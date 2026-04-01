NFL en México: este sería el rival de San Francisco en el Estadio Banorte

Los 49ers esperan confirmación ofifical para saber su rival en México. (Ilustración: Jesús Aviles)

La NFL confirmó que los San Francisco 49ers serán el equipo local en el partido de temporada regular que se disputará en el Estadio Banorte (anteriormente Estadio Azteca) en la Ciudad de México en diciembre de 2026.

Sin embargo, el rival de los 49ers para ese encuentro aún no ha sido anunciado de manera oficial, aunque distintos reportes señalan que ya habría opciones que llevan la delantera.

Entre los equipos que San Francisco recibirá como local en 2026 figuran Cardinals, Rams, Seahawks, Eagles, Commanders, Vikings, Broncos, Raiders y Dolphins.

De ese grupo saldrá el rival para el partido en México. Se considera poco probable que sea Rams, ya que ambos equipos jugarán también en Australia ese año, y los Commanders estarían programados para un juego en Europa.

Los Dolphins de Miami serían los elegidos para jugar en México

Miami Dolphins sería el equipo que viajaría para enfrentarse con los de Santa Clara, según reportes de Jennifer Lee Chan de NBC Sports Bay Area.

Si bien, aún falta tiempo para la confirmación oficial, dicho reporte también indicaría que la fecha tentativa para que se lleve a cabo el duelo en tierras mexicanas sería el 22 de noviembre.

El juego se llevaría a cabo a finales de noviembre. (Foto AP/Lynne Sladky, Archivo)

La designación de los 49ers como locales en México responde a la estrategia de internacionalización de la liga. La NFL busca fortalecer su presencia en Latinoamérica y México representa uno de los mercados más importantes fuera de Estados Unidos.

El Estadio Banorte, remodelado recientemente, tiene capacidad para más de 80 mil espectadores y ha sido sede de partidos de fútbol americano y de la Liga MX, e incluso hasta de conciertos de relevancia internacional.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, señaló que el compromiso con la afición mexicana es una prioridad para la liga.

“Nuestra relación con México es sólida y queremos seguir acercando la experiencia de la NFL a los fans en el país”, afirmó Goodell.

El directivo destacó la pasión de los seguidores mexicanos y el crecimiento del interés por el fútbol americano en la región.

El partido de 2026 será el primero de temporada regular en México desde 2022, cuando los San Francisco 49ers derrotaron a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca.

Desde entonces, la NFL suspendió sus partidos internacionales en México debido a renovaciones en el inmueble, lo cual había generado incertidumbre sobre el regreso de la liga al país.

La confirmación de la sede en el Estadio Banorte también significa una apuesta de la liga por diversificar sus plazas fuera de Estados Unidos.

Además, el calendario internacional de 2026 incluirá partidos en Alemania y Australia, como parte del plan de expansión global de la NFL.

El rival de los 49ers para ese encuentro aún no ha sido anunciado de manera oficial. La NFL informará el oponente, la fecha y la hora exacta cuándo se revele el calendario completo de la temporada 2026, lo que está previsto para la primavera de este año.