¿Cuánto cuestan los boletos de México vs Portugal ya sin Cristiano Ronaldo?

Los boletos para el México vs Portugal pasaron de cifras récord a precios accesibles luego del anuncio de la convocatoria oficial para el encuentro. (Ilustración: Jesús Aviles / Infobae México)

La expectativa por el partido amistoso entre México y Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca alcanzó niveles históricos cuando se aseguró en incontables ocasiones la asistencia de Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, tras la confirmación de la ausencia del astro portugués por lesión, el interés de la afición se transformó y el mercado de boletos experimentó un ajuste drástico, especialmente en los precios de reventa.

La confirmación de la lesión de Cristiano Ronaldo transformó el interés de los aficionados y modificó el comportamiento del mercado de reventa de boletos. REUTERS/Hamad I Mohammed

Antes de la ausencia de Ronaldo, la demanda provocó que los boletos se agotaran rápidamente en la venta oficial y alcanzaran cifras récord en plataformas de reventa. Ahora, con la confirmación de que la estrella no estará en el campo, los precios han caído de manera notable, cambiando enormemente el panorama para quienes buscan asistir al encuentro.

Los precios oficiales y la demanda inicial

La venta de boletos comenzó a través de la boletera Fanki, que estableció los costos iniciales según la zona del estadio.

Los precios oficiales iban desde los 500 hasta los 9 mil pesos mexicanos .

La preventa y venta general colapsaron la plataforma, con largas filas virtuales, fallas técnicas e incluso denuncias por cobros no confirmados, situación que llevó a la intervención de la Profeco.

La Profeco intervino tras denuncias de cobros no confirmados durante la venta de boletos para el México vs Portugal en la reinauguración del Estadio Azteca. (Instagram/ @miseleccion)

Este escenario de alta demanda y dificultades técnicas facilitó que muchos boletos terminaran en manos de revendedores, quienes elevaron aún más los precios.

El efecto Cristiano Ronaldo y el desplome en la reventa

La presencia de Cristiano Ronaldo era el principal atractivo para muchos aficionados, lo que disparó el costo de los boletos en la reventa.

Antes de la baja de CR7 , los precios en plataformas como Viagogo y StubHub llegaron a cifras de hasta 50 mil en zonas preferenciales.

En zonas generales, los costos rondaban los 6 mil a 9 mil pesos .

Tras la confirmación oficial de que Ronaldo no estaría presente, los precios se desplomaron, llegando incluso a los 400 pesos.

Antes de la baja de Ronaldo, los boletos para el partido en el Estadio Azteca alcanzaron precios récord en la reventa, con cifras de hasta 50 mil pesos en zonas preferenciales. (Ilustración: Jesús Aviles/Infobae México)

La caída en los precios refleja la gran influencia que tiene una figura como Cristiano Ronaldo en el interés y el valor de mercado.

La venta actual de boletos

Actualmente, los aficionados aún pueden encontrar entradas disponibles en plataformas de reventa y reventa digital. Sitios como Viagogo ofrecen boletos en la zona alta del Azteca desde 3 mil 182 pesos, mientras que las secciones premium se ubican en torno a los 22 mil pesos. En algunos casos, las entradas más económicas se han ofertado desde 400 pesos.

El regreso del Coloso de Santa Úrsula se vuelve más accesible para los aficionados tras la caída de los precios de boletos por la ausencia de Cristiano Ronaldo. (Captura de pantalla)

De esta manera, la ausencia de Cristiano Ronaldo ha desilusionado a muchos, pero al mismo tiempo ha convertido al evento en una cita más accesible, permitiendo a más aficionados disfrutar del regreso del Coloso de Santa Úrsula.