa señales de la planta: hojas caídas, amarillas o secas pueden indicar falta o exceso de agua.