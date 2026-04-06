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La mexicana Gabriela Jáquez logra el título de la NCAA con UCLA

La Universidad de California consiguió su primer título nacional desde 1978, en lo que se convirtió en un hecho histórico para el programa

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(Kirby Lee-Imagn Images)
(Kirby Lee-Imagn Images)

La mexicana Gabriela Jáquez hizo historia al proclamarse como campeona del torneo NCAA de baloncesto femenino con UCLA, tras vencer a South Carolina por 79-51 en la final del March Madness.

Este título marca el primer campeonato de UCLA desde el AIAW de 1978, precursor del torneo NCAA que inició en 1982, por lo que sin duda este logro quedará marcado en la historia del programa.

Actuación de Gabriela Jáquez en la gran final

La mexicana contribuyó al campeonato con una gran actuación en la duela. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)
La mexicana contribuyó al campeonato con una gran actuación en la duela. (Mark J. Rebilas-Imagn Images)

La jugadora mexicana no solamente fue partícipe de este campeonato, sino que además se convirtió en una de las piezas más importantes del equipo al conseguir los siguientes números: 21 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias.

Junto a Lauren Betts, nombrada la jugadora más valiosa del torneo, lideró a un equipo que tuvo un cierre impresionante de temporada con un récord de 37-1.

Después de disputar su último encuentro con la camiseta de los Bruins, Gabriela Jáquez se prepara para su siguiente desafío, ya que de acuerdo a los expertos del basquetbol, apunta para ser seleccionada en las primeras rondas del draft de la WNBA, por lo que habrá que estar pendientes de su nuevo equipo.

Gabriela Jáquez comparte sus impresiones tras el título

Con la lágrimas en los ojos, agradeció a su familia por el apoyo brindado. (Joe Camporeale-Imagn Images)
Con la lágrimas en los ojos, agradeció a su familia por el apoyo brindado. (Joe Camporeale-Imagn Images)

Mientras se está llevando a cabo la celebración del campeonato, Gabriela Jáquez fue entrevistada por los medios de comunicación y la mexicana compartió sus impresiones tras lo conseguido con lágrimas en los ojos:

“Me imaginé este momento muchas veces y estoy orgullosa, voy a llorar mucho. Tengo todos los sentimientos que no te puedes imaginar. Sabía que era mi último momento y di mi mejor juego. Logramos el objetivo después de pasar por tantas cosas.”

Sobre la importancia que ha tenido la familia en su crecimiento, mencionó estar eternamente agradecida con el apoyo que le brindaron desde antes de comenzar el juego con su presencia en las gradas, donde se encontraba su hermano del Miami Heat, Jaime Jáquez Jr:

“Amo a mi familia, Llegaron aquí desde antes de iniciar el partido. Desde ese momento empecé a llorar y disfruté un momento con ellos.”

En la misma entrevista aprovechó para despedirse del equipo que la ha cobijado a lo largo de estos años en su formación como basquetbolista:

“Me siento tan orgullosa de esta institución. Logramos el objetivo y solo recuerdo el camino que tuvimos que recorrer. Qué gran manera de terminarlo.”

Mexicanas en la WNBA y el legado de la familia Jáquez

Jaime Jáquez Jr con su hermana celebrando el campeonato. (Kirby Lee-Imagn Images)
Jaime Jáquez Jr con su hermana celebrando el campeonato. (Kirby Lee-Imagn Images)

En caso de ser drafteada por algún equipo de la WNBA, México elevaría su presencia en la liga, donde Lou Lopez se convirtió en la primera basquetbolista mexicana al firmar con las Dallas Wings en 2023.

Además, el legado de la familia Jáquez en el mejor basquetbol del mundo aumentaría, ya que Jaime es un jugador destacado dentro del Miami Heat, por lo que Gabriela apunta para ser la próxima estrella de la familia.

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