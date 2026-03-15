México Deportes

La era de Canelo Álvarez llegó su fin, asegura papá de David Benavidez: “Se acabó y lentamente lo hemos ido viendo”

El tapatío volverá al ring el próximo 12 de septiembre de 2026

Guardar
Aseguran que Canelo Álvarez ya
Aseguran que Canelo Álvarez ya está "viejo" para seguir boxeando (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El vacío dejado por la ausencia de Saúl “Canelo” Álvarez en las tradicionales fechas del boxeo mexicano ha abierto una oportunidad que pocos esperaban.

Las jornadas del 5 de mayo y el 16 de septiembre, que durante años estuvieron asociadas a los grandes combates del púgil jalisciense, ahora carecen de un protagonista claro.

José Benavidez asegura que la era de Canelo ya se acabó

En este contexto, en declaraciones para el Izquierdazo, José Benavidez destacó la disciplina y entrega del campeón mexicano, aunque subrayó que el desgaste acumulado a lo largo de los años comienza a reflejarse en su rendimiento físico. Según su análisis, los peleadores suelen agotarse más en la preparación diaria que en los propios combates, y en el caso de Álvarez, su cuerpo ya no responde como antes.

Benavidez afirmó que este cambio de ciclo abre paso a una nueva figura en el boxeo mexicano: su hijo David, apodado el “Monstruo Mexicano”. El entrenador aseguró que el momento de Canelo está quedando atrás y que David Benavidez está listo para asumir el protagonismo en la división. Estas declaraciones se suman a la expectativa por un posible enfrentamiento entre ambos pugilistas, mientras crece la rivalidad y se reconfigura el panorama de las grandes estrellas del boxeo mundial.

José Benavidez opinó acerca de
José Benavidez opinó acerca de la pelea entre Canelo Álvarez y Terence Crawford (X@Benavidez300)

“Se acabó la era de Canelo, creo que se acabó y lentamente lo hemos ido viendo. Creo yo que todos los peleadores llegan a un fin y como lo digo, Canelo ha tenido muchas guerras, muchas peleas, se ha preparado en muchísimas peleas y los peleadores se acaban en el gimnasio, no en las peleas, y él ha sido una persona muy disciplinada, una persona que siempre ha tomado las cosas en serio y creo yo que siempre he entrenado durísimo. Y creo yo que el cuerpo ya no le está respondiendo, lo hemos visto poco a poco. Entonces, la era de Canelo se acaba y llega la era de Monstruo Mexicano, David Benavidez”.

¿Cuándo vuelve a pelear Canelo?

Saúl Álvarez tiene previsto regresar al cuadrilátero el 12 de septiembre de 2026. Aunque la fecha está confirmada, aún no se ha definido quién será el boxeador que se medirá con el tapatío. El abanico de opciones se ha reducido, en parte por la salida de Crawford, quien dejó vacantes los títulos que sostenía.

Actualmente, el nombre que más suena para enfrentar a Álvarez es Christian Mbilli. El púgil fue reconocido como campeón mundial por el CMB tras no concretarse un enfrentamiento con Hamzah Sheeraz, lo que ha fortalecido su posición como principal candidato para el combate de septiembre.

Canelo Álvarez regresará al ring
Canelo Álvarez regresará al ring el próximo 12 de septiembre en Riad, Arabia Saudita (X@Canelo)

Benavidez en la búsqueda de ser la próxima cara del boxeo

Mientras tanto, El Monstruo Mexicano ya se prepara para un nuevo reto en la división de los 90,72 kg, desplazándose desde su posición habitual para disputar los títulos de la AMB y la OMB. El combate está pactado para el 2 de mayo en Las Vegas, donde se enfrentará a Gilberto “Zurdo” Ramírez.

Artur Beterbiev aseguró que si
Artur Beterbiev aseguró que si quiere pelear contra David Benavidez (REUTERS)

El salto de categoría representa una apuesta estratégica para el campeón semipesado, que busca ampliar su legado al conquistar cinturones en una división superior. Este duelo genera expectativa por el choque de estilos y por el impacto que podría tener en el panorama de los pesos crucero si logra imponerse.

Temas Relacionados

Canelo ÁlvarezSaúl ÁlvarezJosé BenavidezDavid BenavidezBoxeomexico-noticiasmexico-deportes

Más Noticias

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

El futbolista lleva casi tres meses sin ver acción en las canchas y su participación dentro de la Copa del Mundo comienza a preocupar en la interna de la federación panameña

Qué ocurre con Fidel Escobar,

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

Previo a lo que será el Mundial 2026, miles de personas acudieron al centro de la capital mexicana para realizar ejercicios durante 35 minutos

Se rompe Récord Guinness con

Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”

Universitarios y celestes dividieron puntos en el Olímpico Universitario

Nicolás Larcamón explota contra el

Cómo le fue a Arly Velásquez durante los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026

El mexicano se despidió sin poder competir en su última prueba debido a una lesión en el hombro

Cómo le fue a Arly

Aficionados del Real Oviedo explotan contra Grupo Pachuca por malos resultados

El conjunto español marcha en el último lugar de la La Liga y se encuentra en peligro de descender nuevamente a la segunda división española

Aficionados del Real Oviedo explotan
MÁS NOTICIAS

NARCO

En territorio del Cártel de

En territorio del Cártel de Sinaloa: Marina localiza bodega con más de 4 mil precursores químicos y plantíos de marihuana

Sentencian en EEUU a dos adolescentes vinculados al Cártel de Sinaloa: fueron reclutados para asesinar

“En México gobierna el pueblo, no el narco”: Sheinbaum le responde a Trump desde Nayarit

Enfrentamiento en Cajeme, Sonora, deja cuatro detenidos por multihomicidio: así fueron ubicados con drones

Jornada violenta en Sinaloa: un ataque con explosivo y balacera dejan dos muertos y tres lesionados en Culiacán

ENTRETENIMIENTO

‘Proyecto Fin del mundo’, la

‘Proyecto Fin del mundo’, la película de sci-fi protagonizada por Ryan Gosling, llega a México: esta es la fecha de estreno

“¿A qué grado de ridículo puedo llevar esto?”: Insulini se burla del playback en TV abierta y desata caos viral en pleno programa

Piden un remake de ‘Fiebre de Amor’ protagonizado por Lucerito Mijares y Miguel Gallego Arámbula

Así fue la exclusiva fiesta de cumpleaños de Carlos Rivera que reunió a celebridades y políticos en Tlaxcala

De qué trata “La Franquicia en Femenino” de Susana Fernández Iglesias y por qué fue tendencia

DEPORTES

Qué ocurre con Fidel Escobar,

Qué ocurre con Fidel Escobar, jugador que está en riesgo de perderse el mundial con Panamá

Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

PROFEPA atiende a león que vomitó parásitos en Neza

Nicolás Larcamón explota contra el arbitraje tras empate entre Pumas y Cruz Azul: “Me desconcierta”

Cómo le fue a Arly Velásquez durante los Juegos Paralímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026