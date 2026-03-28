México Deportes

Estas son las mejoras en el Cetram Huipulco a horas de la reinauguración del Estadio Azteca

El Coloso de Santa Úrsula volverá a abrir sus puertas a los aficionados para el partido de preparación México vs Portugal rumbo al Mundial 2026

Guardar
Las nuevas banquetas, señalización y un puente peatonal accesible revolucionan el acceso de los aficionados al Estadio Azteca. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO)
Las nuevas banquetas, señalización y un puente peatonal accesible revolucionan el acceso de los aficionados al Estadio Azteca. (FOTO: GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO/CUARTOSCURO)

A pocas horas de la histórica reinauguración del Estadio Azteca con el partido México vs Portugal, los trabajos en el CETRAM Huipulco han definido el nuevo rostro de la movilidad en el sur de la capital.

El paradero, pieza clave para el acceso de miles de personas, muestra este 28 de marzo una transformación integral impulsada por el Gobierno de la CDMX para recibir a los aficionados y usuarios del transporte público en condiciones renovadas.

El CETRAM Huipulco exhibe una renovación total en infraestructura, accesibilidad e identidad para recibir el partido México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha
El CETRAM Huipulco exhibe una renovación total en infraestructura, accesibilidad e identidad para recibir el partido México vs Portugal en la reapertura del Estadio Azteca. REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha

La modernización en este pasaje se acompaña de cambios en infraestructura, accesibilidad y entorno urbano, en un esfuerzo por ordenar el flujo peatonal y vehicular en uno de los puntos con mayor demanda durante eventos masivos.

Intervención total del CETRAM: banquetas, accesos y andenes

Las obras en el CETRAM Huipulco han priorizado la seguridad y comodidad de los peatones en el centro de la estrategia, con mejoras notables en los espacios de acceso y circulación.

  • Se rehabilitaron más de mil 200 metros cuadrados de banquetas, ampliando los espacios para peatones y mejorando cruces en las vías principales.
  • La instalación de cubiertas metálicas y corredores protegidos ofrece resguardo a los usuarios del Tren Ligero, autobuses y microbuses, además de ordenar la espera y el tránsito interno.
  • Se colocaron bolardos y señalización horizontal para dirigir el flujo de personas y evitar obstrucciones, en particular en los andenes principales.
  • Un sistema de iluminación LED con más de 230 nuevas luminarias incrementa la visibilidad y seguridad en todo el centro de transferencia.
Paradero CETRAM Huipulco en la Ciudad de México, con múltiples autobuses y microbuses estacionados, personas esperando y caminando, y estructuras techadas de color morado
Banquetas ampliadas y mejores cruces benefician a peatones que acceden diariamente al CETRAM Huipulco en CDMX. (Foto: Luz Coello /Infobae México)

De esta manera, estas mejoras permiten que los usuarios accedan de forma más eficiente a los diferentes servicios de transporte y reduzcan los riesgos en desplazamientos durante grandes concentraciones.

Puente peatonal renovado y nueva imagen urbana

El puente peatonal de Huipulco destaca como símbolo de la renovación, aportando accesibilidad y una imagen renovada al entorno inmediato del estadio.

  • El puente peatonal Huipulco fue sometido a refuerzo estructural y a la incorporación de elevadores, lo que facilita el cruce seguro para personas con movilidad reducida y conecta al CETRAM con el estadio y el Tren Ligero.
  • Este puente y otras áreas recibieron pintura color morado, siguiendo la nueva imagen institucional de la ciudad, lo que facilita la identificación de accesos y le otorga un distintivo visual a la infraestructura renovada.
  • Se colocaron tótems informativos, señalización vertical y guías táctiles para orientar a usuarios, visitantes y personas con discapacidad visual.
El puente peatonal Huipulco recibió una renovación completa con refuerzos estructurales, facilitando el acceso seguro a personas con movilidad reducida. (Foto: X)
El puente peatonal Huipulco recibió una renovación completa con refuerzos estructurales, facilitando el acceso seguro a personas con movilidad reducida. (Foto: X)

Así, la apertura del puente peatonal permitirá que ciudadanos y asistentes al estadio transiten de forma segura, apreciando la transformación del entorno.

