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CDMX explica qué pasará con el pasto que utilizaron en el Zócalo para la clase masiva de futbol del Récord Guinness

Clara Brugada felicitó a quienes participaron en el evento deportivo y explicó que es una muestra más de que la capital está lista para el Mundial 2026

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La Ciudad de México anunció
La Ciudad de México anunció que el césped utilizado en la clase masiva de fútbol, que rompió un Récord Guinness, será reutilizado para rehabilitar canchas en barrios y colonias. (Jefatura Gobierno CDMX)

El domingo 15 de marzo la Ciudad de México rompió el Récord Guinness con la clase masiva de futbol, el Zócalo Capitalino se convirtió en una enorme cancha de futbol. Para este evento, el gobierno de Clara Brugada invirtió en la adquisición de pasto sintético para crear el escenario adecuado para este evento deportivo.

Tras lograr el objetivo de reunir a más de 9 mil 500 personas, las autoridades explicaron qué pasará con el desmontaje de la cancha de futbol del Zócalo. Este lunes 16 de marzo en conferencia de prensa anunciaron que este material será destinado para la rehabilitación de canchas de futbol

Luego de que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, anunciara que el césped empleado en la Clase de Futbol más Grande del Mundo en el Zócalo será destinado a mejorar 300 espacios deportivos en la capital. Esta decisión busca extender el beneficio del evento hacia barrios y comunidades, como parte de los preparativos sociales y deportivos previos a la Copa Mundial 2026, según detalló el Gobierno de la Ciudad de México en conferencia de prensa.

La Ciudad de México anunció
La Ciudad de México anunció que el césped utilizado en la clase masiva de fútbol, que rompió un Récord Guinness, será reutilizado para rehabilitar canchas en barrios y colonias. (Jefatura Gobierno CDMX)

Pasto de la clase masiva de futbol en el Zócalo será destinado a la rehabilitación de canchas

El césped utilizado para empastar la Plaza de la Constitución será retirado y distribuido en 300 canchas de futbol ubicadas en diversas zonas de la ciudad. Brugada explicó que el programa pretende fortalecer la infraestructura deportiva y promover la integración social, y así permitir que la Copa Mundial llegue más allá de los estadios y se viva en calles y barrios, como se expuso en el informe oficial.

Este material va a ser parte del material que se está ocupando para la habilitación de canchas rumbo al mundial. Como ustedes saben, estamos ahorita concluyendo 300 canchas rumbo al mundial y necesitamos este tipo de material”, indicó respecto a las acciones para llevar el juego a diferentes puntos en el territorio capitalino y que la Copa de Fútbol se viva en los barrios y comunidades y no sólo al interior de los estadios", sentenció.

Subrayó que la capital está concluyendo la mejora de cientos de canchas, utilizando el césped como recurso central para impulsar un legado social y deportivo en la urbe.

Récord Guinness en el Zócalo CDMX y participación ciudadana

La Ciudad de México anunció
La Ciudad de México anunció que el césped utilizado en la clase masiva de fútbol, que rompió un Récord Guinness, será reutilizado para rehabilitar canchas en barrios y colonias. (Jefatura Gobierno CDMX)

El origen de esta iniciativa está en el evento realizado el domingo 15 de marzo, cuando el Zócalo fue cubierto de césped natural para la Clase de Fútbol más Grande del Mundo. El acontecimiento reunió a cerca de 10 mil asistentes, cifra que superó ampliamente la marca anterior de Seattle, establecida en mil 38 personas.

Durante la sesión, los participantes realizaron ejercicios sincronizados durante 35 minutos, guiados por instructores y ante la presencia de jueces de Guinness World Records y autoridades capitalinas.

La atmósfera festiva fue notoria desde el comienzo, con música electrónica que animó a los asistentes. El Zócalo se transformó así en una cancha gigante donde miles siguieron rutinas en siete bloques, condición necesaria para la validación del récord Guinness.

La Ciudad de México anunció
La Ciudad de México anunció que el césped utilizado en la clase masiva de fútbol, que rompió un Récord Guinness, será reutilizado para rehabilitar canchas en barrios y colonias. (Jefatura Gobierno CDMX)

Según declaraciones recogidas por el Gobierno de la Ciudad de México, la clase sirvió como mensaje internacional sobre la capacidad de la capital para organizar eventos multitudinarios y fomentar la participación ciudadana.

Brugada indicó que la experiencia también transmite que la ciudad está lista para albergar competencias deportivas de gran escala e incentivar la integración de la comunidad mediante actividades deportivas.

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