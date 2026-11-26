Sheinbaum propone nuevas reglas para el funcionamiento del IMSS-Bienestar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para expedir una nueva Ley de Servicios de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-Bienestar), con la que busca establecer reglas específicas para la operación del organismo, el financiamiento de los servicios médicos y la coordinación con los gobiernos estatales.

El proyecto también contempla reformas, adiciones y derogaciones a diversas disposiciones de la Ley General de Salud, con el propósito de fortalecer el Sistema de Salud para el Bienestar y garantizar la atención médica gratuita a las personas que no cuentan con afiliación a instituciones de seguridad social.

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El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de San Lázaro, Ricardo Monreal, informó que la iniciativa presidencial llegó este miércoles 25 de noviembre a la Cámara de Diputados y adelantó que se le dará trámite para comenzar su discusión.

La Mesa Directiva informó que el documento fue turnado a la Comisión de Salud para dictamen y a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para opinión.

¿Qué busca cambiar Sheinbaum con la nueva ley del IMSS-Bienestar?

De acuerdo con la exposición de motivos, la propuesta busca darle al IMSS-Bienestar un marco jurídico específico que contemple tanto su estructura institucional como el modelo de atención médica que deberá seguir.

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Sheinbaum propone dar mayor certeza jurídica al funcionamiento del organismo.

Actualmente, el organismo opera bajo las disposiciones de su decreto de creación, publicado el 31 de agosto de 2022 y modificado en agosto de 2025, además de las normas establecidas en la Ley General de Salud.

Con la nueva legislación, el Gobierno federal pretende establecer reglas de mayor alcance para garantizar la continuidad de los servicios médicos, independientemente de los cambios políticos o administrativos en las entidades federativas.

La iniciativa también plantea fortalecer la Atención Primaria de Salud, un modelo que busca priorizar la prevención, el control de enfermedades y la participación de las comunidades en el cuidado de la salud.

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El objetivo es que la atención gratuita no se limite a responder a las solicitudes de consulta, sino que también contemple acciones preventivas y una mejor articulación entre los distintos niveles de atención.

IMSS-Bienestar tendría nuevas reglas para administrar recursos y coordinarse con los estados

Uno de los cambios centrales de la iniciativa está relacionado con el financiamiento de los servicios de salud y las responsabilidades que tendrán los gobiernos estatales.

La iniciativa establece nuevas obligaciones financieras para los estados que federalizaron sus servicios de salud. (IMSS)

El proyecto establece una distinción entre las entidades federativas que ya federalizaron sus servicios de salud y aquellas que mantienen su administración bajo un esquema no federalizado.

Para los estados con servicios federalizados, IMSS-Bienestar administrará y ejercerá los recursos federales destinados a la atención de personas sin seguridad social. En cambio, las entidades que no se incorporaron a este modelo conservarán la ejecución directa de esos recursos.

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Además, se contempla una aportación económica obligatoria para los gobiernos estatales que transfirieron sus servicios al organismo.

Esta contribución será determinada anualmente por IMSS-Bienestar con criterios de equidad, solidaridad y progresividad, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.

El proyecto contempla condiciones para acceder a los recursos federales destinados a servicios médicos. (especial)

Entre los principales ajustes financieros y administrativos destacan:

Aportaciones estatales : los gobiernos deberán cumplir con los recursos que les correspondan para financiar los servicios médicos.

Condiciones para recibir recursos : el acceso a fondos federales estará sujeto al pago previo y puntual de la aportación estatal.

Compensación de recursos : se contempla la posibilidad de descontar adeudos de las participaciones federales

Contrataciones : las entidades con servicios federalizados no podrán contratar por su cuenta bienes y servicios que sean ejecutados por IMSS-Bienestar.

Convenios: se mantendrán los acuerdos de coordinación vigentes, pero se establecerá un procedimiento para solicitar su terminación anticipada.

En este último punto, la propuesta contempla un plan de transición de al menos 10 años para evitar afectaciones en la cobertura de los servicios y los derechos de las personas trabajadoras.

Sheinbaum propone crear un Consejo General encabezado por la Presidencia

Otro de los cambios previstos es la creación del Consejo General de Coordinación de Servicios de Salud del IMSS-Bienestar, que funcionaría como una instancia para articular las acciones de las instituciones involucradas en el sistema.

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El órgano coordinaría las acciones de las instituciones involucradas en el sistema de salud. (Presidencia)

Este órgano sería presidido por la persona titular del Ejecutivo federal, mientras que la Secretaría de Salud ocuparía la vicepresidencia.

También participarían la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, IMSS-Bienestar, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como los gobiernos de las entidades federativas con servicios federalizados.

Entre sus atribuciones estarían dar seguimiento a los resultados, coordinar la prestación gratuita de servicios médicos e impulsar redes integradas de atención. También orientaría las inversiones en infraestructura y transformación digital.

La iniciativa reafirma que la Secretaría de Salud será la responsable de conducir la política nacional en materia de prestación gratuita de servicios médicos, medicamentos y otros insumos para personas sin seguridad social.

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Nueva ley del IMSS-Bienestar también modificaría requisitos para médicos especialistas

La propuesta presidencial incluye cambios relacionados con la incorporación de personal médico especializado a las instituciones públicas.

La iniciativa propone eliminar la opinión obligatoria del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas para expedir cédulas de especialista. Foto: Presidencia

Actualmente, la Ley General de Salud establece que para expedir la cédula profesional de especialista las autoridades educativas deben solicitar previamente la opinión del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas.

Sheinbaum plantea eliminar ese requisito y establecer que será suficiente presentar el diploma de especialidad expedido por instituciones de educación superior y de salud oficialmente reconocidas.

De acuerdo con el documento, la modificación busca reducir trámites administrativos que retrasan la incorporación de especialistas al sistema público.

También se plantea que la Secretaría de Salud establezca las disposiciones para regular la expedición de diplomas y los procesos de certificación.

¿Cuándo entraría en vigor la nueva ley del IMSS-Bienestar?

La iniciativa contempla disposiciones transitorias para organizar la implementación de los cambios y preservar los convenios, procedimientos e instrumentos jurídicos que ya se encuentran vigentes.

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Las disposiciones sobre financiamiento y aportaciones estatales entrarían en vigor el 1 de enero de 2027. | @Presidencia

Entre sus previsiones está abrogar el decreto de creación del organismo publicado en 2022, mientras se establece un nuevo marco legal para su funcionamiento.

Las disposiciones relacionadas con el financiamiento conjunto y las aportaciones estatales tendrían una entrada en vigor diferida al 1 de enero de 2027.

En materia presupuestaria, el dictamen de la Secretaría de Hacienda señala que la propuesta no contempla crear nuevas instituciones, plazas o unidades administrativas, ni requiere ampliaciones a los presupuestos autorizados.

Por su parte, Ricardo Monreal adelantó que Morena buscará discutir y votar la iniciativa antes de que concluya el actual periodo ordinario de sesiones, previsto para el 15 de diciembre.

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Por ahora, el proyecto deberá pasar por el análisis de las comisiones legislativas correspondientes antes de llegar al pleno de la Cámara de Diputados para su eventual aprobación.