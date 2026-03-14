El trofeo del Mundial continúa su gira y llega al Estadio BBVA de Monterrey

El recinto de los Rayados recibió el máximo galardón del futbol, impulsando actividades, recorridos y la convivencia de aficionados. REUTERS/Daniel Becerril

El Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegó al Estadio BBVA de Monterrey, encendiendo la emoción de los aficionados regiomontanos a menos de 90 días del inicio del torneo.

La ceremonia de presentación reunió autoridades, figuras internacionales y miles de seguidores que vivieron de cerca la llegada del máximo símbolo del futbol.

La gira Trophy Tour de la FIFA permitió a los regiomontanos fotografiarse junto al trofeo y participar en actividades previas al Mundial 2026. (X/ @samuel_garcias)

La presencia del trofeo en el “Gigante de Acero” marca el inicio oficial del ambiente mundialista en Nuevo León, consolidando a Monterrey como una de las sedes más relevantes de esta edición histórica organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Un símbolo que conectó con la afición

El Trophy Tour busca acercar la Copa del Mundo a los seguidores de cada sede y en Monterrey la respuesta fue inmediata. La llegada del trofeo generó un ambiente festivo en el estadio, con actividades y recorridos que culminaron en la posibilidad de tomarse fotografías con la Copa original.

El trofeo permanecerá en Monterrey del 14 al 17 de marzo .

Miles de aficionados acudieron al estadio para convivir con el máximo galardón del futbol.

La experiencia refuerza la pasión de la ciudad por el deporte y la expectativa rumbo al Mundial.

La llegada del trofeo oficial marcó el inicio de importantes inversiones en infraestructura, transporte y seguridad para recibir a los visitantes en Nuevo León. REUTERS/Daniel Becerril

Este acto no sólo es protocolario, sino también un puente emocional entre la afición y el torneo, recordando que Monterrey será protagonista con partidos de fase de grupos y un duelo de dieciseisavos de final.

Preparativos de la sede mundialista

La llegada del trofeo también sirvió para mostrar los avances en infraestructura y seguridad que prepara Nuevo León rumbo al Mundial 2026.

Autoridades locales destacaron inversiones en transporte público, ampliación del Metro y proyectos urbanos que buscan garantizar la mejor experiencia para los visitantes.

Se anunció la incorporación de más de 4 mil 300 elementos de seguridad.

El estadio recibirá cuatro partidos de la Copa del Mundo y el Repechaje Internacional .

Se impulsan proyectos de movilidad y espacios públicos para recibir a miles de aficionados.

El Estadio BBVA, con capacidad para más de 53 mil personas, se posiciona como uno de los escenarios más importantes para el Mundial de la FIFA 2026 en México. REUTERS/Cristian De Marchena

El Estadio BBVA, con capacidad para más de 53 mil espectadores, se consolida como un escenario clave en México, preparado para albergar encuentros de gran relevancia y mostrar la mejor cara de Monterrey al mundo.

Un arranque con sabor mundialista

La presencia de David Silva y el mensaje de autoridades como Samuel García dieron un toque especial a la ceremonia. El exfutbolista español recordó la emoción de levantar la Copa en 2010 y transmitió esa energía a los aficionados regiomontanos, quienes ya viven la cuenta regresiva hacia la justa mundialista.

La ceremonia contó con la presencia de David Silva y autoridades, quienes compartieron mensajes de inspiración y entusiasmo para los aficionados locales. REUTERS/Daniel Becerril

El trofeo permanecerá en Monterrey hasta el 17 de marzo, ofreciendo a los seguidores la oportunidad única de convivir con el máximo galardón del futbol. Con este evento, el ambiente mundialista ya se instaló en Nuevo León y el Estadio BBVA se prepara para ser protagonista de una edición que promete ser inolvidable.