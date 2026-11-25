Reclutamiento infantil en México: falta de datos públicos impide medir el impacto por parte del crimen organizado. Imagen Ilustrativa. Crédito: REDIM

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La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advirtió que la ausencia de información pública confiable dificulta dimensionar el reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de agrupaciones delictivas en el país. La organización señaló que los registros disponibles solo ofrecen una aproximación parcial de un fenómeno que carece de un sistema de medición completo.

La advertencia se dio en el foro “Expresiones, dimensiones y raíces de las violencias que viven la niñez y adolescencia. Una mirada en red”, realizado el 25 de noviembre de 2026 en la Ciudad de México. El encuentro coincidió con el Día Universal de los Derechos de la Niñez y el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

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La falta de datos sobre reclutamiento infantil

La directora ejecutiva de REDIM, Tania Ramírez, presentó cifras del balance anual de la organización sobre distintas expresiones de violencia contra la niñez. En ese marco, alertó sobre las limitaciones para conocer con precisión cuántos menores de edad son reclutados por grupos delictivos en México.

Ramírez explicó que existen registros de entre 388 y 1,084 adolescentes privados de la libertad por delitos asociados al crimen organizado. Sin embargo, aclaró que esa cifra funciona únicamente como un indicador aproximado y no como un registro completo del fenómeno.

Reinserta exige tipificar como delito en México el reclutamiento de menores por el crimen organizado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La falta de datos públicos impide dimensionar con precisión cuántos niños, niñas y adolescentes son reclutados por grupos delictivos en México, según advirtió REDIM. La organización explicó que los registros existentes, que ubican entre 388 y 1,084 adolescentes privados de la libertad por delitos vinculados al crimen organizado, solo ofrecen una aproximación parcial y no reflejan la magnitud real de esta violación a los derechos humanos de la niñez.

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Otras cifras del balance anual presentado por REDIM

Durante su intervención, Ramírez expuso también otros datos del balance anual de la organización correspondientes a 2025. Reportó 58 feminicidios de niñas y adolescentes y 1,991 homicidios de niñas, niños y adolescentes al corte de noviembre de ese año.

La directora de REDIM llamó la atención además sobre 278 casos de trata registrados durante el año. A esto se sumaron más de 10,000 reportes de desaparición de niñas, niños y adolescentes y más de 2,800 personas que seguían sin ser localizadas al cierre del estudio.

El conjunto de estas cifras, según se expuso en el foro, retrata un escenario de violencias múltiples que afectan a la niñez y adolescencia en México, desde la violencia letal hasta la desaparición y la trata de personas.

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Riesgos del crimen organizado según otras organizaciones participantes

La directora de Derechos de la Infancia y la Adolescencia (DIA), Raquel Pastor, expuso en el foro los riesgos vinculados al crimen organizado que enfrentan niñas, niños y adolescentes en el país. Entre ellos mencionó la desaparición, el reclutamiento, la trata, la extorsión y el desplazamiento forzado.

Pastor pidió priorizar la protección y la restitución de derechos de quienes son víctimas de estos fenómenos. Llamó a evitar la criminalización de adolescentes que han sido captados o utilizados por estructuras delictivas, en lugar de tratarlos como responsables de esos delitos.

La organización civil advirtió que la carencia de registros impide dimensionar la magnitud real del problema (Imagen Ilustrativa Infobae)

El responsable de Incidencia de la organización Melel Xojobal, en Chiapas, Oscar González, destacó la importancia de recuperar espacios públicos y culturales con actividades artísticas y comunitarias para prevenir las violencias criminales. Subrayó también la necesidad de escuchar a las infancias como parte de esta estrategia.

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González llamó a fortalecer la participación de niñas, niños y adolescentes en estos procesos. Pidió también atender las desigualdades y el racismo que afectan a estas poblaciones, mejorar los datos disponibles sobre el fenómeno y evitar la estigmatización de adolescentes por su apariencia física.

Voces de la niñez sobre violencias comunitarias

El foro incluyó la participación de Ángel e Iker, integrantes del Grupo de Participación de REDIM “Juntas y juntos por nuestros derechos”. Ambos compartieron testimonios sobre las violencias que viven niñas, niños y adolescentes en distintos entornos.

La organización civil advirtió que la carencia de registros impide dimensionar la magnitud real del problema. REDIM

Iker alertó sobre el matrimonio infantil y el intercambio de niñas que persisten en algunas comunidades del país. Señaló que conocer los derechos de la infancia permite a niñas, niños y adolescentes poner límites frente a estas prácticas y apoyar a otras personas en situaciones similares.

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Ángel, por su parte, pidió prevenir los golpes e insultos, fomentar la comunicación en las familias, dejar de normalizar las agresiones y escuchar a quien solicita ayuda. “Estos foros no deberían existir si los niños se sienten seguros”, expresó Iker durante su intervención.

Llamado a fortalecer la respuesta institucional

Las organizaciones participantes coincidieron en que las violencias contra la niñez ocurren en distintos espacios de la vida cotidiana, incluidos hogares, escuelas y espacios públicos. Señalaron que analizar estas dinámicas debe servir para orientar políticas públicas que atiendan e incidan en su prevención.

El foro concluyó con un llamado a sostener la colaboración entre organizaciones, comunidades e instituciones, mejorar la información disponible sobre estos fenómenos y construir entornos donde niñas, niños y adolescentes puedan vivir con dignidad y libres de violencia.

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¿Qué es el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes?

El reclutamiento forzado consiste en la captación de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos de la delincuencia organizada mediante violencia física, psicológica o económica. Así lo define el Observatorio Nacional de Prevención del Reclutamiento de Niñas, Niños y Adolescentes por parte de la Delincuencia Organizada, que distingue este fenómeno de otro tipo conocido como “no forzado”, que ocurre sin el uso directo de violencia.

El Observatorio describe el reclutamiento en general como “un proceso permanente de incorporación a la delincuencia organizada para realizar diversas actividades ilícitas”, que puede darse mediante sustracción, amenaza, intimidación, rapto, engaño o la oferta de pagos y beneficios económicos, según se detalla en el documento Hacia una tipología de las modalidades sobre reclutamiento.

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La organización civil advirtió que la carencia de registros impide dimensionar la magnitud real del problema Cortesía: Reinserta

En México, el reclutamiento forzado de menores de edad no está tipificado como un delito independiente en el Código Penal Federal. Actualmente se menciona de forma parcial dentro del delito de corrupción de menores, que sanciona a quien obligue, induzca o facilite que una persona menor de 18 años forme parte de una asociación delictuosa, de acuerdo con una iniciativa presentada ante el Sistema de Información Legislativa.

La misma iniciativa legislativa señala que actualmente no se dispone de datos estadísticos que reflejen con precisión las dinámicas del reclutamiento forzado en el país, lo que ha motivado propuestas para reformar el marco jurídico penal y tipificar este delito de manera independiente.

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