Así fue la visita de Andrés Guardado con Pumas

Ambos ex jugadores compartieron ideas. (Ig/@pumasmx)

Este miércoles 25 de marzo, la presencia de Andrés Guardado en la cantera de Pumas UNAM generó expectativa entre jugadores y cuerpo técnico.

El ex capitán de la Selección Mexicana realizó una visita a la cantera universitaria para conocer de cerca el método de trabajo instaurado por el entrenador Efraín Juárez.

Guardado recorrió las instalaciones y mantuvo conversaciones con el cuerpo técnico, así como con otros integrantes del plantel.

La verdadera razón de la visita de Guardado a Cantera

La directiva de Pumas UNAM abrió las puertas de la cantera a Guardado, quien actualmente forma parte del cuerpo técnico del Real Betis en España, donde milita actualmente Álvaro Fidalgo.

Su interés principal fue analizar la estructura de entrenamiento y los procesos formativos implementados en el club universitario, que en los últimos años ha buscado modernizar su sistema de fuerzas básicas.

Durante su estancia, el ex jugador dialogó con Efraín Juárez, DT de Pumas, intercambiando conceptos tácticos y experiencias relacionadas con la dirección técnica.

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La visita incluyó una charla privada con el presidente del club, Luis Raúl González Pérez, así como un recorrido por las canchas y áreas de entrenamiento donde Guardado pudo observar el trabajo diario de los juveniles.

Se destacó la disposición de los directivos para facilitar el acceso del invitado, quien expresó su agradecimiento por la apertura institucional.

El intercambio se realizó en un contexto de búsqueda de profesionalización continua tanto para los técnicos mexicanos como para los formadores en Europa.

Guardado, con experiencia en clubes como Deportivo La Coruña, Valencia y PSV Eindhoven, aprovechó su estancia en Ciudad de México para fortalecer su formación como entrenador, observando rutinas de preparación física, sesiones tácticas y dinámicas de grupo.

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La jornada también permitió que Guardado conviviera con los jugadores de la plantilla profesional, incluyendo figuras como el portero Keylor Navas, quien recientemente renovó con el equipo universitario.

La interacción entre dichas personalidades del futbol mexicano se centró en temas de liderazgo, disciplina y adaptación a diferentes estilos de competencia.

Este tipo de encuentros, según la directiva de Pumas, contribuyen a fortalecer la identidad institucional y al desarrollo de vínculos con referentes del fútbol.

La visita de Guardado no habría implicado negociaciones para un posible fichaje ni participación en actividades formales del primer equipo.

El objetivo fue estrictamente académico y de observación, en línea con la tendencia de ex futbolistas que buscan ampliar su perspectiva en la gestión y dirección técnica de equipos.

El club universitario valoró la disposición de ex seleccionados nacionales a vincularse con el proyecto formativo de Pumas, subrayando la importancia de la apertura al intercambio de ideas entre profesionales de distintos contextos.

Guardado concluyó su recorrido destacando la calidad de las instalaciones y la visión de largo plazo que percibe en el trabajo de fuerzas básicas.

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