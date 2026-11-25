Vinculan a proceso a “El Cuche Pinto”, presunto narcomenudista ligado a la ASAEO en Oaxaca. @FISCALIA_GobOax

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Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso contra J. M. H. S., alias “El Cuche Pinto”, señalado por la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) por el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo. La resolución judicial se produjo a partir de los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

El imputado enfrenta el proceso bajo la hipótesis de comercio y suministro de metanfetaminas. La medida cautelar impuesta por el juez implica que permanecerá recluido mientras avanza la causa penal en su contra.

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Declaraciones del fiscal general sobre el caso

El Fiscal General de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, calificó la resolución judicial como un avance en el combate a las estructuras delictivas de la entidad. “Esto representa un avance en el combate a las estructuras delictivas en la entidad, ya que las investigaciones lo vinculan con la célula criminal remanente de la ASAEO”, señaló el funcionario.

El fiscal precisó también que las pesquisas en curso apuntan hacia otro tipo de actividades ilícitas atribuidas al detenido. “Las líneas de investigación en curso lo relacionan con actividades de extorsión y cobro de piso, operando principalmente en la Villa de Zaachila”, agregó Rodríguez Alamilla.

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Vinculan a proceso a “El Cuche Pinto”, presunto narcomenudista ligado a la ASAEO en Oaxaca. @FISCALIA_GobOax

Estas declaraciones distinguen dos planos del caso: por un lado, el delito ya judicializado y resuelto por el juez de control; por otro, las indagatorias abiertas que todavía deben acreditarse ante las autoridades judiciales antes de derivar en nuevos cargos formales.

El operativo que llevó a su detención

La captura de “El Cuche Pinto” ocurrió el 12 de noviembre de 2026, en el marco de una serie de cateos simultáneos realizados entre la Villa de Zaachila y Cuilápam de Guerrero, municipios de los Valles Centrales de Oaxaca.

El despliegue fue coordinado por la FGEO, a través de la Unidad de Fuerzas Especiales (UFAE) y la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en conjunto con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Guardia Nacional (GN).

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Tres de los detenidos en el operativo en Oaxaca. Crédito: FGEO

El operativo interinstitucional permitió la detención de nueve personas señaladas por las autoridades como presuntas integrantes de la célula ligada a los remanentes de la ASAEO. Entre los aseguramientos reportados en el conjunto de la operación se contabilizó armamento de alto calibre, narcóticos y boletas de préstamos ilícitos bajo el esquema conocido como “gota a gota”.

Hallazgos durante el cateo en Zaachila

De acuerdo con el expediente penal, elementos de la FGEO cumplieron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la colonia 24 de Julio, municipio de la Villa de Zaachila, donde se localizó al imputado.

Durante la inspección del domicilio, los agentes hallaron al interior de un ropero de madera dos armas de fuego cortas tipo pistola semiautomática. Se trata de una calibre .380, con un cargador abastecido con cuatro cartuchos útiles calibre .32, y otra calibre .22.

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También fue asegurado un cargador para arma larga tipo AR/M4, abastecido con 24 cartuchos útiles calibre .223, correspondiente a armamento de uso restringido.

Calcomanía de la ASAEO. Crédito: Facebook - Códices Oaxaca

En el mismo operativo, el personal ministerial localizó una bolsa de plástico transparente anudada con hierba verde y seca con las características de la marihuana. Junto a esta droga se encontraron 15 bolsitas de cierre hermético color verde que contenían sustancia blanca granulada con las características del cristal.

Plazo judicial y siguientes pasos del proceso

Tras su detención y puesta a disposición, el Juez de Control ratificó la prisión preventiva justificada contra J. M. H. S. en el Reclusorio Varonil de Tanivet, donde permanecerá recluido durante el desarrollo del procedimiento.

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La autoridad judicial otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual el Ministerio Público deberá reunir los elementos necesarios para sostener la acusación o, en su caso, ampliar las líneas de investigación relacionadas con extorsión y cobro de piso que hasta ahora permanecen abiertas.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca refrendó su compromiso de combatir de manera frontal a los grupos generadores de violencia en la entidad. La institución subrayó que continuará fortaleciendo la coordinación con las fuerzas federales para desarticular redes criminales y garantizar justicia y seguridad a las familias oaxaqueñas.

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El Cuche Pinto cayó en el mismo operativo que “El Negro Abad”

J. M. H. S. fue uno de los nueve detenidos durante los cateos simultáneos del 12 de noviembre en Zaachila y Cuilápam de Guerrero, el mismo operativo que capturó a Alejandro Gabriel Abad Santiago, alias “El Negro Abad”.

Abad Santiago fue identificado por las autoridades como objetivo prioritario y miembro de la estructura criminal remanente de la ASAEO. Su aprehensión, a cargo de la SSPC, ocurrió a las 04:20 horas en el Barrio San Lucas, cerca de un autolavado.

La captura fue realizada este 12 de noviembre. Crédito: SSPC

A diferencia de “El Negro Abad” y otros cinco detenidos en el operativo, J. M. H. S. fue capturado en flagrancia, junto con L. G. C. C. y E. S. C. C., según detalló el mismo medio.

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Las líneas de investigación de la FGEO establecieron que los nueve detenidos estarían relacionados con actividades de sicariato, como presuntos responsables de homicidios recientes en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña, además de integrar la red de narcomenudeo, extorsión y cobro de piso operada por remanentes de la ASAEO.