México vs Portugal: estas son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús para llegar al Estadio Ciudad de México

La Ciudad de México se prepara para el partido de la Selección Mexicana contra Portugal en el renovado Estadio Banorte el próximo sábado 28 de marzo. De acuerdo con Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, para la reapertura del Estadio Azteca no se contará con estacionamiento público, por lo que la única manera de llegar al recinto será en transporte público.
Para ello, la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi) puso en marcha un operativo para brindar opciones de traslado para todos los aficionados que viajarán al Estadio Ciudad de México. Además del Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), Metrobús y Tren Ligero, se pondrán en marcha otras rutas de la Red de Transporte de Pasajeros y Trolebús.
Tanto las rutas de RTP y Trolebús operarán de manera gratuita por única excepción para este sábado 28 de marzo, según explicó la jefa de gobierno en conferencia de prensa, por lo que invitaron a la población a considerar estas opciones de transporte.
¿Cuáles son las rutas gratuitas de RTP y Trolebús del Estadio Azteca?
La Semovi puso en marcha una serie de servicios Ride y Park and Ride, los cuales consistes en rutas directas gratuitas que llegarán hasta las inmediaciones del Estadio Banorte. Las unidades las podrán abordar todas las personas que asistan al partido de México vs Portugal sin ningún costo adicional; solo las personas que usen el Park and Ride (servicio de estacionamiento alternativo) tendrán que cubrir el costo del aparcamiento de su vehículo particular.
Serán 6 rutas de RTP que llegarán hasta inmediaciones del CETRAM Huipulco, a un costado del Estadio Ciudad de México, a partir de ese punto las personas tendrán que caminar.
Estas son las rutas de RTP hacia el Estadio Azteca y los puntos donde partirán las unidades, cada una tendrá intervalos de salida de 10 a 15 minutos:
Ruta Auditorio
- Salida: calle Auditorio
Ruta Santa Fe
- Salida desde Centro Santa Fe
Ruta Six Flags
- Salida desde la bahía del parque Six Flags
Parque Ecológico Xochimilco
- Salida al interior del parque
Circuito Hidalgo
- Salida en calle Valerio Trujano
Circuito Izazaga
- Salida en San Jerónimo esquina Pino Suárez
En cuanto a los servicios de Trolebús, las unidades arribarán a Santo Tomás/ Santa Úrsula con intervalos de salida de ocho minutos, a continuación detalles de las rutas de Trolebús hacia el Estadio Azteca:
Circuito Bellas Artes
- partida: Juárez y Eje Central
Circuito Estadio Olímpico
- partida desde terminal Línea 7 Trolebús
Circuito Chapultepec
- partida del CETRAM Chapultepec
Circuito Polanco
- salida desde Plaza Carso
Circuito Reforma
- punto de salida a un costado de la Glorieta Ángel de la Independencia
Circuito Plaza Carso
- Salida desde Plaza Carso
Tanto las rutas de RTP como de Trolebús comenzarán 4 horas antes del partido, el evento deportivo empezará a las 19:00 hrs, así que el servicio de transporte empezará a las 15:00 horas para todo el público, la apertura de puertas del Estadio Banorte será a las 15:30 horas.