Guillermo Ochoa celebra su convocatoria a la Selección Mexicana para los partidos ante Portugal y Bélgica

El arquero mexicano quiere cumplir su sueño de disputar su sexta copa del mundo.

Guillermo Ochoa volvió a aparecer en la lista de la Selección de México para los compromisos amistosos frente a Selección de Portugal y de Bélgica, encuentros que forman parte de la preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El llamado del arquero ha generado diversas opiniones, ya que su posible inclusión en la próxima Copa del Mundo continúa siendo tema de debate entre aficionados y analistas. Actualmente, Ochoa milita en el AEL Limassol FC, donde ha mantenido actividad constante.

Memo Ochoa feliz por regresar al arco del Tricolor.

La reciente baja de Luis Ángel Malagón abre un nuevo escenario en la portería nacional, incrementando las probabilidades de que el veterano guardameta tenga minutos, e incluso la titularidad en el duelo frente a Sudáfrica programado para el 11 de junio en el Estadio Azteca, ahora denominado Estadio Banorte.

A través de sus redes sociales, el futbolista reaccionó a su convocatoria con un mensaje en el que destacó su compromiso con el equipo nacional.

Memo Ochoa escribió unas bellas palabras al ser convocado.

“Un orgullo representar a mi país. Siempre es especial volver, con la misma ilusión y el mismo compromiso de darlo todo por estos colores”.

El cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre será el encargado de definir quién ocupará la portería en los próximos encuentros. Aunque no hay una decisión oficial, Ochoa se perfila como una de las opciones con mayor experiencia para asumir el rol titular en alguno de los partidos.

Además, todo indica que el arquero podría formar parte de la convocatoria definitiva para el Mundial de 2026. De concretarse, alcanzaría una marca histórica al integrarse al grupo de futbolistas que han disputado seis Copas del Mundo, un logro reservado para figuras de talla internacional.

La imagen muestra la lista oficial de delanteros convocados para la Selección Mexicana de fútbol que enfrentará a Portugal y Bélgica. (X/ @miseleccionmx)

Entre los nombres que podrían coincidir en esa selecta lista se encuentran Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, quienes también apuntan a estar presentes en la próxima justa mundialista.

México sostendrá sus encuentros de preparación el sábado 28 de marzo ante Portugal y el martes 31 frente a Bélgica, ambos a las 19:00 horas, tiempo del centro del país.

El portero mexicano hace equipo con Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. (Mexsport)

El regreso de Ochoa no solo fortalece la competencia interna en la portería, sino que también abre la posibilidad de ver nuevamente a uno de los referentes históricos del futbol mexicano en el máximo escenario internacional.