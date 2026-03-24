David Benavidez admite que le dolió ver el triunfo de Crawford sobre Canelo: “Fue una sensación amarga”

David Benavidez se prepara pelear contra Gilberto "Zurdo" Ramírez (REUTERS)

Ha pasado cerca de medio año desde que Canelo Álvarez perdió su campeonato indiscutido ante Terence Crawford y las reacciones al respecto siguen saliendo. En una entrevista reciente, David Benavidez reveló que le dolió ver el triunfo del norteamericano.

Saúl fue superado por Bud y perdió sus cuatro cinturones mundiales de los supermedianos (CMB, AMB, OMB y FIB) el pasado 13 de septiembre luego de que los tres jueces dieran como resultado en sus tarjetas 116-112, 115-113 y 115-113, todas a favor de Crawford.

Benavidez revela que le dolió ver la victoria de Crawford sobre Canelo

“Pude haber estado en esa posición con mi mano en alto, venciendo a uno de los mejores peleadores del mundo”, reflexionó David Benavidez al recordar la oportunidad que Terence Crawford tuvo al subir dos divisiones para enfrentar y derrotar a Saúl “Canelo” Álvarez

El campeón semicompleto compartió que la frustración surgió porque, tras años de esperar ese combate en las 168 libras, finalmente decidió continuar su trayectoria en las 175 libras y después en crucero, mientras que Crawford logró el reto que él había perseguido sin éxito. En diálogo con Andre Berto en Square Up, Benavidez confesó: “Voy a ser honesto, sí me dolió, fue una sensación amarga. No solo porque le ganó a mi hermano, sino porque subió a mi maldita categoría de peso y consiguió la oportunidad antes que yo”.

Quién será el próximo rival de David Benavidez (REUTERS/Hamad I Mohammed)

¿Qué sigue para David Benavidez?

El Monstruo Mexicano ya se prepara para un nuevo reto en la división de los 90,72 kg, desplazándose desde su posición habitual para disputar los títulos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Organización Mundial de Boxeo (OMB). El combate está pactado para el 2 de mayo en Las Vegas, donde se enfrentará a Gilberto “Zurdo” Ramírez.

El salto de categoría representa una apuesta estratégica para el campeón semipesado, que busca ampliar su legado al conquistar cinturones en una división superior. Este duelo genera expectativa por el choque de estilos y por el impacto que podría tener en el panorama de los pesos crucero si logra imponerse.

Boxing - David Benavidez v Anthony Yarde - WBC Light Heavyweight Championship - ANB Arena, Riyadh, Saudi Arabia - November 23, 2025 David Benavidez in action during his fight against Anthony Yarde REUTERS/Hamad I Mohammed

El regreso de Saúl Álvarez y el retiro de Crawford

Por su parte, Saúl Álvarez tiene previsto regresar al cuadrilátero el 12 de septiembre de 2026. Aunque la fecha está confirmada, aún no se ha definido quién será el boxeador que se medirá con el tapatío. El abanico de opciones se ha reducido, en parte por la salida de Crawford, quien dejó vacantes los títulos que sostenía.

Actualmente, el nombre que más suena para enfrentar a Álvarez es Christian Mbilli. El púgil fue reconocido como campeón mundial por el CMB tras no concretarse un enfrentamiento con Hamzah Sheeraz, lo que ha fortalecido su posición como principal candidato para el combate de septiembre.

El resumen del triunfo de Crawford ante Canelo

Rivalidad entre Canelo y Benavidez

Tras varios intentos fallidos de pactar una pelea con Saúl Álvarez, el boxeador estadounidense de origen mexicano Benavidez optó por buscar nuevas oportunidades en la división de los semipesados.

Durante más de dos años, El Bandera Roja figuró como el retador obligatorio de Álvarez en los supermedianos, pero el campeón mexicano priorizó a otros contrincantes en distintas ocasiones.