Aldo de Nigris y Elaine Haro coincidieron durante 50 días en la tercera temporada de La Casa de los Famosos México, donde la cercanía entre ambos generó un movimiento de fanáticos en redes sociales (Especial )

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La creadora de contenido Leticia Guajardo, conocida como Doña Alegría, reveló el 25 de noviembre que la actriz Elaine Haro rechazó iniciar un noviazgo con su nieto, Aldo Tamez de Nigris, debido a que el regiomontano carecía de patrimonio inmobiliario, testimonio que desarticuló las versiones de romance surgidas en La Casa de los Famosos México 3.

El regiomontano obtuvo una bolsa bruta de 4 millones de pesos tras ganar la final de la competencia el 5 de octubre de 2025. El monto no modificó su situación habitacional inmediata ni impidió el distanciamiento sentimental fuera de los foros de televisión.

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Doña Alegría compite actualmente por una bolsa de 2 millones de pesos dentro de La Mansión VIP 2, formato transmitido en vivo desde Guadalajara. Desde ese encierro expuso las pláticas privadas que sostuvieron ambos jóvenes al abandonar el reality de Televisa.

Leticia Guajardo ventila en streaming la conversación sobre los bienes de su nieto

La revelación ocurrió durante una charla de sobremesa frente a las cámaras de YouTube. En el comedor del reality show, varios integrantes del elenco recordaron la insistencia de los fanáticos por ver a los dos jóvenes juntos como pareja formal.

Doña Alegría intervino de inmediato para desmentir que su nieto hubiera tenido oportunidad con la cantante. La regiomontana aseguró entre risas que Elaine Haro frenó cualquier romance debido a la falta de terrenos y bienes raíces del ganador del reality.

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“Lo mandaron a la... porque no tenía propiedades ni nada”, soltó Doña Alegría frente a sus compañeros de casa. La habitante agregó que la actriz evaluó las condiciones materiales del regiomontano antes de tomar una decisión definitiva.

“Pa’ qué lo quieres. El otro tenía caballos. Ella tiene propiedades”, relató la abuela del influencer ante las preguntas de los participantes que no ocultaron su sorpresa ante la indiscreción.

Doña Alegría, madre de Poncho de Nigris y abuela de Aldo, ingresó a La Mansión VIP 2 para competir en el reality de HotSpanish. (Captura de pantalla )

El premio de 4 millones de pesos frente a la realidad habitacional de Aldo De Nigris

Al salir con el triunfo de La Casa de los Famosos México, De Nigris admitió públicamente en entrevistas que no contaba con departamento propio y continuaba viviendo en la casa de su abuela en Monterrey.

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El influencer explicó en noviembre de 2025 que sus planes se limitaban a rentar un departamento en la Ciudad de México para cumplir llamados de trabajo, dejando claro que no realizaría compras inmobiliarias en el corto plazo.

El premio del reality show también estuvo sujeto a las retenciones del SAT estipuladas en la ley fiscal mexicana. El gravamen descontó una parte considerable de los 4 millones de pesos antes de que el ganador pudiera disponer del dinero.

Doña Alegría aseguró que esa falta de independencia habitacional enfrió el interés de la actriz. La competidora de La Mansión VIP sostuvo que la solvencia pesó más que la popularidad que su nieto ganó en la televisión abierta.

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Aldo De Nigris se coronó ganador de La Casa de los Famosos México 3 el 5 de octubre de 2025. (X)

La versión de la amistad que Elaine Haro sostuvo tras el final del encierro

Los seguidores del reality bautizaron la supuesta relación en redes sociales y viralizaron videos de ambos en fiestas tras la final. Esos encuentros alimentaron los rumores de un noviazgo que ninguno de los dos formalizó.

Haro declaró ante la prensa de espectáculos en mayo de 2026 que su vínculo con el regiomontano correspondía únicamente a una “amistad sincera”, sin hacer mención alguna a diferencias económicas o acuerdos patrimoniales.

La joven actriz argumentó en ese momento que la carga de trabajo dificultó mantener salidas frecuentes. Definió el cariño con su compañero como un lazo fraterno que construyeron a lo largo de los días de encierro.

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Poco después, Aldo De Nigris confirmó que comenzó una relación formal con una novia ajena al medio artístico, a quien prefirió mantener fuera del foco público para evitar polémicas con los fanáticos del reality.

En mayo de 2026, Elaine Haro declaró ante los medios que mantenía una amistad sincera con De Nigris, versión que contrastó con los motivos económicos revelados en La Mansión VIP. (Cultura pop)

Casas, caballos y contratos en la dinámica de las parejas de los realities

Doña Alegría concluyó su anécdota en el reality show recreando la frase con la que la actriz habría frenado a su nieto: “Vives con tu abuelita: bye”.

La escena generó reacciones inmediatas en redes sociales, donde los espectadores recordaron la discusión que Gala Montes sostuvo con Agustín Fernández en 2024, en la que también salieron a relucir reproches sobre bienes materiales entre integrantes de realities.

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Las indiscreciones de Doña Alegría sobre su nieto revivieron en redes debates sobre participantes de realities. (IG)

Las confesiones sin filtro de Doña Alegría han impulsado su permanencia dentro de La Mansión VIP 2, acumulando más de un millón de pesos en donaciones virtuales y superchats enviados por los seguidores del canal de YouTube.

La controversia estalló mientras Doña Alegría encara la cuarta semana de competencia en Guadalajara rumbo a la final de diciembre, consolidada como una de las figuras más virales de la temporada.

La anécdota exhibió el contraste entre la ficción de los shippeos y las exigencias de la vida real fuera de las cámaras. Hasta el momento, ni Aldo De Nigris ni Elaine Haro han emitido comentarios sobre las revelaciones de la matriarca regia, mientras ambos continúan activos en sus agendas comerciales en Monterrey y la capital del país.

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