México

Furor por la verde: la playera de la Selección Mexicana se vende más que las de Alemania y España

El uniforme mexicano lidera entre las selecciones de la marca por el vínculo con la afición, una oferta más amplia y referencias culturales que empujan la demanda dentro y fuera del país

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Detalles en rojo y blanco, short blanco y calcetas rojas conforman el diseño inspirado en la era de Francia 98.
Detalles en rojo y blanco, short blanco y calcetas rojas conforman el diseño inspirado en la era de Francia 98.

Sin duda para muchos mexicanos “la verde” es mucho más que una playera. Ha pasado de ser el uniforme de la Selección Mexicana a convertirse en un símbolo de identidad nacional.

Así lo demuestran sin duda las altas ventas que registra esta camiseta no solo en México sin a nivel mundial, ya que la playera de la Selección Mexicana es la más vendida de Adidas entre todas las federaciones que patrocina, por encima incluso de Alemania y España.

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Lo anterior fue revelado por el mismo Jorge Dionne, general manager de la marca en México en entrevista con la revista Expansión.

De acuerdo con Dionee, ese resultado se explica por la conexión de los aficionados mexicanos con el Tri y por una estrategia comercial que amplió la oferta de uniformes y la ligó cada vez más con elementos culturales del país.

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Inspirada en la playera de Francia 98, la Selección Mexicana lucirá un diseño que busca reconectar con su identidad y encender la pasión de los aficionados rumbo al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)
Inspirada en la playera de Francia 98, la Selección Mexicana lucirá un diseño que busca reconectar con su identidad y encender la pasión de los aficionados rumbo al Mundial 2026. (Ilustración: Jesús Aviles)

La playera del Tri que se volvió fenómeno: Adidas la puso arriba de Alemania y España, y el verde ya domina el inventario

En ventas al consumidor final, la camiseta verde ya colocó cerca de 55% de su inventario disponible, mientras la negra registra también 55% y la blanca 35%.

El directivo sostuvo que la camiseta verde “es probablemente la de mayor venta en la historia de la Selección Nacional, es a la que el consumidor migra automáticamente”.

“La camiseta representa a México en la cancha y fuera de la cancha”, dijo Dionne a Expansión. Añadió que el uniforme nacional trascendió el ámbito deportivo y se volvió una expresión de identidad cultural.

De acuerdo con la información 50% de las camisetas de la Selección Mexicana se comercializa en México y el otro 50% en Estados Unidos, gracias a la comunidad mexicana que vive en ese país.

La empresa también atribuye el peso comercial del Tri a un año mundialista, cuando el uniforme se convierte en una plataforma para extender la marca a otras categorías de consumo.

La estrategia comercial de la compañía consistió en ofrecer tres uniformes oficiales que usan los jugadores en partidos, una fórmula que diversifica la demanda y abre varios momentos de compra para los aficionados.

A esa oferta se suman chamarras, vestidos deportivos, playeras, gorras, calzado y jerseys para mascotas.

La manufactura forma parte de esa estrategia. Mientras muchas camisetas de selecciones nacionales se producen en Asia, se mantiene parte de la fabricación del uniforme mexicano dentro del país.

Este sería el nuevo jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @Gaspar_Sparco)
Este sería el nuevo jersey de la selección mexicana para el Mundial 2026 (X/ @Gaspar_Sparco)

La colección con bordados de Puebla desató críticas en redes sociales

El lanzamiento de los nuevos uniformes estuvo acompañado por una controversia alrededor de una parte de la colección que incorporó bordados hechos por artesanas de Naupan, Puebla, en colaboración con la empresa mexicana Someone Somewhere.

En redes sociales, influencers ajenos al proyecto han señalado bajos pagos, de apenas 36 pesos por hora y cuestionaron las condiciones laborales del trabajo artesanal, de acuerdo con el mismo medio.

Sin embargo, Adidas defendió la colaboración y destacó que llevó a Alemania a dos de las artesanas que encabezaron el proyecto para incorporar el jersey bordado al archivo histórico de la compañía.

En un posicionamiento compartido con Expansión, la empresa afirmó que la colaboración forma parte de un programa que trabaja con comunidades artesanales locales desde 2025.

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