Reordenamiento del comercio y conectividad multimodal

El reordenamiento comercial y la promoción de la intermodalidad son ejes centrales de la transformación del CETRAM Huipulco.

  • Más de 90 puestos de comercio ambulante fueron retirados o reubicados de los andenes, liberando el paso peatonal y dando prioridad al tránsito seguro.
  • El CETRAM integra un biciestacionamiento con capacidad para 200 bicicletas, lo que promueve la intermodalidad y la conexión entre la movilidad ciclista y el transporte público.
  • En el entorno se han sumado nuevas rutas, elevadores, corredores peatonales, así como intervenciones en mercados y áreas verdes, como el Parque Alegría Tecuiche.
Vista panorámica de una calle urbana con un moderno paradero de autobús de color morado, personas, vehículos y el edificio del Mercado Huipulco bajo un cielo despejado
La reubicación de más de 90 comercios ambulantes mejora el flujo peatonal y la conectividad en la zona de Huipulco. (Foto: Luz Coello /Infobae México)

La reubicación temporal de comerciantes en zonas como Acoxpa y Avenida de las Torres se mantendrá hasta finalizar las obras complementarias, lo que permite un entorno más ordenado y accesible para el día de la reinauguración del Coloso de Santa Úrsula.

Temas Relacionados

CETRAM HuipulcoEstadio AztecaEstadio BanorteEstadio Ciudad de MéxicoMéxico vs PortugalCDMXmexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Polémica: proponen jerseys de la Selección Mexicana inspirados en El Chavo del 8 y desatan críticas

Un video viral desató reacciones divididas luego de que comunicadores presentaran diseños inspirados en la icónica serie, provocando críticas y burlas entre aficionados en redes sociales

Polémica: proponen jerseys de la Selección Mexicana inspirados en El Chavo del 8 y desatan críticas

Portugal ya está en CDMX: así fue su llegada para enfrentar a México

Los futbolistas apenas tuvieron contacto con seguidores tras arribar a la capital

Portugal ya está en CDMX: así fue su llegada para enfrentar a México

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el Gran Premio de Japón 2026?

Antonelli se quedó con la pole y lideró el 1-2 de Mercedes junto a Russell

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el Gran Premio de Japón 2026?

Bruno Fernandes asegura que Portugal deberá cuidarse de Raúl Jiménez en el partido contra México

El capitán luso reconoció la calidad goleadora del delantero del Fulham, asegurando que su defensa se está preparando para limitarlo

Bruno Fernandes asegura que Portugal deberá cuidarse de Raúl Jiménez en el partido contra México

Seleccionados mexicanos reaccionan a la remodelación del Estadio Ciudad de México

La plantilla nacional recorrió las nuevas instalaciones del antiguo Estadio Azteca antes del partido inaugural contra Portugal, el cual marcará la reapertura tras una remodelación extensa

Seleccionados mexicanos reaccionan a la remodelación del Estadio Ciudad de México
MÁS NOTICIAS

NARCO

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

ENTRETENIMIENTO

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi, samba y baladas en el Auditorio Nacional

“Mi sueño era ser artista”: Lucero celebró 46 años de carrera con mariachi, samba y baladas en el Auditorio Nacional

Integrante de La familia P. Luche revela si hay pleito con Eugenio Derbez por los personajes

Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierno video en redes sociales

El Bogueto sorprende besándose con un “hombre” en su nuevo video: lo acusan de “queerbaiting”

Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez hizo y le impedía casarse

DEPORTES

Polémica: proponen jerseys de la Selección Mexicana inspirados en El Chavo del 8 y desatan críticas

Polémica: proponen jerseys de la Selección Mexicana inspirados en El Chavo del 8 y desatan críticas

Portugal ya está en CDMX: así fue su llegada para enfrentar a México

¿En qué lugar saldrá Checo Pérez en el Gran Premio de Japón 2026?

Bruno Fernandes asegura que Portugal deberá cuidarse de Raúl Jiménez en el partido contra México

Seleccionados mexicanos reaccionan a la remodelación del Estadio Ciudad de México