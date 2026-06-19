Morena se deslinda de mexicano acusado por EEUU tras atentado en la Casa Blanca. (Fotos: @DHSgov/Morena)

Luego de que trascendiera en redes sociales y medios de comunicación que Abraham Hermosillo Álvarez, ciudadano mexicano detenido el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska, quien habría planeado un ataque contra la Casa Blanca, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena emitió un comunicado para desvincularse de cualquier relación con el acusado.

El partido afirmó que Hermosillo no figura en ningún registro de militancia, ni en sus padrones ni en los del INE. El posicionamiento fue emitido tras señalamientos en redes sociales que aseguraban lo contrario.

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Hermosillo, identificado por las autoridades estadounidenses con el alias “Shepherd”, enfrenta cargos federales por conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la residencia presidencial.

El Departamento de Seguridad Nacional lo señala como el presunto líder de la operación, que habría sido frustrada gracias a una coordinación entre el FBI, el Departamento de Justicia y otras agencias de seguridad.

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Morena niega que Hermosillo figure en su padrón de militantes

El CEN de Morena sostuvo que, de acuerdo con sus secretarías de Organización y de Mexicanos en el Exterior, ninguna persona con ese nombre aparece registrada como militante del partido.

(X @DHSgov)

El comunicado también advierte que la posesión de materiales o propaganda relacionados con Morena no implica pertenencia, afiliación ni actuación bajo instrucciones del movimiento, y califica de “conclusión falsa” cualquier intento de establecer esa relación.

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El partido condena “cualquier acto de violencia, amenaza o atentado contra personas, instituciones o gobiernos” y refrenda su postura de actuar “por la vía pacífica, democrática e institucional”.

Simón Levy y la versión que se viralizó en redes

Una de las figuras públicas que habría asegurado que Hermosillo formaba parte de las filas de Morena fue el empresario y exfuncionario Simón Levy, cuya publicación se compartió de manera masiva en X con el siguiente mensaje:

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“El frustrado ataque contra la Casa Blanca: el joven que supuestamente lo planeó es el inmigrante mexicano Abraham Hermosillo Álvarez, miembro de Morena en Estados Unidos. Una vez más, esto demuestra que Morena quiere asesinar al presidente Donald Trump”.

Morena no respondió de forma directa a Levy, pero su comunicado apunta a desactivar ese tipo de afirmaciones al señalar que la difusión de información verificada “debe prevalecer frente a cualquier intento de desinformación o estigmatización”.

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El plan frustrado: drones explosivos y francotiradores

Según la acusación federal, el grupo presuntamente liderado por Hermosillo planeaba:

Lanzar drones cargados con explosivos sobre la Casa Blanca durante el evento denominado “UFC Freedom 250”, celebrado con motivo del cumpleaños 80 del presidente Donald Trump.

Generar pánico para provocar la evacuación de los asistentes.

Posicionar francotiradores para atacar a “objetivos de alto valor” entre la multitud una vez que abandonara el recinto.

Usar una iglesia metodista abandonada en Western, Nebraska, como punto de repliegue tras el ataque.

Una acuarela horizontal muestra a un hombre sonriente con barba y cabello rizado en primer plano, con la Casa Blanca y su jardín al fondo bajo un cielo azul claro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las investigaciones revelaron conversaciones en chats cifrados con mapas detallados, fotografías aéreas de la Casa Blanca, posibles rutas de escape y la planeación de una “casa de seguridad”. Las autoridades aseguraron varias armas de alto poder.

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El Departamento de Seguridad Nacional informó que Hermosillo ingresó a Estados Unidos con una visa de turista tipo B2, que expiró en 2001, y que posteriormente obtuvo la protección del programa DACA. La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que el acusado “nunca debió haber sido autorizado a permanecer en el país”.