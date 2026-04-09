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¿Qué es una rotura muscular y cómo se trata? La lesión que sufrió Isaac del Toro tras su caída en la Itzulia

La lesión muscular que sufrió el mexicano lo obligó a abandonar la carrera

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(REUTERS/Jean Bizimana)
(REUTERS/Jean Bizimana)

El ciclista mexicano Isaac del Toro (UAE Team) abandonó la Itzulia Basque Country tras sufrir una caída durante la tercera etapa en Basauri (Bizkaia), este 8 de abril, cuando aún restaban 81 kilómetros para la meta.

El percance le provocó una rotura muscular en el muslo derecho y diversas abrasiones, de acuerdo con el parte médico difundido por su equipo, lo que derivó en su retiro de la competencia.

La caída y el estado del ciclista

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Del Toro se vio involucrado en una caída junto a otros cinco corredores en el transcurso de la etapa. Tras el percance, fue atendido por personal del equipo en carretera, donde se constató que presentaba molestias en el costado derecho.

El UAE Team informó en redes sociales que la situación implicó la salida del corredor de la prueba: “Desafortunadamente, Isaac del Toro sufrió una caída en la etapa 3 de Itzulia Basque Country y se vio obligado a retirarse. Tiene una rotura en el músculo derecho, y varias abrasiones relacionadas”, señaló el comunicado firmado en el área médica por Adrian Rotunno.

El equipo añadió que el ciclista “se someterá a más exámenes como precaución bajo la supervisión del personal médico”.

Asimismo, el conjunto expresó su apoyo al corredor: “Por favor, únanse a nosotros para desearle a Isaac una pronta recuperación”.

Qué implica una rotura muscular en el muslo

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La rotura muscular es una de las lesiones más relevantes dentro del ámbito deportivo. De acuerdo con la información médica, se trata de una lesión en la que existe una disrupción completa de las fibras del músculo, lo que provoca la separación de sus bordes y una retracción del tejido afectado.

En términos clínicos, se explica que “implica una disrupción completa muscular, es decir, una separación total entre los bordes del propio músculo”, lo que puede generar un daño significativo dependiendo del grado de afectación.

En algunos casos, lesiones que comprometen más del 50% del músculo se consideran severas y pueden requerir tiempos de recuperación prolongados.

Cómo ocurren estas lesiones en el deporte

Las roturas musculares pueden producirse por dos mecanismos. El primero es el mecanismo directo, asociado a un golpe o traumatismo externo.

El segundo, más frecuente, es el mecanismo indirecto, que ocurre cuando el músculo se contrae activamente bajo una tensión superior a su capacidad.

Este tipo de lesión suele presentarse en acciones deportivas como sprints, cambios de ritmo o esfuerzos explosivos.

En disciplinas de alta exigencia física, las extremidades inferiores son las más afectadas, particularmente los músculos del muslo como isquiotibiales, cuádriceps y aductores.

Tratamiento y recuperación

(EFE/EPA/ROBERTO BETTINI)
(EFE/EPA/ROBERTO BETTINI)

El manejo inicial de una rotura muscular contempla la suspensión inmediata de la actividad, la aplicación de frío, el reposo y la elevación de la zona afectada. También se recomienda evitar prácticas como masajes o aplicación de calor en las fases iniciales.

En la mayoría de los casos, el tratamiento es conservador y se basa en procesos de fisioterapia y rehabilitación progresiva. La intervención quirúrgica no es común y suele reservarse para situaciones específicas o complicaciones.

Qué sigue para Isaac del Toro

Isaac del Toro, de 22 años y originario de Ensenada, llegó a la Itzulia como uno de los corredores a seguir, respaldado por cinco victorias en la temporada y con aspiraciones dentro del UAE Team en la clasificación general.

Su abandono marca una pausa en su calendario, mientras se define el alcance de la lesión y su proceso de recuperación.

Tras el incidente, el propio ciclista compartió un mensaje en redes sociales, donde se mostró optimista: “Tengo que ser positivo después de todo y agradecer que no fue lo peor que pudo pasar… estaré bajo control por unas semanas”.

También agradeció el apoyo recibido y dejó claro su objetivo de regresar: “No puedo esperar para volver… trataré de volver muy pronto y muy fuerte”.

Del Toro también reconoció el respaldo de su equipo tras la caída: “Gracias a mis compañeros por la moral y por estar siempre conmigo en las buenas y en las mejores”.

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