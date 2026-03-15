La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

Aseguran que Canelo Álvarez ya está "viejo" para seguir boxeando (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El vacío dejado por la ausencia de Saúl “Canelo” Álvarez en las tradicionales fechas del boxeo mexicano ha abierto una oportunidad que pocos esperaban.

Las jornadas del 5 de mayo y el 16 de septiembre, que durante años estuvieron asociadas a los grandes combates del púgil jalisciense, ahora carecen de un protagonista claro.

José Benavidez asegura que la era de Canelo ya se acabó

En este contexto, en declaraciones para el Izquierdazo, José Benavidez destacó la disciplina y entrega del campeón mexicano, aunque subrayó que el desgaste acumulado a lo largo de los años comienza a reflejarse en su rendimiento físico. Según su análisis, los peleadores suelen agotarse más en la preparación diaria que en los propios combates, y en el caso de Álvarez, su cuerpo ya no responde como antes.

Benavidez afirmó que este cambio de ciclo abre paso a una nueva figura en el boxeo mexicano: su hijo David, apodado el “Monstruo Mexicano”. El entrenador aseguró que el momento de Canelo está quedando atrás y que David Benavidez está listo para asumir el protagonismo en la división. Estas declaraciones se suman a la expectativa por un posible enfrentamiento entre ambos pugilistas, mientras crece la rivalidad y se reconfigura el panorama de las grandes estrellas del boxeo mundial.

José Benavidez opinó acerca de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (X@Benavidez300)

“Se acabó la era de Canelo, creo que se acabó y lentamente lo hemos ido viendo. Creo yo que todos los peleadores llegan a un fin y como lo digo, Canelo ha tenido muchas guerras, muchas peleas, se ha preparado en muchísimas peleas y los peleadores se acaban en el gimnasio, no en las peleas, y él ha sido una persona muy disciplinada, una persona que siempre ha tomado las cosas en serio y creo yo que siempre he entrenado durísimo. Y creo yo que el cuerpo ya no le está respondiendo, lo hemos visto poco a poco. Entonces, la era de Canelo se acaba y llega la era de Monstruo Mexicano, David Benavidez”.

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo?

Saúl Álvarez tiene previsto regresar al cuadrilátero el 12 de septiembre de 2026. Aunque la fecha está confirmada, aún no se ha definido quién será el boxeador que se medirá con el tapatío. El abanico de opciones se ha reducido, en parte por la salida de Crawford, quien dejó vacantes los títulos que sostenía.

Actualmente, el nombre que más suena para enfrentar a Álvarez es Christian Mbilli. El púgil fue reconocido como campeón mundial por el CMB tras no concretarse un enfrentamiento con Hamzah Sheeraz, lo que ha fortalecido su posición como principal candidato para el combate de septiembre.

Canelo Álvarez regresará al ring el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Benavidez en la búsqueda de ser la próxima cara del boxeo

Mientras tanto, El Monstruo Mexicano ya se prepara para un nuevo reto en la división de los 90,72 kg, desplazándose desde su posición habitual para disputar los títulos de la AMB y la OMB. El combate está pactado para el 2 de mayo en Las Vegas, donde se enfrentará a Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)

El salto de categoría representa una apuesta estratégica para el campeón semipesado, que busca ampliar su legado al conquistar cinturones en una división superior. Este duelo genera expectativa por el choque de estilos y por el impacto que podría tener en el panorama de los pesos crucero si logra imponerse.