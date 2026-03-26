Cristiano Ronaldo desata críticas tras reportarse con el Al-Nassr a dos días del México vs Portugal

La ausencia de Cristiano Ronaldo, por motivos médicos, opaca el esperado duelo internacional y enciende la inconformidad de quienes agotaron los boletos para presenciar al atacante. crédito Al-Nassr

Una fotografía publicada esta tarde por Cristiano Ronaldo en sus redes bastó para encender la polémica a pocas horas del enfrentamiento entre México y Portugal en el Estadio Ciudad de México.

En la imagen, CR7 aparece sonriente y relajado, acompañado de un mensaje positivo sobre su regreso a los entrenamientos con el Al-Nassr. La reacción de la afición mexicana a la publicación no se hizo esperar, ya que llegó en medio de la desilusión de muchos al no poder verlo con la Selección Portuguesa en la histórica reapertura del Coloso de Santa Úrsula.

La fotografía de Cristiano Ronaldo publicada en sus redes sociales generó polémica a dos días del partido México vs Portugal en el Estadio Azteca. (X/ @Cristiano)

Así, el contexto y el momento en que se produjo esta publicación generaron molestia y desilusión entre los aficionados, quienes invirtieron tiempo y dinero para presenciar el evento.

Expectativa y desencanto: la ausencia de Cristiano

El regreso del futbol internacional al Estadio Azteca se perfilaba como una fiesta deportiva. En este sentido, la posibilidad de ver a Cristiano Ronaldo en acción era uno de los mayores atractivos del partido.

Muchos aficionados compraron boletos con la esperanza de vivir un momento único y presenciar a uno de los máximos ídolos del futbol mundial.

La convocatoria de Portugal , sin embargo, descartó la presencia del delantero, argumentando motivos médicos tras una lesión reciente.

La publicación de Ronaldo, mostrando entusiasmo generó suspicacias entre quienes consideraban que pudo haber hecho el viaje a México.

La afición mexicana expresó en redes su desilusión al no poder ver a Cristiano Ronaldo durante la histórica reapertura del Estadio Azteca. (Ilustración: Jovani Pérez/Infobae México)

La ausencia del astro portugués dejó un sabor amargo para quienes aguardaban su participación. La expectativa se transformó rápidamente en decepción y cuestionamientos sobre la autenticidad de su baja médica.

Reacciones en redes y la molestia de la afición mexicana

La respuesta en redes sociales fue inmediata. La publicación de Cristiano fue el detonante para una lluvia de mensajes críticos y comentarios de inconformidad.

Usuarios cuestionaron la decisión de priorizar al club sobre el evento internacional.

Frases como “ no disimuló ni tantito que no quería venir a México ” se repitieron en distintas plataformas, dejando en claro el malestar colectivo.

Muchos señalaron que la ausencia del delantero restó brillo a un partido que prometía ser memorable.

La publicación de Cristiano encendió críticas y cuestionamientos sobre la autenticidad de su baja médica y su falta de interés por participar en el encuentro en México. REUTERS/Hamad I Mohammed

La molestia de la afición mexicana se reflejó en la conversación pública, donde el tema se mantuvo como tendencia por horas.

El futuro inmediato de Cristiano Ronaldo

Mientras el debate sigue, Cristiano Ronaldo enfoca sus objetivos en el futbol saudí.

Su regreso tentativo a la competencia con el Al-Nassr está previsto para abril, cuando enfrente al Al-Najam SC .

Por ahora, la posibilidad de verlo jugar en México queda descartada y la atención se traslada a su rendimiento en la Saudi Pro League.

El regreso de Cristiano Ronaldo con el Al-Nassr en la Saudi Pro League reorienta la atención sobre su futuro lejos de México. REUTERS/Stringer

De esta manera, el balón rodará en el Azteca sin Ronaldo, pero el tema seguirá presente en la conversación deportiva mexicana y mundial.