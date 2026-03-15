Se rompe Récord Guinness con 9 mil 500 personas en mega clase de futbol celebrada en el Zócalo de la CDMX

Previo a lo que será el Mundial 2026, miles de personas acudieron al centro de la capital mexicana para realizar ejercicios durante 35 minutos. (Gobierno de la CDMX)

Este domingo, el Gobierno de la Ciudad de México hizo historia en el Zócalo al romper el Récord Guinness con la clase de fútbol más grande del mundo, un evento masivo que reunió a miles de participantes rumbo al Mundial 2026.

La Plaza de la Constitución se transformó en una gigantesca cancha, superando la marca previa de Seattle (1,038 personas) con cerca de 10 mil entusiastas realizando ejercicios sincronizados durante 35 minutos.

Figuras clave del evento

México logró romper un récord Guinness. (Gobierno de la Ciudad de México)

El evento fue liderado por la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, junto al titular de la CONADE, Rommel Pacheco, y Gabriela Cuevas, representante mexicana para la organización del Mundial 2026. Sus presencias unieron autoridades deportivas y gubernamentales en esta hazaña histórica que busca posicionar a México como potencia futbolera.

Un poco pasadas las 10:00 horas, Brugada y los cientos de participantes dieron inicio al calentamiento dinámico, esencial para prevenir lesiones en la masiva sesión.

Todos los participantes lucieron una camiseta conmemorativa, gorra protectora contra el sol matutino y morral como recuerdo oficial del récord.

Balones blancos y dorados delimitaron con precisión las posiciones de cada asistente, garantizando un espacio ordenado y seguro.

Esta meticulosa organización permitió que miles ejecutaran los ejercicios sincronizados sin contratiempos, sellando el nuevo Guinness para la capital rumbo a la Copa del Mundo.

Braulio Luna, Paul Aguilar, José Joaquín “El Shaggy” Martínez, el Kikin Fonseca y el Conejo Pérez fueron algunos de los jugadores legendarios que acompañaron a los participantes rumbo a la obtención de la marca mundial.

Ritmo inicial de la clase

(Gobierno de la Ciudad de México)

La clase de fútbol arrancó con ritmos electrónicos vibrantes que encendieron el ánimo de miles de participantes, todos esforzándose por perfeccionar dominadas de balón dignas de un jugador profesional.

Dicha energía colectiva transformó el Zócalo en un estadio improvisado, donde el entusiasmo se contagió desde el primer toque.

Por aproximadamente 35 minutos divididos en siete bloques de ejercicios, los asistentes siguieron una rutina guiada por instructores capacitados.

Para cumplir con el objetivo, cada participante tuvo que mantenerse activo durante toda la sesión para que el récord pudiera ser validado por los jueces de Guinness World Records.