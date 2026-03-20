¡Es Oficial! Keylor Navas renueva contrato con Pumas hasta 2027

El presidente del Club Universidad Nacional, Luis Raúl González y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho oficializaron la renovación de Keylor. (X/ @PumasMX)

La directiva de Pumas UNAM confirmó la renovación de contrato de Keylor Navas hasta 2027, asegurando la continuidad de uno de los porteros con mayor trayectoria de la Liga MX.

El acuerdo, oficializado en el Estadio Olímpico Universitario, pone fin a semanas de especulación sobre el futuro del arquero costarricense y refuerza el proyecto deportivo del club capitalino.

Keylor Navas continuará como líder de Pumas hasta 2027 y refuerza la portería del club para las próximas temporadas de Liga MX. REUTERS/Eloisa Sanchez

El anuncio se produjo tras días de negociaciones intensas, donde la presencia de ofertas internacionales, especialmente de la MLS, generó olas de tensión en la afición universitaria. La decisión de Navas de permanecer en México fortalece el liderazgo y la experiencia bajo los tres palos para las siguientes temporadas.

Los detalles de la renovación de Keylor

La negociación entre Keylor Navas y la directiva universitaria llegó a buen puerto tras varios días de diálogo. Ambas partes mostraron disposición para alcanzar un acuerdo satisfactorio:

Keylor Navas firmó un nuevo vínculo con Pumas UNAM por un año, con opción a extenderlo hasta 2027 según el rendimiento.

La negociación se cerró tras diversas propuestas y ajustes, priorizando la estabilidad familiar y deportiva del portero en Ciudad de México .

La directiva, encabezada por Luis Raúl González y Antonio Sancho, destacó el esfuerzo institucional por mantener a su capitán.

El arquero costarricense firmó contrato para continuar en el club capitalino, poniendo fin a los rumores de su posible salida de la Liga MX. (X/ @PumasMX)

El nuevo contrato aporta certidumbre al club y permite a la plantilla enfocarse en los objetivos deportivos inmediatos, contando con el respaldo de un arquero de trayectoria internacional.

Ofertas internacionales y la decisión final

Durante el proceso de negociación, surgieron diversas propuestas del extranjero. Según los reportes, el arquero valoró cada alternativa antes de tomar una decisión definitiva.

Inter Miami y Minnesota United de la MLS presentaron ofertas económicas superiores a la de Pumas .

La estabilidad familiar, la adaptación a la Ciudad de México y el respaldo del club pesaron en la decisión de Navas.

El club universitario enfrentó una dura competencia financiera, pero logró convencer al portero para seguir como auriazul.

Tras recibir ofertas que superaban la propuesta del club universitario del Inter Miami y el Minnesota United, el arquero eligió permanecer en la institución gracias al respaldo del club y su entorno familiar en la Ciudad de México. (Foto: Nathan Ray Seebeck-Imagn Images)

En este sentido, la decisión de Navas refuerza la confianza del equipo en su proyecto, y la afición celebra la continuidad de su referente bajo los tres palos.