Sheinbaum anuncia inversión por 6 mil millones de dólares y confirma visita del trofeo mundialista

. La presidenta informó que el CEO de Coca-Cola anunció una nueva inversión en México y confirmó que el trofeo del Mundial 2026 llegará al AIFA antes de su visita a Guadalajara.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la empresa The Coca-Cola Company invertirá 6 mil millones de dólares en México, tras reunirse en Palacio Nacional con su director ejecutivo global, Henrique Braun.

Además, confirmó que el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026 llegará al país esta semana y que Guadalajara será la primera ciudad en recibirlo este sábado 28 de febrero.

A través de sus redes sociales, la mandataria detalló que el encuentro se llevó a cabo en Palacio Nacional y subrayó que la inversión forma parte del modelo económico que impulsa su administración, enfocado —según expresó— en el desarrollo con bienestar.

Inversión de Coca-Cola en México: 6 mil millones de dólares

De acuerdo con lo informado por la presidenta, el anuncio fue realizado por Henrique Braun, quien actualmente dirige la operación global de la compañía.

La inversión contempla el fortalecimiento del sistema Coca-Cola en el país, uno de los mercados más relevantes para la firma a nivel internacional.

Aunque no se precisaron todos los rubros específicos del capital, el anuncio se da en un contexto donde México representa uno de los principales consumidores de la marca y un eje estratégico para su operación en América Latina.

¿Con quién se reunió Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional?

Henrique Braun, de 57 años, es un ejecutivo brasileño-estadounidense con casi tres décadas dentro de Coca-Cola Company.

Ingresó a la compañía en 1996 y ha ocupado cargos en áreas como cadena de suministro, innovación, marketing y operaciones internacionales.

Braun ha dirigido operaciones en América Latina, Europa y Asia, y su perfil está ligado al crecimiento estratégico y a la adaptación del negocio a nuevos hábitos de consumo.

El mercado de Coca-Cola en México y el impacto económico

México es uno de los mercados más sólidos para Coca-Cola.

La marca cuenta con un reconocimiento del 99% y una penetración de consumo cercana al 83%, posicionándose como líder absoluto en el sector de refrescos.

El llamado Sistema Coca-Cola en México genera más de 100 mil empleos directos y aporta aproximadamente el 2% del Producto Interno Bruto nacional, con un impacto económico estimado en más de 715 mil millones de pesos.

Entre las características del mercado mexicano destacan:

Amplia red de distribución que llega a pequeñas tiendas y grandes cadenas.

Alta lealtad de consumidores, estimada en 91%.

Presencia de embotelladoras como Coca-Cola FEMSA, considerada la más grande del mundo por volumen.

Predominio de consumidores jóvenes, principalmente entre 12 y 29 años.

Adaptación ante nuevos impuestos a bebidas azucaradas, que en 2026 alcanzarán 3.08 pesos por litro.

La inversión anunciada podría fortalecer infraestructura, logística y producción, en un entorno donde el mercado enfrenta cambios regulatorios y ajustes fiscales.

Tour del trofeo del Mundial 2026: Guadalajara será la primera sede

En el mismo mensaje, la presidenta confirmó que el trofeo mundialista llegará al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y que Guadalajara será el primer punto de exhibición este sábado 28 de febrero.

El recorrido forma parte del Tour oficial organizado por la FIFA, que comenzó el 3 de enero en Riad y contempla más de 150 días de trayecto por 30 países.

En México, el calendario incluye:

28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara

4 y 5 de marzo: León

6 y 7 de marzo: Veracruz

9 y 10 de marzo: Chihuahua

11 y 12 de marzo: Querétaro

14 al 17 de marzo: Monterrey

18 y 19 de marzo: Puebla

21 y 22 de marzo: Mérida y Chichén Itzá

5 al 8 de junio: Ciudad de México

La experiencia será gratuita, pero requerirá registro previo en línea para obtener un código QR de acceso.

México, protagonista rumbo al Mundial 2026

Con la llegada del trofeo y la organización del tour, México se consolida como un actor clave en el Mundial 2026, proyectando su relevancia futbolística a nivel internacional. (Gobierno de México)

La gira del trofeo marca el arranque simbólico de la cuenta regresiva hacia el Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

Con el anuncio de inversión y la llegada de la copa, el gobierno federal busca proyectar confianza económica y posicionar al país como un actor clave tanto en el ámbito empresarial como en el deportivo.

El doble anuncio —inversión extranjera y eventos internacionales— coloca a México como una sede importante económica y futbolística para este 2026.