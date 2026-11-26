Sentencian a un hombre por violar a su hija de 13 años en la CDMX: fue detenido en flagrancia. FGJCDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (Fiscalía CDMX) obtuvo una sentencia de 20 años de prisión contra un hombre identificado como José “N”, tras acreditar su responsabilidad en el delito de violación agravada por parentesco contra su hija biológica.

La víctima tenía 13 años al momento de los hechos, ocurridos en la alcaldía Xochimilco. La autoridad judicial dictó el fallo condenatorio el 17 de noviembre, luego de un proceso en el que el Ministerio Público presentó testimonios y pruebas periciales.

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Cómo ocurrió el ataque en Xochimilco

Los hechos se remontan al 1 de abril de 2023, en un domicilio de la colonia La Santísima. De acuerdo con la investigación, José “N” entró a la habitación donde se encontraba la adolescente y la agredió sexualmente.

El hombre fue detenido en flagrancia ese mismo día. La denuncia la presentó la tía de la menor ante la Fiscalía CDMX, lo que permitió activar de inmediato el proceso penal en su contra.

Durante el desarrollo del proceso, la víctima recibió medidas de protección por parte de las autoridades. Esta disposición buscó resguardar su integridad mientras avanzaba la investigación y, posteriormente, el juicio en contra de su agresor.

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Las pruebas que sustentaron la condena

El agente del Ministerio Público a cargo del caso presentó durante el juicio los testimonios de la adolescente y de su tía, quien había interpuesto la denuncia inicial. Ambos relatos formaron parte central de la acusación.

Los peritajes médicos y el testimonio familiar permitieron que el Ministerio Público acreditara la agresión sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

A esos testimonios se sumaron pruebas periciales en tres áreas: medicina, genética y psicología. La combinación de estos elementos permitió al Ministerio Público acreditar la responsabilidad penal del hombre ante la autoridad judicial.

Con base en ese conjunto de evidencias, el tribunal determinó la culpabilidad de José “N” y resolvió imponerle una pena de 20 años de prisión por el delito de violación agravada por parentesco.

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Reparación del daño y sanciones adicionales

La sentencia no se limitó a la pena de prisión. El tribunal también condenó al hombre al pago de 20 mil 173 pesos por concepto de reparación del daño moral, monto que corresponde al costo de 36 sesiones psicológicas para la víctima.

Además, se ordenó la reparación integral del daño, aunque su cuantificación específica quedó pendiente para la etapa de ejecución de sentencia. El fallo incluyó otras medidas restrictivas contra el sentenciado. Se le negaron los beneficios y sustitutivos penales disponibles para este tipo de delitos.

También se ordenó la suspensión de sus derechos políticos como parte de las consecuencias legales derivadas de la condena.

Postura de la Fiscalía CDMX frente a la violencia sexual infantil

La Fiscalía CDMX señaló que mantiene su compromiso de investigar los casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en la capital del país.

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La institución indicó que su labor se orienta a proteger los derechos de las víctimas menores de edad y a llevar los casos correspondientes ante los tribunales.

Los peritajes médicos y el testimonio familiar permitieron que el Ministerio Público acreditara la agresión sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el comunicado, este tipo de procesos busca garantizar tanto el acceso a la justicia como la reparación integral del daño para quienes han sido agredidos sexualmente.

El delito de violación en cifras dentro de la Ciudad de México

Entre enero y octubre de 2026, la Fiscalía CDMX registró una reducción del 8.9% en los casos de violación respecto al mismo periodo de 2024, de acuerdo con datos presentados por la fiscal general, Bertha Alcalde Luján, durante una conferencia por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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Pese a esa disminución en las denuncias, la institución incrementó en 39.3% las órdenes de aprehensión ejecutadas por este delito en el mismo lapso. Entre enero y julio de 2026, se habían concretado 232 órdenes de aprehensión por violación, un 44.1% más que en el mismo periodo de 2024.

Los peritajes médicos y el testimonio familiar permitieron que el Ministerio Público acreditara la agresión sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Fiscalía capitalina también documentó que, entre el 1 de enero de 2022 y el 2 de marzo de 2026, se registraron 4 mil 220 carpetas de investigación por violación contra menores de edad. Este delito representó el 6.4% del total de ilícitos contra niñas, niños y adolescentes documentados en ese periodo.

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Para atender este tipo de casos, la institución creó en abril de 2026 la Agencia de Casos Prioritarios, enfocada en delitos de mayor gravedad contra menores, como violación, abuso sexual y tentativa de homicidio. A siete meses de su puesta en marcha, había logrado judicializar el 43.9% de los 296 casos atendidos.

Otras condenas por delitos sexuales similares en la capital

La sentencia contra José “N” se suma a otros casos recientes en los que la Fiscalía CDMX obtuvo condenas por violación agravada contra menores de edad cometida por familiares directos.

En noviembre de 2025, un hombre identificado como Daniel “N” recibió una pena de 20 años y 10 meses de prisión por agredir sexualmente a su hija menor de edad en dos ocasiones distintas, hechos ocurridos entre 2021 y 2022 en las colonias Tacubaya y Escandón.

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Entre los casos de mayor magnitud reportados por la Fiscalía CDMX destaca la sentencia contra Hugo “N”, un escolta particular condenado a 109 años y siete meses de prisión por abuso sexual agravado y tres hechos de violación agravada contra una adolescente de 14 años.