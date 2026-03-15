Cuándo volverá a jugar Santiago Giménez tras su lesión

El mexicano ya estaría disponible para jugar tras su lesión. (AP Foto/Luca Bruno)

La ausencia de Santiago Giménez en las filas del AC Milan se ha prolongado por casi cinco meses, periodo en el que el delantero mexicano ha trabajado en su recuperación tras una cirugía de tobillo.

La expectativa por su regreso se ha intensificado en los últimos días, debido a la cercanía del cierre de temporada y la importancia de su presencia tanto en el club como en la Selección Mexicana.

El atacante, quien sufrió una lesión en el tobillo derecho el 28 de octubre del 2025 durante un partido frente al Atalanta, debió ser operado tras la detección de un problema crónico que inicialmente se pensó que requeriría solo reposo.

La decisión médica extendió su ausencia mucho más de lo previsto, generando dudas sobre su retorno inmediato a la competencia.

El delantero mexicano fue operado. (Instagram/ agus.gimenez)

¿Ya está listo Santiago Giménez para jugar?

Massimiliano Allegri, director técnico del AC Milan, despejó algunas incógnitas respecto al estado físico del delantero.

En conferencia de prensa previa al encuentro ante la Lazio, Allegri informó que “Giménez no será convocado mañana, pero está bien y será muy útil hacia el final de la temporada”, declaró en referencia al final de temporada previo al Mundial 2026.

El estratega también subrayó la importancia de contar con más atacantes en óptimas condiciones para los compromisos decisivos que se avecinan.

Así, la ausencia de Giménez en la convocatoria para el duelo ante la Lazio confirma que por lo emnos tendrá que esperar esta semana para su regreso.

El cuerpo técnico decidió no incluirlo en la lista de viajeros para el partido en Roma, lo que posterga su retorno. A pesar de los rumores que apuntaban a una recuperación acelerada, la prudencia médica y deportiva ha prevalecido.

Santiago Giménez no disputa un partido oficial desde finales de octubre, lo que suma un total de 136 días fuera de las canchas.

Su evolución ha sido positiva y tanto el club como el propio jugador tienen como meta que vuelva lo antes posible, en busca de sumar minutos en la recta final de la Serie A y consolidarse de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Hasta el momento, Giménez ha participado en once encuentros con el Milán en la presente temporada, donde ha logrado un gol y dos asistencias.

El futbolista mantiene la motivación intacta y se mantiene en condiciones óptimas tras superar la lesión, aunque su técnico prefiere esperar para no precipitar su regreso.

El regreso de Santiago Giménez al AC Milan aún no tiene una fecha confirmada, ya que el club prioriza su total recuperación antes de integrarlo nuevamente a la competencia.

El delantero mexicano apunta a estar disponible para el cierre de temporada y a fortalecer sus aspiraciones con la Selección Mexicana rumbo al Mundial.