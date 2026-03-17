Sporting Lisboa vs Bodo/Glimt: dónde y a qué hora ver en VIVO desde México el juego de vuelta de los Octavos de Final de la Champions League

El conjunto noruego llega con amplia ventaja a Lisboa y está a un paso de hacer historia en Europa. (Ilustración: Jovani Pérez)

La ilusión de una remontada épica se instala en Lisboa. Este martes 17 de marzo de 2026, el Sporting CP será anfitrión del Bodø/Glimt en el duelo decisivo de vuelta correspondiente a los octavos de final de la UEFA Champions League, un enfrentamiento que llega con un marcador global adverso para los locales.

El conjunto portugués salta a la cancha del Estadio José Alvalade con la obligación de revertir el contundente 3:0 sufrido en el primer capítulo de la serie. La misión no es sencilla: necesitan marcar al menos cuatro goles para avanzar directamente a la siguiente ronda sin depender de la prórroga o la tanda de penales.

Soccer - UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Bodo/Glimt v Sporting CP - Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - March 11, 2026 Sporting CP's Luis Suarez applaud fans after the match Mats Torbergsen/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

La expectativa crece entre la afición lisboeta, que será clave para impulsar a su equipo en una noche que promete emociones al límite. La presión recae sobre los locales, que deberán mostrar una versión ofensiva y efectiva si desean mantenerse con vida en el torneo continental más prestigioso a nivel de clubes.

El compromiso está programado para disputarse este martes 17 de marzo a las 11:45 horas, tiempo del centro de México, y podrá seguirse en vivo mediante la plataforma de streaming HBO Max, opción disponible para los aficionados que no quieran perder detalle de este enfrentamiento.

Soccer - UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Bodo/Glimt v Sporting CP - Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - March 11, 2026 Bodo/Glimt's Ole Didrik Blomberg scores their second goal Mats Torbergsen/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

En cuanto al rendimiento en la presente edición del certamen, el Sporting CP ha tenido un desempeño sólido en términos generales. Se ubica en la séptima posición con 16 unidades tras ocho encuentros, en los que ha conseguido marcar 17 anotaciones y ha recibido 11. Estas cifras reflejan una campaña competitiva, aunque el tropiezo en el partido de ida ha puesto en riesgo su continuidad.

Por su parte, el Bodø/Glimt llega con menor puntaje, situado en el lugar 23 con nueve unidades en ocho compromisos. El conjunto noruego ha convertido 14 goles y ha permitido 15, números que evidencian cierta irregularidad, pero que no le han impedido dar la sorpresa en esta fase eliminatoria.

Soccer - UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Bodo/Glimt v Sporting CP - Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - March 11, 2026 Bodo/Glimt's Ole Didrik Blomberg celebrates scoring their second goal Fredrik Varfjell/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

El antecedente inmediato entre ambos clubes se remonta al pasado 11 de marzo de 2026, cuando el Bodø/Glimt se impuso con autoridad por 3:0 en el primer enfrentamiento de la serie. Ese resultado cambió por completo el panorama y colocó al Sporting contra las cuerdas, obligado ahora a protagonizar una remontada memorable ante su gente.

Soccer - UEFA Champions League - Round of 16 - First Leg - Bodo/Glimt v Sporting CP - Aspmyra Stadion, Bodo, Norway - March 11, 2026 Bodo/Glimt fans in the stands before the match Fredrik Varfjell/NTB via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NORWAY OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN NORWAY.

Con todo en juego, el duelo en Lisboa definirá qué equipo mantiene vivo el sueño europeo y cuál se despide de la competencia. La historia reciente favorece a los noruegos, pero el escenario y la urgencia podrían convertirse en aliados del conjunto portugués en una noche que apunta a ser inolvidable.