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Comienza la MLB: estos son los jugadores mexicanos a seguir en la temporada 2026

Este miércoles comienza una nueva campaña en la Gran Carpa con el enfrentamiento entre los New York Yankees y los San Francisco Giants, desde el Oracle Park

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Este miércoles comienza una nueva
Este miércoles comienza una nueva campaña en la Gran Carpa con el enfrentamiento entre los New York Yankees y los San Francisco Giants, desde el Oracle Park. (Kirby Lee-Imagn Images)

La temporada 2026 de Grandes Ligas comienza esta semana con muchos peloteros mexicanos dentro del diamante, donde algunos ya cuentan con experiencia y buscarán consolidar su nombre, mientras que otros intentarán pelear por un lugar en el roster de sus respectivos equipos.

Aunque el fracaso en el Clásico Mundial de Béisbol dejó un amargo sabor en México, esta campaña de la MLB trae a jugadores nacionales como Jarren Duran, Randy Arozarena, Alejandro Kirk, Jonathan Aranda, Andrés Muñoz, Isaac Paredes, entre otros, quienes buscarán tener otro buen año dentro de la Gran Carpa.

Por su parte, hay algunos jóvenes provenientes de sucursales que buscarán llenar el ojo de los managers en Grandes Ligas para ganarse un lugar dentro de la plantilla.

Qué jugadores mexicanos estarán en la temporada 2026 de la MLB

Conoce la lista de peloteros
Conoce la lista de peloteros nacionales que estará en la Gran Carpa. (Nick Turchiaro-Imagn Images)

A continuación, te presentamos los peloteros que participarán en la temporada 2026 de la MLB:

  • Isaac Paredes (Houston Astros, 3B)
  • Alejandro Kirk (Toronto Blue Jays, C)
  • Andrés Muñoz (Seattle Mariners, P)
  • Randy Arozarena (Seattle Mariners, OF)
  • Javier Assad (Chicago Cubs, P)
  • Alek Thomas (Arizona Diamondbacks, OF)
  • José Treviño (Cincinnati Reds, C)
  • Alejandro Osuna (Texas Rangers, OF)
  • Robert García (Texas Rangers, P)
  • Víctor Vodnik (Colorado Rockies, P)
  • Brennan Bernardino (Colorado Rockies, P)
  • Jeremiah Estrada (San Diego Padres, P)
  • Valente Bellozo (Colorado Rockies, P)
  • Tirso Ornelas (San Diego Padres, OF)
  • Brandon Valenzuela (Toronto Blue Jays, prospecto)
  • Manuel Rodríguez (Tampa Bay Rays, P)
  • Jonathan Aranda (Tampa Bay Rays, 1B)
  • Taijuan Walker (Philadelphia Phillies, P)
  • Jojo Romero (St. Louis Cardinals, P)
  • Jarren Duran (Boston Red Sox, OF)
  • José Urquidy (Pittsburgh Pirates, P)
  • Nick González (Pittsburgh Pirates, 2B)
  • Patrick Sandoval (Boston Red Sox, P)
  • Taj Bradley (Minnesota Twins, P)
  • Alex Carrillo (New York Mets, P)
  • César Salazar (Houston Astros, C)
  • Jared Serna (Miami Marlins, IF)
  • Joey Meneses (Athletics, 1B)
  • Seby Zavala (Los Angeles Dodgers, C)
  • Nick Madrigal (Los Angeles Angels, IF)
  • Ignacio Álvarez Jr (Bravos de Atlanta, 3B)
  • Alex Verdugo (Padres de San Diego, JD)
  • Ramón Urías (Cardenales de San Luis, IF)
  • Luis Urías (Athletics, IF)

Algunos de estos peloteros ya tienen su lugar asegurado dentro del roster de MLB, mientras que otros comenzarán su camino desde ligas menores en búsqueda de ganarse un lugar dentro de la plantilla y llenarle el ojo a sus managers.

Principales figuras mexicanas a seguir en esta temporada

Estos peloteros han demostrado en
Estos peloteros han demostrado en temporada anteriores su capacidad tanto en la lomita como a la ofensiva. (Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports)

Entre los numerosos jugadores mexicanos que participarán en la temporada 2026 de las Grandes Ligas, varios destacan por sus actuaciones estelares en años recientes, consolidándose como figuras clave en sus equipos.

Alejandro Kirk, receptor de los Toronto Blue Jays, hizo historia la temporada pasada al convertirse en el primer pelotero nacido en México en conectar un cuadrangular en una Serie Mundial, demostrando su poder y consistencia en postemporada

Por su parte, Jonathan Aranda, primera base de los Tampa Bay Rays, lideró la liga en porcentaje de bateo durante gran parte de la temporada pasada, hasta que una lesión interrumpió su impresionante racha.

Randy Arozarena, ahora con los Seattle Mariners, brilló al guiar a su equipo hasta la final de la Liga Americana, confirmando su poder con el madero y su gran habilidad para defender los jardines.

En la lomita, regresará Javier Assad con los Chicago Cubs tras estar ausente gran parte de la temporada 2025 por una lesión, mientras que Taijuan Walker ya es un lanzador experimentado con recorrido en la rotación de los Phillies de Philadelphia.

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