México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

Estas son las rutas de transporte para llegar al Estadio Banorte en RTP o Trolebús (X/ @GobCDMX)

La Ciudad de México se prepara para el partido de la Selección Mexicana contra Portugal en el renovado Estadio Banorte el próximo sábado 28 de marzo. De acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, para la reapertura del Estadio Azteca no se contará con estacionamiento público, por lo que la única manera de llegar al recinto será en transporte público.

Para ello, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) puso en marcha un operativo para brindar opciones de traslado para todos los aficionados que viajarán al Estadio Ciudad de México. Además del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Metrobús y Tren Ligero, se pondrán en marcha otras rutas de la Red de Transporte de Pasajeros y Trolebús.

Tanto las rutas de RTP y Trolebús operarán de manera gratuita por única excepción para este sábado 28 de marzo, según explicó la jefa de gobierno en conferencia de prensa, por lo que invitaron a la población a considerar estas opciones de transporte.

¿Cuáles son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús del Estadio Azteca?

Gobierno CDMX entregó las obras alrededor del Estadio Azteca a días de la inauguración del inmueble con un partido amistoso (Luz Coello/ Infobae)

La Semovi puso en marcha una serie de servicios Ride y Park and Ride, los cuales consistes en rutas directas gratuitas que llegarán hasta las inmediaciones del Estadio Banorte. Las unidades las podrán abordar todas las personas que asistan al partido de México vs Portugal sin ningún costo adicional; solo las personas que usen el Park and Ride (servicio de estacionamiento alternativo) tendrán que cubrir el costo del aparcamiento de su vehículo particular.

Serán 6 rutas de RTP que llegarán hasta inmediaciones del CETRAM Huipulco, a un costado del Estadio Ciudad de México, a partir de ese punto las personas tendrán que caminar.

Estas son las rutas de RTP hacia el Estadio Azteca y los puntos donde partirán las unidades, cada una tendrá intervalos de salida de 10 a 15 minutos:

Ruta Auditorio

Salida: calle Auditorio

Ruta Santa Fe

Salida desde Centro Santa Fe

Ruta Six Flags

Salida desde la bahía del parque Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

Salida al interior del parque

Circuito Hidalgo

Salida en calle Valerio Trujano

Circuito Izazaga

Salida en San Jerónimo esquina Pino Suárez

La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) detalla las rutas de ascenso y descenso hacia el CETRAM Huipulco, punto clave para llegar al Estadio Azteca para el encuentro de México contra Portugal, con servicio iniciando cuatro horas antes del partido. (X/ @GobCDMX)

En cuanto a los servicios de Trolebús, las unidades arribarán a Santo Tomás/ Santa Úrsula con intervalos de salida de ocho minutos, a continuación detalles de las rutas de Trolebús hacia el Estadio Azteca:

Circuito Bellas Artes

partida: Juárez y Eje Central

Circuito Estadio Olímpico

partida desde terminal Línea 7 Trolebús

Circuito Chapultepec

partida del CETRAM Chapultepec

Circuito Polanco

salida desde Plaza Carso

Circuito Reforma

punto de salida a un costado de la Glorieta Ángel de la Independencia

Circuito Plaza Carso

Salida desde Plaza Carso

Este gráfico detalla las rutas de ascenso y descenso del Trolebús hacia Santo Tomás/Santa Úrsula, puntos clave para llegar al Estadio Azteca durante el partido México vs Portugal. (X/ @GobCDMX)

Tanto las rutas de RTP como de Trolebús comenzarán 4 horas antes del partido, el evento deportivo empezará a las 19:00 hrs, así que el servicio de transporte empezará a las 15:00 horas para todo el público, la apertura de puertas del Estadio Banorte será a las 15:30 horas.