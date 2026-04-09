La “condición” para que Nicolás Larcamón e Iván Alonso se queden en Cruz Azul

La directiva de Cruz Azul atraviesa un momento de alta presión tras la reciente derrota ante Los Angeles FC, que dejó al equipo al borde de la eliminación en la Concachampions 2026. Foto: Cuartoscuro

La directiva de Cruz Azul atraviesa un momento de alta presión tras la reciente derrota ante Los Angeles FC, que dejó al equipo al borde de la eliminación en la Concachampions 2026.

El club cementero suma cinco partidos consecutivos sin triunfo, una racha que ha encendido las alarmas entre los aficionados y ha puesto en duda la continuidad del proyecto deportivo encabezado por Iván Alonso y Nicolás Larcamón.

Un trofeo o se van de Cruz Azul

De acuerdo con distintos reportes, la situación actual obliga a que el conjunto celeste consiga un título en el semestre, ya sea en la Liga MX o en la propia Concachampions, para garantizar la permanencia de sus responsables deportivos.

De no lograrlo, diferentes medios deportivos coinciden en que la directiva daría por concluido el ciclo de Alonso como director deportivo y Larcamón como entrenador.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; Cruz Azul forward Jose Paradela (20) is pursued by LAFC defender Nkosi Tafari (91) in the first half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

Inversión en el equipo

Cabe señalar que el equipo ha realizado inversiones superiores a USD 100 millones en refuerzos desde el arribo de Alonso a inicios de 2024. No obstante, el saldo de ese gasto solo se ha traducido en un trofeo: la Concachampions 2025. Además, bajo esta gestión, Cruz Azul ha alcanzado una final y dos semifinales del campeonato local, quedándose cerca del objetivo sin poder concretarlo.

Actualmente, el plantel de Larcamón se ubica en la segunda posición de la tabla general con 27 puntos obtenidos gracias a ocho victorias, tres empates y dos derrotas. El siguiente reto inmediato será el Clásico Joven ante América en el Estadio Banorte, un duelo que suele marcar el ánimo del plantel y la afición.

Soccer Football - Liga MX - Pumas UNAM v Cruz Azul - Estadio Olimpico Universitario, Mexico City, Mexico - March 14, 2026 Cruz Azul coach Nicolas Larcamon reacts REUTERS/Eloisa Sanchez

Cruz Azul ante el riesgo de eliminación y el futuro de su proyecto

El equipo necesita revertir la desventaja de tres goles frente a Los Angeles FC en la vuelta de los cuartos de final de la Concachampions. El partido definitivo se disputará el martes 14 de abril en el Estadio Cuauhtémoc. En caso de no lograr la remontada, la eliminación sería un duro golpe para el proyecto de Alonso y podría precipitar cambios en la estructura directiva y técnica del club.

Apr 7, 2026; Los Angeles, CA, USA; Cruz Azul defender Willer Ditta (4) against LAFC in the first half of a Concacaf Champions Cup quarterfinal at BMO Stadium. Mandatory Credit: Kirby Lee-Imagn Images

En síntesis, la directiva de Cruz Azul ha condicionado la continuidad de su actual dirección deportiva y cuerpo técnico a la obtención de un campeonato en el semestre. De fracasar en ambas competiciones, se prevé la salida tanto de Iván Alonso como de Nicolás Larcamón al finalizar la temporada.

La inversión realizada por el club y la presión de la afición aumentan la exigencia sobre los responsables del área deportiva. El desenlace de los próximos encuentros será decisivo para definir el rumbo institucional de la Máquina.