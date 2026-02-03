NFL regresa a México: Estadio Azteca confirma partidos de la temporada 2026 (Archivo)

La NFL anunció su regreso a la Ciudad de México este 2026, luego de tres años de ausencia —principalmente por la remodelación del Estadio Azteca—, la liga de futbol americano vuelve a tierras mexicanas para celebrar partidos de temporada regular.

El regreso de la liga al México pone fin a una pausa de varios años y destaca a la capital mexicana como sede clave para eventos deportivos internacionales. El comisionado de la NFL, Roger Goodell, expresó en conferencia de prensa que México es uno de los países considerados para los partidos internacionales de este año.

Roger Goodell mostró su entusiasmo por este anuncio y destacó que, tras la finalización de las obras en el Estadio Banorte, la liga tenía claro su deseo de volver a la capital mexicana. Indicó que próximamente analizará con los directivos de los equipos cuáles serán las franquicias que participarán en los primeros duelos.

NFL anunció su regreso a México este 2026 y para los próximos 3 años (X/ @nflmx)

El acuerdo contempla partidos de temporada regular durante los tres años siguientes al retorno, a partir de 2026. Las franquicias participantes y la fecha exacta del primer encuentro se definirán posteriormente, aunque se prevé que el primer partido se juegue en diciembre de ese año.

Estadio Azteca confirma el regreso de la NFL a México en 2026

Por medio de un comunicado oficial, el Estadio Banorte explicó que se renovó el contrato con la NFL para que el Coloso de Santa Úrsula siga albergando eventos deportivos de este tipo.

“La NFL regresará a la Ciudad de México para jugar partidos de temporada regular durante los próximos tres años en el icónico Estadio Banorte a partir de la temporada 2026″.

Estadio Azteca confirma que habrá partidos de NFL en 2026 (X/ @EstadioBanorte)

Es decir que durante los años 2026, 2027 y 2028, la afición mexicana podrá gozar de los duelos de la NFL en territorio mexicano. Goodell recordó que la NFL no disputa partidos oficiales en México desde 2022. Señaló que la culminación de los trabajos en el recinto y la proximidad de la Copa Mundial 2026 han creado el escenario ideal para reanudar la actividad.

Arturo Olivé, director general de NFL México, subrayó la relevancia del acuerdo y la conexión de la liga con los aficionados locales. Manifestó satisfacción por el regreso de los partidos de temporada regular y reafirmó el vínculo profundo con los seguidores a nivel nacional.

Olivé también puso en valor el carácter emblemático del Estadio Banorte, escenario de momentos destacados en la historia internacional de la liga. El regreso a ese recinto representa un paso relevante para consolidar la presencia del fútbol americano en México e impulsar su crecimiento.

¿Qué equipos de la NFL vendrán a México en 2026?

El último partido de la NFL en México fue en 2022 ( Kirby Lee-USA TODAY Sports)

La NFL resaltó el impacto social y el desarrollo del futbol americano en México a través de iniciativas como NFL Flag, el programa de Flag Football juvenil que actualmente alcanza a 3.3 millones de niñas y niños en todo el país.

Asimismo, la liga anunció que en 2026 organizará nueve partidos internacionales en cuatro continentes, la mayor cantidad registrada hasta el momento.

Desde 2026, la NFL tendrá nueve juegos internacionales, la mayor cantidad registrada, en ciudades como Melbourne, Río de Janeiro, Múnich, Londres, Madrid, París y Ciudad de México.

En México, 10 equipos de la NFL cuentan con derechos de comercialización como parte del Programa de Mercados Globales de la Liga.

A falta de la confirmación oficial, los equipos que podrían jugar en el Estadio Banorte en 2026 serían:

Las Vegas Raiders

Arizona Cardinals

Dallas Cowboys

Denver Broncos

Houston Texans

Kansas City Chiefs

Los Angeles Rams

Miami Dolphins

Pittsburgh Steelers

San Francisco 49ers

Los aficionados podrán registrarse para recibir información sobre los partidos en el sitio oficial:https://www.nfl.com/mexicocity2026.