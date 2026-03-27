México

México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

El Gobierno CDMX explicó que aplicarán un operativo de movilidad para facilitar los accesos al nuevo Estadio Banorte

Guardar
Estas son las rutas de transporte para llegar al Estadio Banorte en RTP o Trolebús (X/ @GobCDMX)
Estas son las rutas de transporte para llegar al Estadio Banorte en RTP o Trolebús (X/ @GobCDMX)

La Ciudad de México se prepara para el partido de la Selección Mexicana contra Portugal en el renovado Estadio Banorte el próximo sábado 28 de marzo. De acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, para la reapertura del Estadio Azteca no se contará con estacionamiento público, por lo que la única manera de llegar al recinto será en transporte público.

Para ello, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) puso en marcha un operativo para brindar opciones de traslado para todos los aficionados que viajarán al Estadio Ciudad de México. Además del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Metrobús y Tren Ligero, se pondrán en marcha otras rutas de la Red de Transporte de Pasajeros y Trolebús.

Tanto las rutas de RTP y Trolebús operarán de manera gratuita por única excepción para este sábado 28 de marzo, según explicó la jefa de gobierno en conferencia de prensa, por lo que invitaron a la población a considerar estas opciones de transporte.

¿Cuáles son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús del Estadio Azteca?

Gobierno CDMX entregó las obras alrededor del Estadio Azteca a días de la inauguración del inmueble con un partido amistoso (Luz Coello/ Infobae)
Gobierno CDMX entregó las obras alrededor del Estadio Azteca a días de la inauguración del inmueble con un partido amistoso (Luz Coello/ Infobae)

La Semovi puso en marcha una serie de servicios Ride y Park and Ride, los cuales consistes en rutas directas gratuitas que llegarán hasta las inmediaciones del Estadio Banorte. Las unidades las podrán abordar todas las personas que asistan al partido de México vs Portugal sin ningún costo adicional; solo las personas que usen el Park and Ride (servicio de estacionamiento alternativo) tendrán que cubrir el costo del aparcamiento de su vehículo particular.

Serán 6 rutas de RTP que llegarán hasta inmediaciones del CETRAM Huipulco, a un costado del Estadio Ciudad de México, a partir de ese punto las personas tendrán que caminar.

Estas son las rutas de RTP hacia el Estadio Azteca y los puntos donde partirán las unidades, cada una tendrá intervalos de salida de 10 a 15 minutos:

Ruta Auditorio

  • Salida: calle Auditorio

Ruta Santa Fe

  • Salida desde Centro Santa Fe

Ruta Six Flags

  • Salida desde la bahía del parque Six Flags

Parque Ecológico Xochimilco

  • Salida al interior del parque

Circuito Hidalgo

  • Salida en calle Valerio Trujano

Circuito Izazaga

  • Salida en San Jerónimo esquina Pino Suárez
Una tabla informativa de RTP muestra rutas de transporte público, puntos de ascenso y descenso. Incluye el logo de RTP y la mención del inicio de servicio
La Red de Transporte de Pasajeros (RTP) detalla las rutas de ascenso y descenso hacia el CETRAM Huipulco, punto clave para llegar al Estadio Azteca para el encuentro de México contra Portugal, con servicio iniciando cuatro horas antes del partido. (X/ @GobCDMX)

En cuanto a los servicios de Trolebús, las unidades arribarán a Santo Tomás/ Santa Úrsula con intervalos de salida de ocho minutos, a continuación detalles de las rutas de Trolebús hacia el Estadio Azteca:

Circuito Bellas Artes

  • partida: Juárez y Eje Central

Circuito Estadio Olímpico

  • partida desde terminal Línea 7 Trolebús

Circuito Chapultepec

  • partida del CETRAM Chapultepec

Circuito Polanco

  • salida desde Plaza Carso

Circuito Reforma

  • punto de salida a un costado de la Glorieta Ángel de la Independencia

Circuito Plaza Carso

  • Salida desde Plaza Carso
Tabla con el logo "TREN LIGERO" en azul, mostrando seis rutas con sus puntos de ascenso y descenso, todos con destino a Santo Tomás/Santa Úrsula. Incluye horario de inicio de servicio
Este gráfico detalla las rutas de ascenso y descenso del Trolebús hacia Santo Tomás/Santa Úrsula, puntos clave para llegar al Estadio Azteca durante el partido México vs Portugal. (X/ @GobCDMX)

