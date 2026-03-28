Seleccionados mexicanos reaccionan a la remodelación del Estadio Ciudad de México

Los jugadores reaccionaron por primera vez tras ver el estadio. X/@MultimediaEJA

A pocas horas de la reapertura oficial, jugadores de la Selección Mexicana manifestaron su asombro al recorrer por primera vez la cancha remodelada del Estadio Ciudad de México, antes conocido como Estadio Azteca, en el sur de la capital.

El plantel nacional realizó este reconocimiento previo al amistoso ante Portugal, que marcará la inauguración tras dos años de obras.

Los futbolistas arribaron al recinto en un ambiente de alta expectativa. Las imágenes muestran a integrantes como Armando González, Israel Reyes y álvaro Fidalgo descendiendo al campo y observando los cambios.

Varios de ellos expresaron abiertamente su impresión, como Germán Berterame, quien calificó el resultado con la frase “qué chulada”.

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La transformación del inmueble responde a los estándares de la FIFA para la Copa del Mundo 2026, que tendrá a la Ciudad de México como una de sus principales sedes.

Las renovaciones incluyeron la sustitución total de butacas, instalación de iluminación LED en palcos, dos nuevas pantallas gigantes, renovación de vestidores y zonas exclusivas, además de la modernización de los sistemas de sonido y drenaje.

El césped híbrido, compuesto en un 95% por pasto natural y 5% sintético, representa otra de las novedades técnicas.

La inversión, impulsada por un crédito de 100 millones de dólares gestionado por Banorte, permitió acelerar el avance de los trabajos y derivó en el cambio de nombre comercial a Estadio Banorte, aunque durante la Copa del Mundo se identificará oficialmente como Estadio Ciudad de México.

La modernización ha impactado especialmente en el acceso y la conectividad del recinto. Según información publicada, los accesos fueron renovados, se integraron paneles LED en el exterior y se mejoró la conexión entre el Tren Ligero y la explanada principal.

El pasillo de entrada de jugadores fue reubicado, mientras que zonas de prensa y hospitalidad presentan nuevos estándares de confort.

El estadio albergará cinco encuentros del Mundial 2026, incluido el inaugural entre México y Sudáfrica el 11 de junio. Además, recibirá partidos de fase de grupos, octavos de final y dieciseisavos.

La gestión del proyecto, encabezada por Emilio Azcárraga Jean, contempló modificaciones al plan original, el cual preveía la construcción de un centro comercial y hotel, que no se concretaron por conflictos con vecinos y ajustes presupuestales.

La reapertura del estadio y la reacción de los seleccionados mexicanos reflejan el alcance de la remodelación, que sitúa al inmueble como uno de los principales escenarios de la próxima Copa del Mundo, bajo la supervisión de la FIFA y de la Federación Mexicana de Futbol.

México tuvo un entrenamiento en el recinto previo al amistoso. X/@miseleccionmx

Cuándo y dónde ver el México vs Portugal

Los últimos detalles se afinan para recibir el partido de reapertura programado a las 19:00 horas del sábado 28 de marzo, con transmisión para México en Canal 5 y TUDN, y por la señal de TV Azteca.