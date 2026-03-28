Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco a horas de la reinauguración del Estadio Azteca

Las nuevas banquetas, señalización y un puente peatonal accesible revolucionan el acceso de los aficionados al Estadio Azteca. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO)

A pocas horas de la histórica reinauguración del Estadio Azteca con el partido México vs Portugal, los trabajos en el CETRAM Huipulco han definido el nuevo rostro de la movilidad en el sur de la capital.

El paradero, pieza clave para el acceso de miles de personas, muestra este 28 de marzo una transformación integral impulsada por el Gobierno de la CDMX para recibir a los aficionados y usuarios del transporte público en condiciones renovadas.

El CETRAM Huipulco exhibe una renovación total en infraestructura, accesibilidad e identidad para recibir el partido México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La modernización en este pasaje se acompaña de cambios en infraestructura, accesibilidad y entorno urbano, en un esfuerzo por ordenar el flujo peatonal y vehicular en uno de los puntos con mayor demanda durante eventos masivos.

Intervención total del CETRAM: banquetas, accesos y andenes

Las obras en el CETRAM Huipulco han priorizado la seguridad y comodidad de los peatones en el centro de la estrategia, con mejoras notables en los espacios de acceso y circulación.

Se rehabilitaron más de mil 200 metros cuadrados de banquetas , ampliando los espacios para peatones y mejorando cruces en las vías principales.

La instalación de cubiertas metálicas y corredores protegidos ofrece resguardo a los usuarios del Tren Ligero , autobuses y microbuses, además de ordenar la espera y el tránsito interno.

Se colocaron bolardos y señalización horizontal para dirigir el flujo de personas y evitar obstrucciones, en particular en los andenes principales.

Un sistema de iluminación LED con más de 230 nuevas luminarias incrementa la visibilidad y seguridad en todo el centro de transferencia.

Banquetas ampliadas y mejores cruces benefician a peatones que acceden diariamente al CETRAM Huipulco en CDMX. (Foto: Luz Coello /Infobae México)

De esta manera, estas mejoras permiten que los usuarios accedan de forma más eficiente a los diferentes servicios de transporte y reduzcan los riesgos en desplazamientos durante grandes concentraciones.

Puente peatonal renovado y nueva imagen urbana

El puente peatonal de Huipulco destaca como símbolo de la renovación, aportando accesibilidad y una imagen renovada al entorno inmediato del estadio.

El puente peatonal Huipulco fue sometido a refuerzo estructural y a la incorporación de elevadores , lo que facilita el cruce seguro para personas con movilidad reducida y conecta al CETRAM con el estadio y el Tren Ligero .

Este puente y otras áreas recibieron pintura color morado , siguiendo la nueva imagen institucional de la ciudad, lo que facilita la identificación de accesos y le otorga un distintivo visual a la infraestructura renovada.

Se colocaron tótems informativos, señalización vertical y guías táctiles para orientar a usuarios, visitantes y personas con discapacidad visual.

El puente peatonal Huipulco recibió una renovación completa con refuerzos estructurales, facilitando el acceso seguro a personas con movilidad reducida. (Foto: X)

Así, la apertura del puente peatonal permitirá que ciudadanos y asistentes al estadio transiten de forma segura, apreciando la transformación del entorno.

Reordenamiento del comercio y conectividad multimodal

El reordenamiento comercial y la promoción de la intermodalidad son ejes centrales de la transformación del CETRAM Huipulco.

Más de 90 puestos de comercio ambulante fueron retirados o reubicados de los andenes, liberando el paso peatonal y dando prioridad al tránsito seguro.

El CETRAM integra un biciestacionamiento con capacidad para 200 bicicletas , lo que promueve la intermodalidad y la conexión entre la movilidad ciclista y el transporte público.

En el entorno se han sumado nuevas rutas, elevadores, corredores peatonales, así como intervenciones en mercados y áreas verdes, como el Parque Alegría Tecuiche.

La reubicación de más de 90 comercios ambulantes mejora el flujo peatonal y la conectividad en la zona de Huipulco. (Foto: Luz Coello /Infobae México)

La reubicación temporal de comerciantes en zonas como Acoxpa y Avenida de las Torres se mantendrá hasta finalizar las obras complementarias, lo que permite un entorno más ordenado y accesible para el día de la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.