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Levante vs Oviedo EN VIVO: dónde y cuándo ver en México el partido de la Jornada 29 de LaLiga

Ambos clubes llegan con la urgencia de sumar en la recta final

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(@thiagofernandez_04)
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El cierre de temporada en España entra en su fase decisiva y el enfrentamiento entre Real Oviedo y Levante UD aparece como un duelo directo por la permanencia.

Ambos equipos, ubicados en zona de descenso, se enfrentan este sábado 21 de marzo en la Jornada 29, con la necesidad de sumar para mantener vivas sus aspiraciones de seguir en la máxima categoría.

Un partido directo en la lucha por no descender

(Europa Press)
(Europa Press)

El encuentro se disputará en el Estadio Ciutat de Valencia, casa del Levante, en un contexto donde el margen de error es mínimo. Con 10 jornadas por delante, incluyendo este compromiso, cada punto comienza a ser determinante.

El equipo dirigido por Guillermo Almada llega tras vencer al Valencia en la jornada anterior, resultado que le permitió acortar distancia en la tabla. Sin embargo, el Oviedo se mantiene en el último lugar con 21 puntos, a siete de la zona de salvación.

Por su parte, el Levante viene de empatar ante el Rayo Vallecano, lo que le permite tener una ligera ventaja de dos unidades sobre el conjunto asturiano, aunque sin salir de la zona comprometida.

Horario y dónde ver el partido en México

(Europa Press)
(Europa Press)

El partido entre Levante y Oviedo se jugará este sábado 21 de marzo a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. La transmisión en territorio mexicano será a través de Sky Sports.

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