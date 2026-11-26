Roberto "Piojo" Alvarado firmó y dedicó una camiseta oficial del equipo con el dorsal 25 a la actriz María Antonieta de las Nieves, conocida por su personaje de La Chilindrina. Este detalle se da después de que el jugador de Chivas se disfrazara del personaje de la serie El Chavo del Ocho en Halloween (X/ @Chivas)

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Roberto Alvarado se disfrazó de La Chilindrina durante el concurso de Halloween de Chivas en Verde Valle, una dinámica que el club realiza cada año y en la que el mediocampista volvió a generar risas entre sus compañeros. El Piojo robó reflectores por su carisma y la manera en la que interpretó al personaje de la serie El Chavo del Ocho.

Su disfraz no solo causó la reacción de la afición, sino que la misma actriz María Antonieta de las Nieves, propietaria de la imagen del personaje, reaccionó al disfraz del futbolista del Rebaño Sagrado.

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Y como gesto de agradecimiento a María Antonieta, el Piojo le regaló un jersey autografiado. Fue por medio de redes sociales que se viralizó este momento. La cuenta oficial de Chivas compartió el momento en el que Roberto Alvarado firmó y dedicó una camiseta a la actriz mexicana con especial cariño por su mensaje al disfraz de Alvarado.

El Piojo Alvarado sorprendió una vez más con su disfraz, ahora se caracterizó de la Chilindrina (X/ @Chivas)

¿Qué dijo María Antonieta de las Nieves del disfraz del Piojo Alvarado?

Después de que se hizo viral el disfraz del mediocampista, María Antonieta de las Nieves fue cuestionada al respecto, pues la propietaria de la imagen de La Chilindrina ha protagonizado algunos desacuerdos y disputas legales por los derechos intelectuales del personaje.

En un evento con la prensa se refirió al disfraz de Roberto Alvarado. La actriz afirmó que es la única persona con autoridad para reclamar legalmente por el uso del personaje, debido a que posee sus derechos.

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“La única que puede demandar por algo que hagan a La Chilindrina soy yo, porque yo tengo los derechos de La Chilindrina”, declaró María Antonieta de las Nieves. Luego aclaró que no tiene intención de iniciar acciones contra el futbolista y manifestó su aprobación por el homenaje.

Y es que a pesar de que algunos aficionados bromearon con la posibilidad de que la actriz demande al jugador, la propia María Antonieta puso fin a la polémica. “Pero no, me encantó que el Piojo se haya disfrazado de la Chilindrina, para mí fue un verdadero orgullo”, expresó la actriz sobre la elección del jugador.

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Piojo Alvarado recibió también el agradecimiento de la intérprete por el reconocimiento al personaje. “Gracias a todos por preocuparse por nosotros y por hacer homenajes, eso es una especie de homenaje para nosotros”, afirmó María Antonieta de las Nieves.

Roberto "Piojo" Alvarado regaló risas con la creatividad e ingenio de su disfraz de este año, el futbolista se caracterizó de "La Chilindrina" del Chavo del 8, incluso imitó el icónico llanto del personaje (X/ @ChivasEN_)

Así fue el Halloween de Chivas de este 2026

Las Chivas celebran Halloween con disfraces y Roberto Alvarado apareció este año como La Chilindrina, personaje de la serie El Chavo del 8. El club Guadalajara compartió en redes sociales las caracterizaciones de sus jugadores y muestra la reacción del plantel ante la actuación del futbolista.

La llegada de Alvarado provocó risas entre sus compañeros, quienes observan cómo interpreta al personaje. La dinámica genera comentarios de aficionados, entre ellos: “Fueron a grabar el chavo del ocho o que”, “p*nche piojo te amo” y “Denle el premio a pistaches pero ya”.

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También participan Hugo Camberos, disfrazado de porrista; Rubén González, como Beetlejuice; Luis Romo, vestido de beisbolista, y Brian Gutiérrez, caracterizado como Wonka.

Roberto Alvarado ha demostrado que no le incomoda utilizar disfraces llamativos y, el 31 de octubre de 2025, llegó al entrenamiento de Chivas en Verde Valle vestido como Blancanieves para celebrar Halloween. El mediocampista acudió con un vestido y una peluca inspirados en la princesa, antes del partido que el equipo disputaría frente a Pachuca en la Bella Airosa.

Mientras algunos de sus compañeros eligieron disfraces de Pinocho o Mario Bros, el futbolista optó por una caracterización distinta y arribó acompañado de dos hombres que simulaban ser los “enanitos” de la película. Las risas surgieron durante la práctica, ya que algunos atuendos provocaron temor, mientras que el de Piojo Alvarado generó comentarios por su tono cómico y por la presencia de sus acompañantes.

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