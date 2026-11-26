Especialistas consideran urgente implementar una reforma fiscal progresiva en México. Crédito: Instagram / @radarnmx

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De acuerdo con la directora general de la organización México, ¿cómo vamos? Sofia Ramírez Aguilar, México requiere una reforma fiscal integral que permita incrementar los ingresos tributarios.

Lo anterior, porque el Estado necesita más recursos para ampliar su margen de maniobra, pues el creciente costo de las pensiones y de la deuda pública está comprometiendo los recursos disponibles para infraestructura, salud, educación y seguridad.

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Analistas urgen al gobierno implementar una reforma fiscal integral

Durante su intervención en el conservatorio “Perspectivas 2027: Retos, Desafíos y Oportunidades para México”, organizado por Mundi, la especialista señaló que la estrategia de consolidación fiscal del gobierno federal descansa, en gran medida, en la reducción de inversión pública, lo que, eventualmente, podría limitar el potencial de crecimiento económico del país.

Detalló que la recaudación tributaria en México representa alrededor del 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), mientras que el pago de pensiones junto con el costo de la deuda consume recursos equivalentes al 10.5 por ciento del PIB.

“Te quedan 5.5 puntos del PIB para pagar todo lo demás”, dijo.

El gobierno de Claudia Sheinbaum no ha propuesto una reforma fiscal en el corto plazo. Crédito: Cuartoscuro

Búsqueda de la consolidación fiscal podría reducir la inversión pública

Desde el punto de vista de la analista, la trayectoria de la consolidación fiscal planteada por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo podría llevar a reducir la inversión pública de alrededor de 3 por ciento de PIB actualmente a 1.5 por ciento en los próximos años.

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“No puedes dejar de pagar pensiones y no puedes dejar de pagar deuda”, agregó.

Hay sectores donde la inversión privada no puede sustituir a la pública

El problema, según Ramírez Aguilar, radica en que hay rubros donde la inversión privada no puede sustituir a la pública. La infraestructura de transmisión eléctrica es un ejemplo: resulta indispensable para atender la creciente demanda de energía de la industria y para atraer nuevas inversiones.

A esto se suma la incertidumbre que generan entre los empresarios las modificaciones recurrentes a las disposiciones fiscales, así como los cambios en los criterios de interpretación de las autoridades tributarias.

“A nadie le gusta que le estén cambiando año con año las reglas del juego”, declaró la titular de México, ¿cómo vamos?

Presiones obligarán a discutir una reforma fiscal

Por el momento, el gobierno no ha planteado una reforma fiscal integral, pero la economista consideró que las presiones estructurales sobre las finanzas públicas obligarán a discutirla en los próximos años.

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Varios billetes del Banco de México de distintas denominaciones y monedas de peso reposan sobre una mesa de madera en un mercado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para 2027, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que los ingresos tributarios lleguen a un máximo histórico de 15.9 por ciento del PIB, sin la creación de nuevos impuestos, a través de una mayor eficiencia recaudatoria y el combate a la evasión fiscal.

Ramírez Aguilar advirtió, sin embargo, que el proceso electoral del próximo año podría generar presiones adicionales sobre el presupuesto. Esto, dijo, favorecería que se privilegien gastos de beneficio inmediato por encima de inversiones que eleven la capacidad productiva del país.

El problema: las decisiones presupuestarias a largo plazo

La economista descartó que el año entrante se materialice necesariamente un riesgo macroeconómico derivado de las finanzas públicas, pero sí manifestó su preocupación por las consecuencias de las decisiones presupuestarias en el largo plazo.

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“El riesgo está en que la calidad del gasto no sea la óptima y que en el mediano plazo no tengamos suficiente dinero para seguir invirtiendo”, advirtió.

También cuestionó el costo de oportunidad que representa destinar recursos públicos a Pemex y darle prioridad a la refinación nacional de petróleo en un contexto de debilitamiento de las finanzas públicas.

Una calculadora con la cifra 2027 en pantalla reposa sobre varios billetes de distintas denominaciones de pesos mexicanos emitidos por el Banco de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Genera alarmas el incremento de la deuda a un ritmo acelerado

Sonny Tabares, vicepresidente de Crédito y Riesgo de Mundi, manifestó por su parte su preocupación por el incremento de la deuda pública a un ritmo superior al previsto inicialmente por la Secretaría de Hacienda.

Cuestionó, además, que la reducción de los recursos destinados a Pemex represente una mejora estructural en las finanzas públicas. Esto, señaló, podría responder más a una menor autorización de endeudamiento para la petrolera que a una disminución real de sus necesidades financieras.

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Por dónde se le vea, el futuro financiero de México no pinta nada bien, ante esta apremiante situación, analistas urgen al gobierno implementar una reforma fiscal integral. Ya veremos sí hacen caso en Palacio Nacional.