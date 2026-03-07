DT del Al-Nassr habla sobre la gravedad de la lesión de Cristiano, pese a confirmación en México sobre su asistencia al Estadio Azteca

El delantero portugués se vio obligado a tratarse en Madrid, encendiendo las alarmas sobre su presencia en la reinauguración del Estadio Banorte el 28 de marzo. REUTERS/Stringer

La lesión sufrida por Cristiano Ronaldo ha abierto un debate en las últimas horas entre lo que se dice en Arabia Saudita y las expectativas que rodean su llegada a México.

Mientras el técnico del Al-Nassr, Jorge Jesús, confirmó que el problema muscular del portugués es "más grave de lo que se pensaba", la Federación Mexicana de Futbol, encabezada por Mikel Arriola, mantiene la confianza en que el astro estará en el amistoso del 28 de marzo en el Estadio Banorte.

Cristiano Ronaldo viaja de urgencia a Madrid para someterse a un tratamiento especializado con su equipo médico personal debido a la gravedad de su lesión. (Al-Nassr)

Este contraste refleja la tensión que rodea al capitán lusitano: por un lado, la realidad médica que lo obliga a viajar a Madrid para recibir tratamiento especializado; por otro, la expectativa de la afición mexicana que aguarda verlo en la reinauguración de uno de los recintos más emblemáticos del futbol continental.

Jorge Jesús confirma la gravedad

El técnico portugués fue claro al explicar que la lesión no es menor y que el jugador necesita reposo y rehabilitación.

Lesión en el isquiotibial , más seria de lo esperado.

Viaje de urgencia a Madrid para atenderse con su equipo médico personal.

Ausencia indefinida en partidos clave de la liga saudí.

El técnico Jorge Jesús confirma que la lesión en el isquiotibial de Cristiano Ronaldo es más grave de lo esperado, lo que obligaría a un proceso de recuperación prolongado. REUTERS/Stringer

En este sentido, la voz del DT refleja prudencia y preocupación: Cristiano no tiene plazos definidos de regreso y su recuperación apunta a ser tardada, mientras es monitoreada paso a paso.

México confía en su presencia

En contraste, la Federación Mexicana de Futbol ha transmitido confianza en que Cristiano estará en el Coloso de Santa Úrsula. El comisionado Mikel Arriola destacó durante una entrevista que el portugués es un atleta con enorme amor propio y que entiende la relevancia de jugar en “la Catedral de los Estadios de América”.

Para México, la presencia de CR7 no sólo representa un atractivo deportivo, sino también un símbolo de proyección internacional en un evento que busca marcar época.

El partido amistoso en el Estadio Banorte figura como una carrera contra el tiempo para la recuperación de Cristiano Ronaldo antes del Mundial 2026. (Infobae México)

La FMF ha insistido en que la relación con la Federación Portuguesa es sólida y que el partido se mantiene como prioridad, incluso con la firma de un convenio de colaboración en el horizonte.

Una carrera contra el tiempo

La situación de Cristiano se convierte en una auténtica carrera contrarreloj rumbo al Mundial 2026.

Restan menos de 100 días para el inicio del torneo.

Portugal necesita continuidad y fortaleza de parte de su capitán.

La afición mexicana espera verlo en el amistoso del 28 de marzo.

La ausencia indefinida de Cristiano Ronaldo en partidos clave de la liga saudí aumenta la preocupación sobre su estado físico de cara a la Copa del Mundo. REUTERS/Pedro Nunes

De esta manera, el futuro inmediato de Cristiano Ronaldo oscila entre la prudencia médica y la expectativa deportiva. Mientras Arabia Saudita gestiona su rehabilitación con cautela, México mantiene viva la ilusión de que el ídolo lusitano pise el césped del Banorte y dé brillo a un partido histórico.