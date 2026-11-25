Sergio Mayer grabó mensajes de confrontación hacia los ciudadanos desde su oficina en la Cámara de Diputados, donde defendió su contrato con Netflix. (FOTO: VICTORIA VALTIERRA/CUARTOSCURO.COM)

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El diputado Sergio Mayer desafió las críticas ciudadanas por su participación en un reality show de Netflix, mientras utilizó las instalaciones de la Cámara de Diputados para calificar de “demagogia” y “fans de clóset” a los usuarios que cuestionaron su compromiso legislativo.

El legislador federal compite por una bolsa de 2 millones de pesos en la producción de Netflix que llegará a la plataforma digital este 18 de diciembre, mientras mantiene una dieta parlamentaria neta fijada en 75,763 pesos mensuales dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación.

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Los registros de asistencia del recinto legislativo documentaron que el actor acudió únicamente a 9 de 62 sesiones ordinarias antes de tramitar permisos temporales previos durante el primer semestre de 2026, antecedentes que reactivaron el descontento ciudadano en plataformas digitales.

La grabación desde el despacho legislativo confronta las normas internas

El representante popular grabó un mensaje sentado en el escritorio de su oficina oficial en San Lázaro. En el encuadre exhibió la bandera nacional, el pin metálico de la legislatura en la solapa de su saco y la placa de madera con su nombre grabado.

El actor destinó la transmisión a descalificar los señalamientos de los electores que le exigieron dedicación exclusiva a la función pública.

“El odio, las críticas, las burlas siempre vienen de abajo, nunca de arriba”, afirmó el legislador en la grabación oficial difundida en sus perfiles institucionales.

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El texto de acompañamiento del video profundizó el tono de confrontación contra los votantes. “Gócenlo y déjense venir, los leo y disfruto”, escribió el diputado al publicar el material grabado dentro de las oficinas del Palacio Legislativo.

El Reglamento de la Cámara de Diputados y la Ley General de Responsabilidades Administrativas prohíben a los servidores públicos utilizar la infraestructura material, los inmuebles del Estado y el personal asignado para asuntos de índole estrictamente particular o controversias de imagen privada.

El diputado Sergio Mayer grabó el mensaje desde su despacho oficial en San Lázaro, con la bandera nacional y el pin legislativo visibles, para calificar de "demagogia" los señalamientos ciudadanos sobre su participación en un reality show de Netflix mientras ejerce su cargo como legislador federal. X: @SergioMayerb

El legislador califica de demagogia los reclamos de tiempo completo

La controversia digital escaló cuando usuarios increparon al diputado por alternar sus responsabilidades parlamentarias con contratos en empresas de entretenimiento internacional.

Un usuario pidió al representante concentrarse en su curul y suspender actividades externas. “El país no está para consentir tu alter ego y mantener tu estilo de vida”, recriminó el usuario en redes sociales.

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Mayer respondió directamente al señalamiento y acusó a los electores de rechazar la transparencia en el ejercicio del servicio público.

“Lamento mucho que pienses que por el hecho de mis otras actividades no esté comprometido, una cosa no afecta a otra. Les encanta la demagogia y que les mientan”, contestó el diputado federal.

El legislador argumentó que sus contratos comerciales forman parte del ámbito privado y rechazó que los proyectos televisivos interfieran con las votaciones en el Pleno.

En un intercambio en la red social X, el diputado Sergio Mayer sostuvo que sus contratos privados no interfieren con su labor en la Cámara de Diputados, al tiempo que acusó a los votantes de preferir discursos basados en la demagogia. (X: @SerioMayerb)

La actividad en tribuna busca contrarrestar los señalamientos de abandono

Para frenar las acusaciones de absentismo, el diputado desplegó una serie de grabaciones desde el salón de plenos y salones de protocolo parlamentario entre el 23 y este 25 de noviembre.

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El 23 de noviembre Mayer inauguró el foro sobre igualdad laboral con diplomáticos de Dinamarca, Noruega, Finlandia y Suecia, donde pronunció un discurso sobre esquemas de transparencia salarial.

El registro parlamentario de Sergio Mayer en la Cámara de Diputados documentó múltiples solicitudes de licencia por proyectos televisivos a lo largo de 2026, lo que motivó sanciones internas en la bancada de Morena previo a su renuncia definitiva al partido en mayo pasado. (Redes Sociales)

Durante la sesión de este miércoles 25 de noviembre, el legislador grabó un pronunciamiento desde las curules con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, buscando exhibir su asistencia física a los trabajos de la asamblea.

El historial administrativo del actor incluye una sanción previa aplicada en febrero de 2026 por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, órgano que suspendió sus derechos partidistas tras solicitar licencia por tiempo indefinido para ingresar a un programa en Estados Unidos.

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El conflicto interno derivó en su renuncia definitiva a la bancada de Morena el pasado 15 de mayo, fecha desde la cual mantiene su curul como diputado federal sin afiliación partidista.

Tras registrar apenas 9 asistencias a 62 sesiones ordinarias antes de renunciar a la bancada de Morena en mayo de 2026, el diputado independiente intensificó la difusión de foros diplomáticos y participaciones en el Pleno para acreditar su trabajo presencial. (Foto: X/@SergioMayerb)

La legislación exige declarar premios comerciales ante la Contraloría

El Código de Ética de la Cámara de Diputados establece que los legisladores deben desempeñar sus funciones con dedicación y evitar cualquier actividad que comprometa la imparcialidad del encargo conferido en las urnas.

La Ley General de Responsabilidades Administrativas determina en sus artículos 32 y 33 que los servidores públicos tienen la obligación de asentar en su declaración patrimonial y de intereses cualquier remuneración económica extraordinaria.

La normativa de evolución patrimonial obliga a los integrantes de la Cámara de Diputados a reportar cualquier ingreso o premio derivado de contratos con plataformas privadas antes de mayo de 2027, con el fin de descartar conflictos de interés frente a su dieta mensual de 75,763 pesos. (Foto: X/@SergioMayerb)

Si el actor obtiene el premio en efectivo del reality show, el monto de 2 millones de pesos deberá ser reportado formalmente ante la Contraloría Interna de la Cámara de Diputados en la actualización patrimonial correspondiente a mayo de 2027.

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La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados no ha recibido hasta este miércoles ninguna solicitud de licencia formal por parte de Mayer, quien insiste en que las grabaciones concluyeron durante el periodo de receso legislativo y que continuará ejerciendo sus actividades artísticas de forma simultánea a su labor parlamentaria.