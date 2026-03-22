Keylor Navas es criticado por Marc Crosas tras su renovación con Pumas

El comentarista comparó al portero costarricense con Ochoa. (Infobae México)

La renovación de Keylor Navas con Pumas ha generado polémica después de que Marc Crosas, analista de TUDN, se pronunciara en redes sociales al cuestionar el trato que recibe el guardameta costarricense en comparación con otros arqueros veteranos, especialmente el mexicano Guillermo Ochoa.

El exfutbolista y comentarista señaló que existe un doble discurso entre aficionados y medios al aplaudir la llegada de Navas, de 39 años, mientras se critican las convocatorias de Ochoa, de 40, a la selección nacional.

Un doble criterio en la percepción de los arqueros veteranos

El debate se encendió poco tiempo después de que Pumas oficializara la renovación de Keylor Navas por una temporada más en la Liga MX.

La noticia fue celebrada ampliamente, tanto por la afición del club universitario como por gran parte de la prensa deportiva.

En contraste, Marc Crosas manifestó su inconformidad con la manera en que se juzga la trayectoria de Guillermo Ochoa en el fútbol mexicano, quien recientemente fue convocado de nuevo a la selección tras la lesión de Luis ángel Malagón.

“Aplauden la llegada de Keylor Navas a Pumas a sus 39 años y critican la convocatoria de Memo Ochoa a la selección con 40 años, pese a que sería tercer portero”, expresó Crosas en su cuenta de X.

Crosas dijo que a Ochoa se le critica sin ver un solo juego de él. (X/@marccrosas)

El analista cuestionó a quienes critican a Ochoa “sin ver los partidos que jugó esta temporada”, apuntando que el juicio mediático no siempre responde a criterios deportivos objetivos.

El comentario de Crosas se produce en un contexto donde la Liga MX apuesta por figuras internacionales veteranas para reforzar la competitividad y el espectáculo, mientras que en el caso de los porteros nacionales la percepción suele ser más exigente.

Según reportes, la directiva de Pumas considera que la experiencia y liderazgo de Navas aportarán estabilidad al plantel, mismo argumento por el que la Federación Mexicana de Futbol sostendría para justificar la presencia de Ochoa en la Selección Mexicana.

La polémica expone cómo la edad influye en la valoración pública de los futbolistas según su nacionalidad y el entorno en que compiten.

Mientras el costarricense recibe elogios por su trayectoria en clubes europeos y selecciones internacionales, el mexicano enfrenta cuestionamientos recurrentes, a pesar de su experiencia en mundiales y ligas europeas.

El debate suscitado por la declaración de Marc Crosas ha abierto una discusión más amplia sobre la forma en que se valora la longevidad y el rendimiento de los porteros en el fútbol de México.

Muchos aficionados reclaman que no es un tema de nacionalidad, sino de mejores habilidades en el arco. Por lo mismo su tweet de Crosas generó polémica por haber arremetido en contra del ex portero del Real Madrid.

Mientras tanto, tanto Keylor Navas como Guillermo Ochoa mantienen su vigencia en el profesionalismo, generando reacciones divididas entre aficionados y expertos.