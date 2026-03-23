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Sultanes de Monterrey vs San Francisco Giants: cuándo y dónde ver EN VIVO la serie de pretemporada

Este duelo marcará una nueva edición de los enfrentamientos entre equipos de la Liga Mexicana de Beisbol y la MLB

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Este duelo marcará una nueva
Este duelo marcará una nueva edición de los enfrentamientos entre equipos de la Liga Mexicana de Beisbol y la MLB. (Infobae México: Jovani Pérez)

Sultanes de Monterrey se enfrentará a los San Francisco Giants en una serie de exhibición de dos juegos en el Oracle Park, donde el conjunto californiano cierra su preparación en el Spring Training de cara a lo que será su debut del próximo miércoles frente a los New York Yankees en la temporada 2026 de la MLB.

Los dos encuentros están pautados para llevarse a cabo este 23 y 24 de marzo en la ciudad californiana, en un encuentro que quedará para la historia y se sumará a un amplio historial de juego entre equipos de la LMB y las Grandes Ligas.

Cómo llegan ambos equipos a este encuentro

El equipo californiano se prepara
El equipo californiano se prepara para enfrentar el miércoles a los Yankees en su debut de la temporada en la MLB. (Kelley L Cox-Imagn Images)

En este emocionante duelo de exhibición, los San Francisco Giants estrenarán la renovada fachada del Oracle Park, además de un jersey conmemorativo que celebra la cultura latinoamericana que habita en las calles de la ciudad californiana.

Además, el evento contará con música en vivo, comida y bebidas temáticas, en lo que será una auténtica celebración en la bahía, antes de comenzar la temporada.

Los San Francisco Giants son una franquicia histórica en las Grandes Ligas pero ya acumulan 12 años sin ser campeones, ya que el último fue en 2014 cuando se impusieron a los Kansas City Royals, por lo que buscan regresar a los primeros planos.

Por su parte, los Sultanes de Monterrey iniciaron su preparación el 23 de febrero bajo la dirección del manager Miguel Flores, con el ambicioso objetivo de conquistar su undécimo cetro en la Liga Mexicana de Béisbol.

Historial de Sultanes frente a equipos de MLB

Este será el segundo encuentro
Este será el segundo encuentro de la franquicia frente a un equipo de Grandes Ligas en territorio estadounidense. (REUTERS/Daniel Becerril)

Los Sultanes de Monterrey pisarán el césped del Oracle Park en una visita inolvidable, convirtiéndose en la segunda ocasión en la que miden fuerzas contra un equipo de Grandes Ligas en su propio estadio.

Previamente, en 2008 y 2011, los Fantasmas Grises viajaron a Phoenix para protagonizar otra serie amistosa ante los Arizona Diamondbacks en el Chase Field, dejando un precedente histórico para este encuentro.

El conjunto regiomontano encara este desafío con un roster renovado donde se incorporaron jugadores interesantes como el outfielder Sócrates Brito y el lanzador Nick Struck, fortaleciendo al equipo de cara a la próxima temporada en la Liga Mexicana de Beisbol.

Estos dos encuentros amistosos funcionarán como el banderazo de salida para lo que sucederá en la temporada regular, donde los Fantasmas Grises aspiran a disputar su tercera Serie del Rey en los últimos cinco años.

Cuándo y dónde ver el par de juegos

ESPN y Disney+ transmitirán el
ESPN y Disney+ transmitirán el encuentro. (REUTERS/Daniel Becerril)

A continuación, te presentamos las fechas y horarios de esta serie de pretemporada para que no pierdas detalle de cada uno de los encuentros:

  • 23 y 24 de marzo
  • Oracle Park
  • San Francisco, California
  • Hora: 19:45 horas (tiempo del centro de México)

Los juegos podrán sintonizarse a través de las pantallas de ESPN y Disney+.

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