¿Adiós pelea Canelo vs Benavidez? El Monstruo Mexicano revela si bajaría de peso para enfrentarse al tapatío

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavidez ha sido el deseo de muchos aficionados y expertos del deporte de puños. Foto: Jovani Pérez

La pelea entre Saúl Canelo Álvarez y David Benavidez ha sido el deseo de muchos aficionados y expertos del deporte de puños. Sin embargo, las diferencias entre ambos han provocado que el combate nunca haya sucedido.

Benavidez ha retado públicamente a Saúl en múltiples ocasiones, mientras que el jalisciense ha respondido con indiferencia afirmando que no le interesa subirse al ring con el también conocido como “Bandera Roja”.

Ahora, las recientes afirmaciones de David dejan claro que no contempla volver a la división de los supermedianos. Por separado, la distancia entre ambos se amplía aún más, ya que actualmente compiten en categorías distintas, lo que aleja cualquier posibilidad de enfrentamiento.

David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)

Benavidez asegura que no bajará de peso a las 168 libras

En una entrevista con ProBox TV, David Benavidez descartó volver a las 168 libras, división donde fue rival obligatorio de Canelo Álvarez. Durante la charla, el Monstruo Mexicano señaló que estuvo en la categoría de los supermedianos 10 años y nunca pasó nada.

“Le diría que no, al final estuve allí durante diez años. Creo que fui el número uno en la mira durante cuatro años. Ni siquiera pensaré en las 168 y hasta desearía que él dijera eso, porque entonces estaría demostrando que tiene miedo sin decirlo”, comentó el campeón semipesado.

Con estas declaraciones, una posible pelea entre ambos pugilistas queda descartada completamente, ya que Álvarez ha manifestado muchas veces que no se moverá de división (168 libras). Cabe señalar que el tapatío ha tenido la mejor parte de su carrera en dicha categoría, donde se consolidó como campeón indiscutido por varios años.

El notable gesto de Crawford con Canelo después de la pelea

Canelo y Benavidez: carreras con diferentes rumbos

Las carreras tanto de Benavidez como de Saúl tomarán rumbos diferentes durante el 2026. Por un lado, el mexicoamericano subió de peso y consiguió ser campeón del mundo en los semipesados luego de que el Consejo Mundial de Boxeo (CMB) le entregara el cinturón sobre la mesa tras la negativa de Bivol por enfrentarlo.

En su último combate que fue el pasado 22 de noviembre, el Bandera Roja derrotó a Anthony Yarde de manera contundente por la vía del nocaut en el séptimo asalto. La función se realizó en Riad, Arabia Saudita, donde Benavidez retuvo los títulos del CMB y AMB y elevó su récord a 31-0.

Ahora, el siguiente paso del Monstruo Mexicano será subir de división al peso crucero para enfrentar a su compatriota Gilberto Zurdo Ramírez por los cinturones de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y Asociación Mundial de Boxeo (AMB). Ambos serán los encargados de protagonizar las funciones el primer semestre del año y se verán las caras el 2 de mayo en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

El asesor deportivo de Arabia Saudita mencionó a “El Bandera Roja” como rival potencial en su agenda para el Canelo Álvarez. (Ilustración: Jovani Pérez)

Canelo Álvarez

Mientras tanto, Saúl Álvarez comunicó recientemente que regresará al ring el 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita. Aunque todavía no ha dado a conocer el nombre de su adversario, las expectativas señalan a Christian Mbilli como posible contendiente por el título mundial del CMB.

El boxeador tapatío reaparecerá tras la pérdida de su campeonato indiscutido de los supermedianos ante Terence Crawford en septiembre de 2025 y luego de una intervención quirúrgica en el codo, situación que ha retrasado su carrera deportiva.