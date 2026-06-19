México se echa al bolsillo el liderato de grupo y asegura un juego de finales en el Estadio Ciudad de México

El Tri, con su indumentaria en negro, logró llevarse el triunfo por la mínima. (REUTERS/Daniel Becerril)

El partido más interesante del Grupo A de la Copa del Mundo 2026 llegó para la Selección Mexicana. Con un Estadio Guadalajara lleno, el conjunto de Javier Aguirre llegó a la cita con la obligación de llevarse los tres puntos con su gente y, además, mejorar el trato a la pelota luego de la exhibición que dieron en la inauguración contra Sudáfrica.

Durante los primeros minutos, los vestidos de negro tomaron la posición del balón. En el medio campo, Brian Gutiérrez y Luis Romo buscaban darle mayor profundidad al juego azteca, pero una muralla coreana impidió que Jiménez y Julián Quiñones pudieran tener una oportunidad clara de gol.

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El mediocampista mostró mejoría en el segundo partido del Mundial 2026. (REUTERS/Daniel Becerril)

Pocas llegadas de gol en la primera parte

El ambiente se tensó al minuto 15 luego de que Son puso en jaque a la defensiva tricolor luego de una descolgada del conjunto asiático en donde el delantero del LAFC ganó la posición, sacó del área al Raúl Rangel y tiró por encima del arquero. Sin embargo, un buen seguimiento del capitán Edson Álvarez logró evitar el tanto del rival con una espectacular chilena que, posteriormente, no tuvo mucho peso pues se marcó fuera de lugar.

Más tarde, al minuto 19, un centro de Piojo Alvarado puso a Quiñones frente al arco coreano. El delantero ganó la posición y con un resorte en las piernas se alzó para rematar, pero el disparo salió justo a la posición de Kim Seung-Gyu quien contuvo el esférico.

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La posesión del balón cambió por momentos, el primer cuarto de partido fue para los dirigidos por el Vasco quienes lograron obtener un solo tiro de esquina, pero sin lograr abrir el marcador.

Ya para los últimos minutos de la primera mitad la balanza se inclinó para los asiáticos quienes llegaron con mayor peligro al área del Tala Rangel, pero no se vio comprometido el arco mexicano.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Raul Rangel in action with South Korea's Son Heung-min REUTERS/Daniel Becerril

Llegó el invitado especial a la cancha

Las acciones iniciaron con un equipo surcoreano echado para adelante. El parado táctico asiático adelantó líneas y se acercó a abrir el encuentro, no obstante, el gol no llegó al marcador.

Pasaron solo cinco minutos para que el grito de gol se hiciera presente en la cancha del Estadio Guadalajara cuando un error del arquero Kim, quien no despejó el balón y se tropezó con su propio compañero y dejó el esférico vivo en el área dándole oportunidad a Luis Romo de poner el resultado a favor de de la Selección Mexicana.

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El futbolista de Chivas logró vencer al arquero coreano. (REUTERS/Paul Childs)

Tras el tanto del mediocampista, el partido continuó cerrado, pero la obligación de los asiáticos hizo que nuevamente buscaran el error de la defensiva azteca. La muralla conformada por Edson Álvarez, Johan Vázquez, Jorge Sánchez y Jesús Gallardo lograron contener los ataques del rival dejando el arco en ceros.

No obstante, para el minuto 86, el portero Rangel se convirtió en el héroe de la noche al salvar al Tri con dos paradas en el área chica demostrando que se encuentra en su mejor momento y que atajar en casa lo hace más fuerte frente a rivales de alto poderío como lo ha demostrado Corea del Sur.

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Rangel mantuvo el cero para México. (REUTERS/Amanda Perobelli)

Hasta el momento, México se encuentra a la cabeza del Grupo A con 6 puntos, le sigue Corea con 3 y al final están Sudáfrica y Chequia con un punto cada uno y aspirando a poder colarse entre los mejores terceros lugares de la competencia.

Con esta victoria los dirigidos por Javier Aguirre garantizaron poder jugar el cuarto partido en la cancha del Estadio Ciudad de México buscando el ansiado quinto partido. Se espera que se pueda hacer historia en el mundial en casa e igualar lo hecho en las ediciones de 1970 y 1986.

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