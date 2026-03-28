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En bicicletas y con Peso Pluma de fondo: así se está preparando Portugal para enfrentar a México

En una concentración liderada por Paulinho y Bruno Fernandes, los lusos se han dejado envolver por el país a un día del encuentro en el Estadio Ciudad de México

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El combinado dirigido por Roberto Martínez sorprende con entrenamientos poco convencionales, música de Peso Pluma en el vestidor y recorridos en bicicleta. (Instagram/ @brunofernandes8)
El combinado dirigido por Roberto Martínez sorprende con entrenamientos poco convencionales, música de Peso Pluma en el vestidor y recorridos en bicicleta. (Instagram/ @brunofernandes8)

La Selección Portuguesa de Futbol ha convertido su estadía en México en un momento destacado que ha mezclado futbol, cultura y espectáculo.

Desde Cancún hasta la Ciudad de México, el equipo dirigido por Roberto Martínez ha mostrado un estilo de preparación distinto, con dinámicas fuera de lo habitual y gestos que han conectado con la afición local.

El amistoso Portugal vs México en el Estadio Azteca, programado para el 28 de marzo de 2026, será un evento sin precedentes. (Ilustración: Jesús Aviles)
El amistoso Portugal vs México en el Estadio Azteca, programado para el 28 de marzo de 2026, será un evento sin precedentes. (Ilustración: Jesús Aviles)

El amistoso contra México, programado para el 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, no sólo será un examen deportivo: también se ha transformado en un evento que refleja cómo la música, la convivencia y la disciplina pueden convivir en un mismo escenario.

Peso Pluma sonando en el vestidor lusitano

La música mexicana se hizo presente en la concentración de la Selección de Portugal. Peso Pluma acompañó simbólicamente a los lusitanos a través de Bruno Fernandes, quien compartió en sus redes sociales entrenamientos musicalizados con el tema Ganga.

  • Fernandes publicó varias fotos con fragmentos de la canción.
  • Los corridos tumbados se convirtieron en parte del ambiente de la preparación.
  • La elección de “Pesito” en el repertorio generó simpatía inmediata entre la afición nacional.
Las historias de Bruno Fernandes en la concentración lusa durante su visita a México estuvieron dominadas por “Ganga”, de Peso Pluma. (Instagram/ @brunofernandes8)
Las historias de Bruno Fernandes en la concentración lusa durante su visita a México estuvieron dominadas por “Ganga”, de Peso Pluma. (Instagram/ @brunofernandes8)

Este gesto muestra cómo la cultura mexicana ha permeado en la élite del futbol europeo. Portugal no sólo se prepara físicamente, también se conecta con la identidad local, reforzando la narrativa de que el futbol es un puente cultural.

Bicicletas para romper la rutina en Cancún

Portugal, además de realizar estiramientos y practicar tiros, también sorprendió al acompañar su recorrido por la cancha de Cancún con bicicletas sobre el césped como parte de sus entrenamientos.

Las imágenes de Bruno Fernandes pedaleando relajado, con sandalias y uniforme de práctica, se viralizaron rápidamente y mostraron un lado más humano del plantel.

Los jugadores portugueses apostaron por entrenamientos innovadores, montando bicicletas sobre el césped de Cancún para fomentar la convivencia. (@selecaoportugal)
Los jugadores portugueses apostaron por entrenamientos innovadores, montando bicicletas sobre el césped de Cancún para fomentar la convivencia. (@selecaoportugal)

Este detalle refleja que la preparación no sólo se ha basado en la intensidad física, sino también en momentos de convivencia que fortalecen la atmósfera del grupo. Portugal busca aprovechar su estadía en el país y llegar al partido con buena energía, más allá de lo estrictamente táctico.

Portugal y la experiencia mexicana

Más allá de la cancha, Portugal quiso experimentar la representativa calidez mexicana. Paulinho recibió a los seleccionados en el México y su visita a Tepito fue uno de los momentos más comentados.

Leyendas como Rui Patrício y Nuno Gomes participaron en una “cascarita” en el “Maracaná del barrio” y recorrieron mercados tradicionales. La convivencia con la gente y la participación en dinámicas locales mostraron sencillez y cercanía, situando al futbol como un espacio de encuentro social.

Paulinho, goleador de Toluca, dio la bienvenida a la selección de Portugal en México, fortaleciendo el intercambio cultural entre ambos países. (X/ @selecaoportugal)

En este sentido, la estadía de Portugal se ha convertido en un intercambio cultural que ha dejado huella en la afición mexicana a horas de pisar el césped del Estadio Banorte.

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