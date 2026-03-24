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Reapertura del Estadio Azteca no contará con estacionamiento público, confirmó el Gobierno CDMX

Las autoridades anunciaron que durante la inauguración del nuevo Estadio Ciudad de México habrá opciones de transporte

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No habrá estacionamiento en el
No habrá estacionamiento en el Estadio Azteca para el México vs Portugal (REUTERS/Luis Cortes)

El Gobierno de la Ciudad de México anunció los operativos que realizará durante la reapertura del Estadio Azteca, en cuatro días el nuevo Estadio Banorte recibirá a miles de aficionados para el partido de la Selección Mexicana contra Portugal, por ello, las autoridades anunciaron una serie de medidas para el día del evento.

Una de las decisiones que tomaron las autoridades consistió en favorecer la movilidad peatonal, por lo que no habrá acceso al estacionamiento público. Este martes 24 de marzo, Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, explicó que los estacionamientos del recinto no estarán habilitados.

“En cuanto a movilidad, yo quiero decir que algo muy importante, decir que no va a haber estacionamiento para autos particulares en el estadio. Hay que informarlo muy bien, así que van a exponer el conjunto de propuestas que se tienen para que desde distintos modos de transporte", explicó.

Rutas de transporte público para llegar al Estadio Ciudad de México

Héctor Ulises García Nieto, titular de la Secretaría de Movilidad de la CDMX (Semovi), explicó que implementarán una serie de rutas alternativas para que los aficionados puedan trasladarse hasta el estadio.

***INFORMACIÓN EN DESARROLLO

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