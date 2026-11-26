La árbitra mexicana llamó a romper el silencio durante el 25N (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La árbitra mexicana, Katia Itzel García, se sumó este 25 de noviembre al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con un llamado directo en sus redes sociales.

Con una imagen desde la cancha y la tarjeta roja en alto, la silbante llamó a las mujeres a no guardar silencio ante ningún acto de violencia y mejor alzar la voz para ser escuchadas: “Rompamos el silencio”, dice su mensaje.

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La fotografía muestra a Katia Itzel García durante un partido nocturno mostrando la cartulina de expulsión. El gesto, habitual dentro de un partido de futbol tras sancionar una falta grave, adquiere otro sentido al enmarcarse en el 25N: una postura de cero tolerancia ante la violencia de género.

El mensaje de Katia Itzel llega en una jornada dedicada a recordar que la violencia contra las mujeres no se limita a agresiones físicas, también incluye conductas: psicológicas, sexuales, económicas, patrimoniales, digitales, laborales y políticas, entre otras formas que condicionan la vida y seguridad de las víctimas.

Katia Itzel García muestra tarjeta roja a la violencia contra las mujeres

La árbitra mexicana pide alzar la voz ante cualquier agresión (kigm14)

El 25 de noviembre fue establecido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La fecha busca que gobiernos, instituciones, comunidades y personas identifiquen las agresiones, acompañen a las sobrevivientes y prevengan cualquier acto de violencia.

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Katia Itzel García difundió una foto que emplea el lenguaje del futbol para llevar el mensaje fuera de la cancha. La tarjeta roja representa una sanción inmediata ante cualquier conducta que no tiene cabida; en este caso, la metáfora apunta a las violencias que persisten en espacios públicos, privados y digitales.

Para una figura como Katia Itzel García, que desarrolla su carrera en el futbol profesional y también ha recibido críticas por las redes sociales, su publicación coloca la atención en un ámbito donde las mujeres han enfrentado cuestionamientos, discriminación e insultos.

El llamado a romper el silencio abarca tanto a quienes sufren agresiones como a quienes son testigos de ellas. Katia Itzel ha ganado terreno como una de las árbitras que han puesto en alto el nombre de México en torneos internacionales de la FIFA.

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Su mensaje por el 25N se integra en un caso urgente que atraviesa la Liga Femenil en México: Katia Itzel García precisa la necesidad de que jugadoras, árbitras, aficionadas y trabajadoras cuenten con entornos libres de violencia.

El deporte también tiene responsabilidad en la lucha contra la violencia hacia las mujeres

La silbante alzó la voz en el 25N a tráves de sus redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los clubes, ligas y federaciones tienen la capacidad para establecer protocolos, atender denuncias y evitar que las expresiones machistas sean normalizadas como parte de la competencia. El respeto no depende del resultado de un partido ni de la función que cada integrante desempeña dentro del futbol.

La señal que dio a conocer Katia Itzel en su mensaje de Instagram, sintetiza esa exigencia frente a la violencia contra las mujeres: no hay margen para la indiferencia ni para el silencio. El 25N mantiene vigente el llamado a reconocer las agresiones, denunciarlas y construir espacios seguros dentro y fuera de los campos de futbol.

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La violencia contra las mujeres mantiene cifras alarmantes

Las mujeres piden denunciar ante cualquier indicio de abuso, agresión o discriminación. EFE/ Rodrigo Sura

La dimensión del problema rebasa las fronteras de México: ONU Mujeres estima que 736 millones de mujeres han sufrido violencia física o sexual.

El organismo también señala que la conmemoración abre los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, un periodo que va del 25 de noviembre al 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. La campaña promueve acciones para prevenir, atender y erradicar las agresiones.

El silencio suele ser una de las principales barreras para denunciar: el miedo a represalias, la dependencia económica, la revictimización, la falta de redes de apoyo y la desconfianza en las instituciones pueden impedir que una mujer pida ayuda o presente una denuncia.

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Por ello, el mensaje de Katia Itzel García no se reduce a la consigna. “Rompamos el silencio” plantea la obligación de escuchar, creer en los testimonios y actuar ante cualquier indicio de control: amenazas, acoso o agresión. La prevención requiere atención desde el primer aviso y no únicamente cuando la violencia escala.

El 25N recuerda la urgencia de erradicar la violencia contra las mujeres

Es el Día Internacional de la Eliminación de la violencia contra la mujer. REUTERS/Alkis Konstantinidis

Cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, una fecha establecida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar las agresiones que enfrentan mujeres y niñas en todo el planeta.

La jornada busca promover la prevención, la denuncia, el acceso a la justicia y el acompañamiento a las víctimas. La fecha también marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, que se extienden hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos.

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Con su tarjeta roja en alto, Katia Itzel García recordó que el rechazo a la violencia contra las mujeres debe trasladarse de las palabras a los hechos. Su mensaje por el 25N invita a denunciar, acompañar a las víctimas y no normalizar ninguna agresión, dentro o fuera de las campos de futbol.