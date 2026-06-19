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Mundial 2026: México vence a Corea del Sur y estas son las calificaciones 1x1 de los jugadores Tricolor

La Selección Mexicana sufrió más de lo esperado para derrotar a Corea del Sur, pero aseguró su pase a la siguiente ronda. Conoce cómo fue evaluado cada futbolista del equipo de Javier Aguirre

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Julian Quinones and teammates celebrate after the match REUTERS/Paul Childs
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Julian Quinones and teammates celebrate after the match REUTERS/Paul Childs

La Selección Mexicana dio un paso importante en la Copa del Mundo 2026 al imponerse por marcador de 1-0 a Corea del Sur en el Estadio de Guadalajara. El resultado permitió al conjunto dirigido por Javier Aguirre mantenerse en la cima del Grupo A y asegurar de manera anticipada su presencia en los Dieciseisavos de Final.

Sin embargo, el triunfo estuvo lejos de satisfacer completamente a los aficionados. A pesar del respaldo de miles de seguidores en las tribunas, el equipo nacional mostró dificultades para generar peligro durante gran parte del encuentro. La falta de claridad ofensiva provocó que una parte del público expresara su inconformidad con abucheos al finalizar la primera mitad.

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Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - México contra Corea del Sur - Estadio de Guadalajara, Guadalajara, México - 18 de junio de 2026. El mexicano Luis Romo marca el primer gol de su equipo, mientras el surcoreano Kim Seung-gyu reacciona. REUTERS/Paul Childs IMÁGENES DEL DÍA DE TPX
Fútbol - Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo A - México contra Corea del Sur - Estadio de Guadalajara, Guadalajara, México - 18 de junio de 2026. El mexicano Luis Romo marca el primer gol de su equipo, mientras el surcoreano Kim Seung-gyu reacciona. REUTERS/Paul Childs IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

Aunque México logró conservar la ventaja obtenida en el complemento, el cierre del partido fue complicado debido a la presión ejercida por el conjunto asiático. Fue entonces cuando varios jugadores mexicanos aparecieron para evitar una sorpresa en territorio tapatío.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Johan Vasquez in action REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Johan Vasquez in action REUTERS/Daniel Becerril

Entre los elementos más destacados estuvo Johan Vásquez, quien fue considerado el mejor futbolista del encuentro gracias a su solidez defensiva y capacidad para neutralizar los ataques coreanos. También sobresalió Raúl Rangel, quien respondió en los momentos más exigentes para mantener intacta la portería mexicana.

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Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Raul Rangel saves a shot from South Korea's Cho Gue-sung REUTERS/Amanda Perobelli
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Raul Rangel saves a shot from South Korea's Cho Gue-sung REUTERS/Amanda Perobelli

Estas fueron las evaluaciones individuales de los jugadores del Tri:

Raúl Rangel (7): Tuvo una actuación tranquila durante la mayor parte del encuentro, pero apareció cuando más lo necesitaba México. En los minutos finales realizó intervenciones fundamentales para impedir el empate de Corea del Sur.

Jorge Sánchez (5): Intentó incorporarse al ataque desde el sector derecho, aunque su influencia fue limitada. En labores defensivas dejó espacios que complicaron a la zaga nacional.

Edson Álvarez (7): Sufrió por momentos ante la velocidad de los atacantes rivales y tuvo problemas en la salida del balón, aunque cumplió en términos generales.

Johan Vásquez (9): El mejor jugador de la noche. Se convirtió en el líder de la defensa mexicana y fue determinante para conservar la ventaja en los minutos finales.

Jesús Gallardo (7): Mostró intensidad en la recuperación de balón y colaboró en las transiciones ofensivas, aunque le faltó precisión en los últimos metros.

Erik Lira (6): Realizó un trabajo discreto pero efectivo. Su labor de recuperación ayudó a mantener el equilibrio del equipo en la zona media.

Luis Romo (9): Su inteligencia dentro del terreno de juego resultó fundamental. Además, participó en la acción que encaminó la clasificación mexicana a la siguiente ronda. Por el gol fue el jugador del partido.

Bryan Gutiérrez (6): Tuvo una primera mitad poco destacada, pero mejoró considerablemente tras el descanso, participando más en la circulación del balón.

Roberto Alvarado (8): Uno de los elementos más importantes del encuentro. Aportó equilibrio en el mediocampo y fue clave en la jugada que terminó con el único gol del partido.

Julián Quiñones (6): No tuvo demasiadas oportunidades para lucir individualmente, aunque colaboró con sacrificio y orden táctico.

Raúl Jiménez (6): Peleó constantemente con la defensa rival, pero recibió poco apoyo ofensivo y generó escasas opciones de peligro.

Los cambios

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Edson Alvarez celebrates with Obed Vargas after the match REUTERS/Daniel Becerril
Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Korea - Estadio Guadalajara, Guadalajara, Mexico - June 18, 2026 Mexico's Edson Alvarez celebrates with Obed Vargas after the match REUTERS/Daniel Becerril

Obed Vargas (7): Ingresó con personalidad y estuvo cerca de marcar. Su desempeño alimenta las posibilidades de verlo como titular frente a Chequia.

Orbelín Pineda (6): Entró para aportar velocidad en las transiciones y cumplió correctamente en los minutos que disputó.

Santiago Giménez (Sin calificación): Tuvo poca participación debido al tiempo limitado que estuvo en la cancha.

Israel Reyes (7): Mostró seguridad en defensa y respondió de buena manera durante el intento de reacción coreana.

César Huerta (Sin calificación): Ingresó en los instantes finales y prácticamente no tuvo oportunidades para influir en el desarrollo del encuentro.

Con este resultado, México mantiene el liderato de su sector y llegará con confianza a su próximo compromiso mundialista. No obstante, el funcionamiento colectivo sigue generando interrogantes entre la afición, que espera una versión más convincente del equipo conforme avance el torneo.

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