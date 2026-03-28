Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

El conjunto tricolor saltaría al campo del Coloso de Santa Úrsula con una alineación que mezcle experiencia y juventud, destacando apariciones como las de Fidalgo, Quiñones, Lira y Rangel. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La Selección Mexicana se alista para un choque de alto nivel frente a Portugal, en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca. Este encuentro servirá como una de las últimas pruebas antes del Mundial 2026 y, según reportes desde la concentración, Javier Aguirre ya tendría un once titular definido.

A los entrenamientos de la semana acudieron periodistas como Gibrán Araige, quienes adelantaron que el cuerpo técnico ha buscado un balance entre experiencia y nuevas alternativas, apostando por futbolistas que aporten solidez, creatividad y desequilibrio en todas las líneas.

Javier Aguirre define una alineación titular con jugadores destacados en Europa y aportes de figuras locales para enfrentar a Portugal. (FMF)

De acuerdo con la información, el posible debut de Álvaro Fidalgo y el regreso de Julián Quiñones marcarían el tono de una alineación que combinará continuidad con variantes tácticas apelando al rendimiento europeo.

Once titular previsto con novedades clave

Estos son los futbolistas que, según los reportes desde la concentración, integrarían el once inicial para enfrentar a Portugal:

Portero:

Raúl “Tala” Rangel

Defensas:

Jorge Sánchez (lateral derecho)

Johan Vásquez (defensa central)

César Montes (defensa central)

Jesús Gallardo (lateral izquierdo)

Mediocampistas:

Erik Lira (contención)

Carlos Rodríguez (interior)

Álvaro Fidalgo (interior)

Delanteros:

Roberto “Piojo” Alvarado (extremo derecho)

Raúl Jiménez (delanterocentro )

Julián Quiñones (extremo izquierdo)

El posible debut de Álvaro Fidalgo y el regreso de Julián Quiñones generan expectativas sobre nuevas variantes tácticas en la Selección Mexicana. (@miseleccionmx)

Esta alineación apostaría por una defensa sólida, un mediocampo con equilibrio y la integración de dos novedades que pueden aportar soluciones desde arriba.

Un ataque con movilidad y profundidad

El tridente ofensivo que se perfila para este partido buscaría combinar velocidad, fuerza y creatividad para poner a prueba la defensa portuguesa.

Julián Quiñones por su destacado nivel en la Saudi Pro League, aportaría potencia, desequilibrio y capacidad para romper líneas desde la banda izquierda.

Raúl Jiménez se mantiene como referente de área, aportando experiencia internacional y juego de espaldas al arco rival.

Roberto “Piojo” Alvarado completaría el tridente, con movilidad y capacidad para el uno contra uno, además de opciones para asociarse con los mediocampistas.

El tridente ofensivo con Julián Quiñones, Raúl Jiménez y 'Piojo' Alvarado promete velocidad, potencia y movilidad ante la selección de Portugal. (IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj)

Esta estructura ofensiva respondería a la intención del cuerpo técnico de generar peligro constante y aprovechar los espacios, permitiendo también evaluar cómo se adaptan Quiñones y Fidalgo en escenarios de máxima exigencia.

Expectativas del partido y mensaje del cuerpo técnico

El partido ante Portugal representa mucho más que un amistoso para la Selección Mexicana. La ocasión marca la reapertura del Coloso de Santa Úrsula y será un parámetro real antes de la Copa Mundial 2026.

El cuerpo técnico, encabezado por Aguirre , busca observar el comportamiento colectivo e individual ante un rival de jerarquía internacional.

La apuesta por incluir a jugadores como Fidalgo y Quiñones desde el inicio evidencia la búsqueda de variantes frescas con un buen presente en Europa.

Este partido servirá para que los seleccionados muestren argumentos para consolidarse en la lista definitiva.

La reinauguración del Estadio Azteca otorga al amistoso México vs Portugal un contexto simbólico de cara al Mundial 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La alineación que perfila México será evaluada a fondo en un contexto simbólico y exigente, donde los nuevos nombres tienen la oportunidad de dejar huella de cara a la máxima cita internacional.