Detienen con armas, cargadores y cartuchos a seis miembros de “Los Chapitos” en Mazatlán. Defensa

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Elementos federales detuvieron a seis personas señaladas como integrantes de la célula delictiva del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”, durante un operativo realizado en el municipio de Mazatlán, Sinaloa. La acción se ejecutó mediante trabajos de inteligencia militar central, según informó la Secretaría de la Defensa Nacional a través de su cuenta oficial @Defensamx.

El operativo tuvo lugar el 24 de noviembre de 2026 en un inmueble ubicado en la colonia Rinconada del Valle. Participaron la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Fuerzas Especiales del Ejército comisionadas en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia.

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Cómo se ejecutó el operativo en Mazatlán

El procedimiento combinó labores de inteligencia con presencia en campo de distintas corporaciones federales y estatales. La coordinación entre la Guardia Nacional, el Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia permitió ubicar el inmueble donde se encontraban los seis presuntos integrantes de la célula.

Detienen con armas, cargadores y cartuchos a seis miembros de “Los Chapitos” en Mazatlán. Defensa

Las Fuerzas Especiales del Ejército que tomaron parte en la acción se encuentran comisionadas en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, lo que marca una articulación directa entre estructuras federales y estatales en la entidad.

Durante el procedimiento, las fuerzas federales les aseguraron a los detenidos cuatro armas de fuego, cargadores y cartuchos. También se incautaron un vehículo y una motocicleta, que quedaron bajo resguardo junto con el resto de los objetos asegurados.

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Balance de detenciones durante la administración

De acuerdo con el reporte de la Defensa Nacional, durante la presente administración la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano han detenido a 59 mil 510 presuntos delincuentes.

Detienen con armas, cargadores y cartuchos a seis miembros de “Los Chapitos” en Mazatlán. Defensa

La cifra corresponde al acumulado de detenciones realizadas por ambas corporaciones desde el inicio de la gestión actual, de acuerdo con lo difundido por la cuenta oficial de la Defensa. El operativo en Mazatlán se suma a ese registro general de detenciones vinculadas al combate contra células del crimen organizado en el país.

Situación jurídica de los detenidos

Los seis detenidos, junto con las armas, los cargadores, los cartuchos, el vehículo y la motocicleta asegurados, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) con sede en el municipio de Mazatlán.

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Detienen con armas, cargadores y cartuchos a seis miembros de “Los Chapitos” en Mazatlán. Defensa

La Fiscalía deberá determinar la situación jurídica de los seis señalados como integrantes de la célula delictiva. Las investigaciones correspondientes continúan en curso, de acuerdo con lo informado por la Secretaría de la Defensa Nacional.

Balance de armas y detenidos en Sinaloa

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, presentó recientemente un balance de resultados en materia de seguridad en Sinaloa, obtenido del trabajo sostenido del gabinete de seguridad en coordinación con las autoridades estatales.

De acuerdo con Harfuch, entre el 1 de octubre de 2024 y el 15 de noviembre de 2026 han sido detenidas cerca de 4 mil 200 personas en el estado. En ese mismo periodo, las fuerzas de seguridad aseguraron 150 toneladas de droga y más de 7 mil 400 armas de fuego, cifra que representa aproximadamente el 20% de las armas aseguradas en todo el país.

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El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, participa este martes durante una gira de trabajo en el municipio de Culiacán en el estado de Sinaloa (México). EFE/Ivan Médina

Harfuch detalló además que, en coordinación con la Fiscalía General de la República, el Ejército y la Marina inhabilitaron y destruyeron 2 mil 627 laboratorios y áreas de concentración utilizados para la producción de metanfetamina durante el mismo lapso.

El funcionario explicó que la estrategia en Sinaloa tiene tres objetivos: reducir los delitos de alto impacto, particularmente el homicidio doloso; detener a quienes generan violencia, y debilitar a las organizaciones criminales que operan en la entidad. A esto se suma un cuarto eje, que Harfuch calificó de especial relevancia: el fortalecimiento de las instituciones estatales y municipales mediante capacitación, investigación, inteligencia y equipamiento.

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La captura de los 6 Chapitos se dio días después de la detención del Chapo Isidro

Harfuch se refirió también a la captura de Fausto Isidro Meza Flores, de 44 años, alias “Chapo Isidro”, identificado como líder de una facción criminal detenido el pasado 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa.

La operación fue planeada y desarrollada por la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, en coordinación con personal comisionado de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En el mismo operativo fueron detenidos otros dos líderes de su organización: Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando, y José “N”, presunto operador financiero del grupo.

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Foto: Captura de video / Defensa

El Gobierno de México reconoció que la operación dejó un saldo de 16 presuntos delincuentes y cuatro militares muertos.

Meza Flores contaba con una orden de aprehensión en México por delincuencia organizada y delitos contra la salud, además de una orden de extradición solicitada por Estados Unidos por tráfico de drogas y delitos relacionados con violencia. El detenido se encontraba en la lista de los diez más buscados por el FBI.

Harfuch reiteró el reconocimiento a las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, de la Guardia Nacional y a la Policía Estatal que participaron en la operación.