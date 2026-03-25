Así será el operativo de seguridad que se desplegará en el Estadio Ciudad de México para el México vs Portugal

La esperada reapertura del Estadio Azteca con el partido amistoso entre México y Portugal será la primera gran prueba logística rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
En este sentido, el Gobierno de la CDMX, encabezado por Clara Brugada, confirmó un dispositivo de seguridad y movilidad sin precedentes, diseñado para garantizar la integridad de los asistentes y el orden en la ciudad durante la jornada.
El operativo, denominado Estadio Seguro y también identificado como Plan Kukulkán, contempla más de 10 mil elementos de seguridad, cierres viales estratégicos y un esquema de movilidad que prioriza el transporte público sobre el uso de automóviles particulares.
Fuerza de seguridad y vigilancia
El operativo de seguridad será el más grande desplegado en un partido amistoso en la capital:
- Se desplegarán 10 mil 835 elementos, incluyendo 8 mil 814 policías capitalinos y 2 mil 21 efectivos federales (Sedena, Guardia Nacional, SSPC).
- El operativo contará con 472 vehículos oficiales, 247 motopatrullas, 16 grúas, 4 ambulancias, 2 motoambulancias, drones tácticos y un helicóptero Cóndor para la supervisión aérea.
- Dentro del estadio operarán 2 mil policías auxiliares, encargados de accesos, gradas y zona de cancha.
- Se aplicará un operativo especial contra la reventa de boletos y se reforzará la vigilancia en corredores turísticos y hoteleros.
De esta manera, la magnitud del despliegue refleja que este partido es más que un amistoso: es un ensayo general de seguridad sin precedentes rumbo al Mundial 2026.
Cierres viales y perímetro de seguridad
El acceso vehicular será uno de los puntos más estrictos del operativo.
- Se cerrarán avenidas clave: Santa Úrsula, Periférico Sur, Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y zona de Gran Sur.
- El operativo vial iniciará a las 6:00 am con acceso parcial para tránsito local y proveedores.
- A partir de las 13:00 horas se aplicará un cierre total en el perímetro inmediato del estadio.
- Se activará la “última milla”, un polígono peatonal donde sólo podrán ingresar personas con boleto.
En este sentido, se habilitarán rutas alternas:
- Norte: División del Norte, Miguel Ángel de Quevedo, Circuito Interior.
- Sur: San Fernando, Insurgentes.
- Oriente: Miramontes, Eje 3 Cafetales, Canal Nacional.
- Poniente: Universidad, Revolución.
Los cierres buscan ordenar el flujo de asistentes y reducir afectaciones a quienes no acudirán al encuentro.
Movilidad sin estacionamiento
- No habrá estacionamiento público en el estadio ni en sus inmediaciones.
- Sólo podrán ingresar vehículos autorizados: residentes, servicios de emergencia y acreditados.
- Se implementará el sistema Park & Ride, con estacionamientos remotos en Auditorio Nacional, Plaza Carso, Six Flags, Santa Fe y Parque Ecológico Xochimilco.
Por otro lado, el transporte público será reforzado:
- Metro (líneas 1, 2 y 9) con horario extendido hasta la 1:00 am.
- Metrobús y Tren Ligero con servicios especiales directos al estadio.
- Trolebús con rutas desde Perisur, Tasqueña y Universidad.
Así, la estrategia busca priorizar la movilidad peatonal y colectiva, garantizando accesos seguros y ordenados.