“Todos los equipos quieren jugar en el Estadio Banorte”, director general de NFL en México habló sobre futuros planes de albergar más juegos

La NFL anunció que habrá un juego de temporada regular en la Ciudad de México por los próximos tres años. (Infobae México: Jesúe Abraham Aviles)

Arturo Olivé, director general de la NFL en México, habló durante un programa en vivo para Fox Sports sobre los planes que se tienen a futuro para que más juegos se lleven a cabo en la capital mexicana.

Sobre la posibilidad de tener más juegos de temporada regular por año en el Estadio Banorte mencionó que el objetivo principal en estos tres años de contrato es construir continuidad y permanencia, cosa que no se logró anteriormente debido a las remodelaciones que hubo dentro del estadio.

“La idea es consolidar esa presencia en 2026, 2027 y 2028, y de ahí levantar la mano para seguir creciendo según lo permita la liga”, agregó Arturo Olivé para la cadena mexicana.

Qué estadios en México pueden albergar un juego de NFL

El Estadio Banorte es el único inmueble capaz de organizar un encuentro de NFL en México. (REUTERS/Henry Romero/File Photo)

De acuerdo a las palabras de Arturo Olivé, el Estadio Banorte es el único recinto en México que tiene la infraestructura y cumple con las requerimientos necesarios para albergar un juego en México:

“Hoy nada más el Estadio Banorte puede ser porque ha tenido adaptaciones y modificaciones, que no se han tocado en este proceso de remodelación, pero que son necesarias para la NFL”, remarcó el directivo.

Asimismo mencionó que a pesar de las modificaciones que se hicieron para el Mundial 2026, los vestidores siguen siendo mayores a los de futbol y están adaptados para encuentros de NFL de la misma forma que cuando se inauguraron en 2016.

Cuáles serán los precios para el juego de la NFL en México

Kansas City y Los Ángeles se enfrentan en el Estadio Azteca. (USA TODAY/Kirby Lee)

A pesar de no revelar detalles sobre cuáles serán los precios exactos para el encuentro de la NFL en México, Arturo Olivé mencionó que buscarán hacerlo lo más accesible posible para los aficionados y se encuentran trabajando en ello.

Los organizadores del juego internacional en la capital mexicana se encuentran trabajando en conjunto con la boletera encargada de vender los boletos para juegos de NFL en Estados Unidos, donde el precio tomará como referencia otros que se han llevado a cabo dentro de la capital mexicana como: Fórmula 1, NBA o MLB y con base en ello determinarán un precio que ellos consideren acorde al mercado.