México Deportes

Con Fidalgo y Quiñones: posible alineación de México para enfrentar a Portugal

Aguirre otorgaría confianza a figuras sobresalientes por su rendimiento europeo, buscando contrarrestar a las estrellas lusitanas

Guardar
El conjunto tricolor saltaría al campo del Coloso de Santa Úrsula con una alineación que mezcle experiencia y juventud, destacando apariciones como las de Fidalgo, Quiñones, Lira y Rangel. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)
El conjunto tricolor saltaría al campo del Coloso de Santa Úrsula con una alineación que mezcle experiencia y juventud, destacando apariciones como las de Fidalgo, Quiñones, Lira y Rangel. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La Selección Mexicana se alista para un choque de alto nivel frente a Portugal, en el marco de la reinauguración del Estadio Azteca. Este encuentro servirá como una de las últimas pruebas antes del Mundial 2026 y, según reportes desde la concentración, Javier Aguirre ya tendría un once titular definido.

A los entrenamientos de la semana acudieron periodistas como Gibrán Araige, quienes adelantaron que el cuerpo técnico ha buscado un balance entre experiencia y nuevas alternativas, apostando por futbolistas que aporten solidez, creatividad y desequilibrio en todas las líneas.

Varios jugadores de la selección mexicana de fútbol caminan en un campo de entrenamiento de césped verde bajo el sol. Visten uniformes verdes con detalles oscuros y shorts negros
Javier Aguirre define una alineación titular con jugadores destacados en Europa y aportes de figuras locales para enfrentar a Portugal. (FMF)

De acuerdo con la información, el posible debut de Álvaro Fidalgo y el regreso de Julián Quiñones marcarían el tono de una alineación que combinará continuidad con variantes tácticas apelando al rendimiento europeo.

Once titular previsto con novedades clave

Estos son los futbolistas que, según los reportes desde la concentración, integrarían el once inicial para enfrentar a Portugal:

Portero:

  • Raúl “Tala” Rangel

Defensas:

  • Jorge Sánchez (lateral derecho)
  • Johan Vásquez (defensa central)
  • César Montes (defensa central)
  • Jesús Gallardo (lateral izquierdo)

Mediocampistas:

  • Erik Lira (contención)
  • Carlos Rodríguez (interior)
  • Álvaro Fidalgo (interior)

Delanteros:

  • Roberto “Piojo” Alvarado (extremo derecho)
  • Raúl Jiménez (delanterocentro )
  • Julián Quiñones (extremo izquierdo)
El posible debut de Álvaro Fidalgo y el regreso de Julián Quiñones generan expectativas sobre nuevas variantes tácticas en la Selección Mexicana. (@miseleccionmx)
El posible debut de Álvaro Fidalgo y el regreso de Julián Quiñones generan expectativas sobre nuevas variantes tácticas en la Selección Mexicana. (@miseleccionmx)

Esta alineación apostaría por una defensa sólida, un mediocampo con equilibrio y la integración de dos novedades que pueden aportar soluciones desde arriba.

Un ataque con movilidad y profundidad

El tridente ofensivo que se perfila para este partido buscaría combinar velocidad, fuerza y creatividad para poner a prueba la defensa portuguesa.

  • Julián Quiñones por su destacado nivel en la Saudi Pro League, aportaría potencia, desequilibrio y capacidad para romper líneas desde la banda izquierda.
  • Raúl Jiménez se mantiene como referente de área, aportando experiencia internacional y juego de espaldas al arco rival.
  • Roberto “Piojo” Alvarado completaría el tridente, con movilidad y capacidad para el uno contra uno, además de opciones para asociarse con los mediocampistas.
El tridente ofensivo con Julián Quiñones, Raúl Jiménez y 'Piojo' Alvarado promete velocidad, potencia y movilidad ante la selección de Portugal. (IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj)
El tridente ofensivo con Julián Quiñones, Raúl Jiménez y 'Piojo' Alvarado promete velocidad, potencia y movilidad ante la selección de Portugal. (IMAGN IMAGES/Kevin Jairaj)

Esta estructura ofensiva respondería a la intención del cuerpo técnico de generar peligro constante y aprovechar los espacios, permitiendo también evaluar cómo se adaptan Quiñones y Fidalgo en escenarios de máxima exigencia.

Expectativas del partido y mensaje del cuerpo técnico

El partido ante Portugal representa mucho más que un amistoso para la Selección Mexicana. La ocasión marca la reapertura del Coloso de Santa Úrsula y será un parámetro real antes de la Copa Mundial 2026.

  • El cuerpo técnico, encabezado por Aguirre, busca observar el comportamiento colectivo e individual ante un rival de jerarquía internacional.
  • La apuesta por incluir a jugadores como Fidalgo y Quiñones desde el inicio evidencia la búsqueda de variantes frescas con un buen presente en Europa.
  • Este partido servirá para que los seleccionados muestren argumentos para consolidarse en la lista definitiva.
La reinauguración del Estadio Azteca otorga al amistoso México vs Portugal un contexto simbólico de cara al Mundial 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
La reinauguración del Estadio Azteca otorga al amistoso México vs Portugal un contexto simbólico de cara al Mundial 2026. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La alineación que perfila México será evaluada a fondo en un contexto simbólico y exigente, donde los nuevos nombres tienen la oportunidad de dejar huella de cara a la máxima cita internacional.

Temas Relacionados

México vs PortugalSelección MexicanaÁlvaro FidalgoJulián QuiñonesRaúl RangelErick LiraEstadio Ciudad de MéxicoEstadio AztecaEstadio BanorteMundial 2026Copa Mundial 2026Copa Mundial de la FIFAmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Al conjunto de Guadalajara se le suma un reto extra en su camino rumbo al título del Clausura 2026 ante un posible cambio de sede por órdenes de la FIFA

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

El piloto argentino resalta su relación con Sergio Pérez, quien regresó a la máxima categoría y se convirtió en su mejor apoyo dentro del paddock, fortaleciendo la presencia latina en la Fórmula 1

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Con destacadas actuaciones de Édgar Bárcenas y Oswin Appollis, canaleros y Bafana y Bafana igualaron en tantos, con aciertos y áreas por corregir rumbo a la cita mundialista

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

A lo largo de más de tres décadas, Solís cubrió Copas, Mundiales y torneos internacionales, marcando a la audiencia por su cercanía y entrega total al futbol

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca

La rivalidad de cinco años se reactiva este 2026 en uno de los encuentros más esperados de la próxima velada de la UFC

Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca
MÁS NOTICIAS

NARCO

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

Detienen a “El Comandante Galindo”, líder de una célula del CJNG ligada al secuestro y extorsión al oriente del Edomex

“Sanos y salvos”: EEUU asegura que veleros mexicanos reportados como desaparecidos llegaron a Cuba

ENTRETENIMIENTO

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

Laura Zapata es acusada de racista en La Casa de los Famosos: “Eres de raza negra”

Elenco de The Devil Wears Prada 2 vendrá a la CDMX como parte del tour para promocionar la película

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo celebran 20 años juntos con emotivos mensajes en redes sociales

Eiza González recuerda cómo fue vivir al estilo Hannah Montana: “Era una estrella de pop”

DEPORTES

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron

Franco Colapinto elige a Checo Pérez como su mejor amigo en la Fórmula 1

Sudáfrica y Panamá empatan en su primer duelo de preparación rumbo al Mundial 2026

Luto en el periodismo deportivo: fallece Axel Solís, especialista en futbol y cronista de TDN en Copas del Mundo

Alexa Grasso vs Maycee Barber 2: a qué hora y dónde ver en México la revancha de la peleadora azteca