Tanto las rutas de RTP como de Trolebús comenzarán 4 horas antes del partido, el evento deportivo empezará a las 19:00 hrs, así que el servicio de transporte empezará a las 15:00 horas para todo el público, la apertura de puertas del Estadio Banorte será a las 15:30 horas.

Temas Relacionados

RTPTrolebúsEstadio Ciudad de MéxicoEstadio AztecaEstadio BanorteSelección Mexicanamexico-deportesmexico-noticias

Más Noticias

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

Luego de que Emiliano Aguilar celebrara con ironía la eliminación de Kunno, el influencer regresó con declaraciones que avivaron su ya famosa rivalidad

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

Asesinan a Sandra Rosa Camacho Flores, líder social y activista en Morelos

Fue víctima un ataque armado directo, lo que generó coordinación de los tres niveles de gobierno

Asesinan a Sandra Rosa Camacho Flores, líder social y activista en Morelos

ES OFICIAL: SEP cancelará clases este viernes 26 de marzo: quiénes sí deben asistir a la escuela pese a suspensión

La Secretaría de Educación Pública dio a conocer las fechas de inicio de vacaciones de Semana Santa y cuándo tendrán que retornar a las aulas todos los estudiantes

ES OFICIAL: SEP cancelará clases este viernes 26 de marzo: quiénes sí deben asistir a la escuela pese a suspensión

Nacional Monte de Piedad pide a autoridades intervenir para acabar con la huelga

La entidad invita al público a mantenerse informado sobre la situación

Nacional Monte de Piedad pide a autoridades intervenir para acabar con la huelga

¿Quién es Sayuri Herrera? La protagonista del documental ‘La Fiscal’ de Netflix

La docuserie presenta en tres episodios el análisis de cuatro casos emblemáticos de feminicidio en la Ciudad de México

¿Quién es Sayuri Herrera? La protagonista del documental ‘La Fiscal’ de Netflix
MÁS NOTICIAS

NARCO

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Caen dos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa que llevaban armas y un “reglamento” en Chiapas

Marina abate a delincuente tras ser agredidos a balazos en Navolato, Sinaloa

Quién es Wendy Delaith Amaral: mujer ligada al CJNG y sancionada por terrorismo en Argentina

Estos son los líderes del CJNG sancionados por terrorismo en Argentina

Con auto, dinero y droga: detienen a “El Caballero” y a Osiel “N”, presuntos integrantes del CJNG en Puebla

ENTRETENIMIENTO

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

Emiliano Aguilar se burla de salida de Kunno de LCDLF y el influencer responde

¿Quién es Sayuri Herrera? La protagonista del documental ‘La Fiscal’ de Netflix

Cristian Castro está por terminar la preparatoria y anuncia que cursará la universidad: “Mi mamá estudió en la UNAM”

“No hay vuelta atrás”: Lupillo Rivera seguirá con el pleito legal contra Belinda

Fátima Bosch habría dejado de seguir a Andrea Meza y Lupita Jones tras polémicas declaraciones

DEPORTES

El último rival de México saldrá del repechaje Dinamarca vs República Checa: fecha, horario y dónde ver

El último rival de México saldrá del repechaje Dinamarca vs República Checa: fecha, horario y dónde ver

Nueva Caledonia vs Jamaica EN VIVO: se juega el repechaje para el Mundial 2026 desde el Estadio Akron

República Checa se impone 2-1 a Irlanda y logra el pase para enfrentar a Dinamarca en la final del repechaje europeo

Checo Pérez se burla de su monoplaza: “El cuello se acostumbró, no es que estemos yendo tan rápido”

Javier Aguirre revela el motivo por el que descartó a Lainez en la convocatoria