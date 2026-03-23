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Así informó Toluca a Paulinho que Portugal lo convocó para los amistosos contra México y EEUU

El delantero de los Diablos reportará con su selección el martes 24 de marzo y prepararse para el amistoso en el Estadio Azteca

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Así informó Toluca a Paulinho
Así informó Toluca a Paulinho que Portugal lo convocó para los amistosos contra México y EEUU (REUTERS/Eloisa Sanchez)

La selección de Portugal incluyó de último momento a Paulinho en su lista de convocados para los partidos amistosos contra México y Estados Unidos en la fecha FIFA de marzo. La tarde de este domingo 22 de marzo, Roberto Martínez anunció cambios en su lista de jugadores, debido a dos bajas decidió llamar al delantero de Toluca.

Mientras los Diablos Rojos se enfrentaban ante Pachuca como parte de las actividades de la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga MX, Portugal hizo oficial la convocatoria de Paulinho, quien después de seis años tras su última convocatoria volverá a defender la camiseta de su selección.

Fue al término del partido que el campeón de goleo se enteró de su llamado con Portugal, por lo que se sinceró cómo lo tomó esta noticia, ante los medios narró detalles del momento en el que se enteró de su llamado con los Lusos.

Así se enteró Paulinho de su convocatoria con Portugal

Roberto Martínez, entrenador de Portugal,
Roberto Martínez, entrenador de Portugal, incluyó a João Paulo Días Fernandes en la lista de jugadores que verán actividad en esta fecha FIFA (REUTERS/Pedro Nunes)

Paulinho expresó sus primeras impresiones tras conocer su convocatoria a la selección de Portugal para la fecha FIFA de marzo. El futbolista afirmó: “Creo que todos los jugadores, los seleccionados son llamados porque trabajan bien. Pues al final son decisiones del seleccionador, tenemos una relación muy larga, muchos jugadores con calidad y al final él es quien decide”. Con estas palabras, reconoció el criterio del entrenador y la competencia existente dentro del plantel nacional.

Relató el momento en que recibió la noticia, señaló que al finalizar el partido Pachuca vs Toluca se dirigió al vestidor con gesto serio por el empate, pero no conocía que fue llamado para representar a su país.

Fueron su propios compañeros quienes le dieron la noticia y lo felicitaron por ser convocado en esta fecha FIFA “No, ahora al final del partido llegando al vestidor, estaba con la cara de enojado y mis compañeros no estaban entendiendo por qué, porque todavía no sabía que había sido convocado, pero estoy muy feliz”, explicó Paulinho, refiriéndose a la confusión de sus compañeros ante su reacción.

Paulinho fue convocado por la
Paulinho fue convocado por la selección nacional de Portugal para los partidos amistosos ante México y Estados Unidos (REUTERS/Eloisa Sanchez)

El delantero admitió que la noticia aún no terminaba de asimilarla completamente debido al resultado del partido: “Sí, sí, me va a cambiar más en un par de horas, porque ahora todavía estoy un poquitín raro porque no ganamos, pero sí, estoy más feliz de que estaba cuando terminó el partido”. De esta manera, Paulinho reconoció que la alegría por la convocatoria iría en aumento con el paso de las horas, a pesar del ánimo inicial tras el encuentro.

Paulinho fue convocado por la selección nacional de Portugal para los partidos amistosos ante México y Estados Unidos, que se celebrarán el 28 y 31 de marzo de 2026, respectivamente, en la Ciudad de México y en Atlanta, según anunció la Federación Portuguesa de Fútbol.

El atacante sustituye a Rafael Leao y Rodrigo Mora, fuera de la lista por lesión, y se convierte en el único futbolista de la Liga MX llamado para esta gira, dirigida por Roberto Martínez.

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