Atlético de San Luis se queda sin técnico: ¿quién tomará el mando tras la salida de Abascal?

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

La etapa de Guillermo Abascal al frente del Atlético de San Luis ha llegado a su fin en el Clausura 2026, tras una serie de resultados que alejaron al equipo de los puestos de clasificación.

La decisión se produce luego de la derrota ante León en la Jornada 12, en un torneo donde el conjunto potosino aún conserva posibilidades matemáticas de avanzar a la fase final.

Un ciclo que termina tras falta de regularidad

(REUTERS/Eloisa Sanchez)

El Atlético de San Luis informó este lunes 22 de marzo, mediante un comunicado oficial, que la salida del técnico español se dio por acuerdo entre ambas partes, lo que puso fin anticipado a su proceso.

“Se ha llegado a un convenio con el Sr. Guillermo Abascal para dar por concluida de manera anticipada su etapa como Director Técnico de nuestro primer equipo varonil”, señaló el club en el documento.

En el mismo mensaje, la institución reconoció el desempeño del estratega durante su gestión: “Agradecemos a Guillermo y a su cuerpo técnico la entrega y el profesionalismo mostrados en todo momento”.

Abascal dirigió 31 encuentros con el equipo, con saldo de 10 victorias, tres empates y 18 derrotas. En el actual torneo, San Luis suma 11 puntos y se ubica en la posición 15 de la tabla, fuera de la zona de clasificación.

Chabrand asume como interino para cerrar el torneo

Raúl Chabrand.

Tras la salida de Abascal, el club designó a Raúl Chabrand como entrenador interino hasta el final del Clausura 2026, decisión que también fue confirmada en el comunicado.

Chabrand ya trabajó con el plantel y se prepara para encarar el próximo compromiso ante Monterrey, una vez que se reanude la actividad tras la Fecha FIFA.

Con cinco jornadas por disputar, el equipo se encuentra a siete puntos del octavo lugar, último puesto que otorga acceso a la fase final.

Mientras tanto, la directiva se mantiene en evaluación de alternativas para definir al próximo entrenador, con el objetivo de recomponer el cierre del torneo.